मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का शिक्षा संकुल दौरा, पीएमश्री स्कूल पर दिए अहम निर्देश

Jaipur News: राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के मुखिया वी. श्रीनिवास आज शिक्षा संकुल के दौरे पर रहे. इस दौरान शिक्षा विभाग के स्टेट ओपन स्कूल में उन्होंने शिक्षा विभाग की तमाम केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली, उसके बाद वी. श्रीनिवास विद्या समीक्षा केंद्र पहुंचे. विद्या समीक्षा केंद्र की कार्य प्रणाली की उन्होंने जानकारी ली.

इस दौरान स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने शिक्षा विभाग की तमाम योजनाओं का प्रजेंटेशन दिया और पिछले दो साल में सरकार के निर्देशन में शिक्षा विभाग द्वारा की गई उपलब्धियां चैलेंज के बारे में जानकारी दी. अपने दौरे को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि 27 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली सीएस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने प्रीविजिट किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं शिक्षा विभाग की योजनाओं के इंप्लीमेंट को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. खासतौर से निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच में जो लर्निंग गैप है, उसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी जिलों के सतत विजिट करने व वहां की स्कूलों की वस्तु स्थिति को जानकर उनकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने व किस तरह बच्चों को मजबूती से शिक्षा प्रदान की जा सकती है. उसके लिए भी निर्देशित किया गया.

पीएमश्री स्कूल के परिणाम की आज रैंकिंग अनावरण की गई है. आगामी 27 दिसंबर को मुख्य सचिवों की बैठक दिल्ली में पीएमश्री स्कूलों को लेकर होने वाली है, उसको लेकर तैयारी दौरे पर शिक्षा संकुल पहुंचे सीएस वी. श्रीनिवास ने बताया कि पीएमश्री योजनाओं के परिणाम की रैंकिंग जारी की गई है. इसको लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई है.

वहीं 1 अप्रैल से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र की तमाम तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. शिक्षा विभाग के हेल्थ सर्वे ओपन स्कूल ऑन डिमांड एग्जाम सहित विभिन्न संचालित योजनाओं की सराहना की. साथ ही निजी व सरकारी स्कूलों के बीच में शिक्षा के गैप को पूरा करने के भी निर्देश दिए. सीएस के दौरे को लेकर शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने शिक्षा विभाग की तमाम योजनाओं का स्टेट ओपन स्कूल के नवनिर्मित सभागार में प्रेजेंटेशन दिया.

शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि सीएस वी. श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान की जानकारी ली. उसके साथ ही 11 जो बेस्ट प्रैक्टिस शिक्षा विभाग ने की है, उनकी पूरी जानकारी ली. मुख्यमंत्री राजस्थान सहित विभिन्न योजनाओं में क्या चैलेंज है, उन सब में सुधार के भी निर्देश दिए, उसके साथ-साथ आईटी व एआई टेक्नोलॉजी को किस तरह ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है, उसपर विशेष काम करने के निर्देश भी दिए.