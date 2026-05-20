/दो टूक -घूंघट सिर पर होता है, दिमाग पर नहीं

Rajasthan News : मारवाड़ और पूरे राजस्थान में घूंघट (या ओट) कभी भी महिलाओं को दबाने का जरिया नहीं रही है. ये घर के बुजुर्गों और जेठ-ससुर के प्रति आदर करने का शालीन और मूक तरीका है. जो हमारे पारिवारिक मूल्यों और लोक-लाज की उस रीढ़ को मजबूत करता है, जो पश्चिमी देशों में है ही नहीं.

असली प्रगति-हौसले से आती है, ना कि इस बात से आपका सिर ढका है या नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

ये सोचना पूरी तरह गलत है कि घूंघट करने वाली महिलाएं पीछे रह जाती हैं. आज राजस्थान की कितनी ही बेटियां और बहुएं घूंघट की ओट में रहकर भी घूंघट से बाहर निकलकर खेतों से लेकर सरकारी दफ्तरों, राजनीति और व्यापार तक में अपना लोहा मनवा रही हैं. असली प्रगति सोच और हौसले से आती है, ना कि इस बात से आपका सिर ढका है या नहीं.

आधुनिकता के पैरोकारों की परेशानी समझ से परे

राजपूती पोशाक के साथ जब कांचली, कुर्ती और ओढ़नी का तालमेल बैठता है, तो वो राजस्थानी नारी के गौरव को दर्शाता है. ओढ़नी की लाज और घूंघट की गरिमा ही उस पहनावे को पूरा करती है. अगर कोई महिला अपनी मर्जी से अपनी संस्कृति का पालन करते हुए घूंघट कर रही है तो ये उसकी पसंद है, जिसका सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल उतना ही जितना की वेस्टर्न कपड़े पहनने वालों का होता है.

घूंघट राजस्थान की महिलाओं को पीछे धकेलने का जरिया नहीं है

राजस्थान की संस्कृति हमारी पहचान है और जिस दिन हम अपनी इस परंपरा को पिछड़ा कहकर छोड़ देंगे, उस दिन हमारी अनूठी मारवाड़ी पहचान भी खत्म हो जाएगी. कांस जैसे वैश्विक मंचों पर राजपूती पोशाक का पहुंचना गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ जुड़ी परंपरा को केवल नकारात्मक रूप में दिखाना गलत है, घूंघट राजस्थान की महिलाओं को पीछे धकेलने का जरिया नहीं, बल्कि मारवाड़ की लाज, मर्यादा और उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है. आधुनिक बनने का मतलब अपनी संस्कृति की बलि देना कतई नहीं होना हो सकता. इस विषय पर आप क्या सोचते हैं ? अपनी राय जरूर बताएं.