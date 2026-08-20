/राजस्थान में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं! सरकार ने बनाया नया ‘सुरक्षा कवच’, जानिए कैसे पकड़े जाएंगे ऑनलाइन अपराधी

Rajasthan Cyber Crime Control Centre: राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य में अब राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर यानी R4C बनाया जाएगा. गृह विभाग ने 19 अगस्त 2026 को इसके गठन का आदेश जारी कर दिया है. R4C राजस्थान में साइबर अपराध के खिलाफ राज्य की सबसे बड़ी नोडल संस्था के तौर पर काम करेगा. खास बात यह है कि 1930 साइबर हेल्पलाइन, साइबर थाने, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और साइबर ट्रेनिंग जैसे कामों को एक ही सिस्टम के तहत लाया जाएगा. इसका मुख्यालय फिलहाल राजस्थान पुलिस मुख्यालय में रहेगा और यह सीधे पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण और निगरानी में काम करेगा.

क्यों पड़ी R4C बनाने की जरूरत?

राजस्थान में साइबर अपराध का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी वेबसाइट, बैंकिंग फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों के मामले लगातार पुलिस के सामने चुनौती बन रहे हैं. इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाकर किए जाने वाले ऑनलाइन अपराध भी चिंता का विषय हैं.

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साइबर अपराध की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अपराधी अक्सर राजस्थान से बाहर बैठकर वारदात करते हैं. पैसा कई बैंक खातों से होते हुए अलग-अलग राज्यों और कई बार विदेश तक पहुंच जाता है. ऐसे मामलों में केवल स्थानीय पुलिस की जांच काफी नहीं होती. अलग-अलग राज्यों की पुलिस, बैंक, पेमेंट कंपनियों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तेजी से तालमेल जरूरी होता है. इसी जरूरत को देखते हुए R4C बनाया जा रहा है. इसका मकसद सिर्फ साइबर अपराध की शिकायतों की निगरानी करना नहीं होगा, बल्कि अपराध की रोकथाम, जांच, डिजिटल सबूत जुटाने, साइबर इंटेलिजेंस और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तक का पूरा सिस्टम मजबूत करना होगा.

R4C को मिलेंगी बड़ी जिम्मेदारियां

R4C को राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ अपेक्स यानी शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. राज्य के अलग-अलग थानों में दर्ज साइबर अपराधों की जांच की निगरानी भी R4C करेगा. इसके अलावा साइबर अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने और उनके खिलाफ ऑपरेशनल कार्रवाई में भी यह केंद्र अहम भूमिका निभाएगा. इसके लिए गुप्त सेवा निधि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. जरूरत पड़ने पर वांछित साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित करने की शक्ति भी CID क्राइम ब्रांच की तर्ज पर दी जाएगी. यानी R4C केवल एक कंट्रोल रूम की तरह काम नहीं करेगा. इसे साइबर अपराध की जांच और कार्रवाई के लिए काफी व्यापक जिम्मेदारियां दी गई हैं.

1930 हेल्पलाइन पर 24 घंटे रहेगी नजर

साइबर ठगी के मामले में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. अगर किसी व्यक्ति के खाते से पैसे निकल गए हैं तो शुरुआती कुछ मिनट और घंटे बेहद अहम होते हैं. जितनी जल्दी शिकायत होगी, उतनी ही जल्दी पैसे को रोकने की कोशिश की जा सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए R4C में 1930 साइबर हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के लिए अलग यूनिट बनाई जाएगी. यह यूनिट 24 घंटे, सातों दिन और तीन शिफ्ट में काम करेगी. वित्तीय साइबर फ्रॉड की शिकायत मिलने के बाद संबंधित बैंक और दूसरी एजेंसियों से तुरंत संपर्क किया जाएगा. इसका उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि ठगी की रकम को ट्रैक करना और उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश करना होगा.

पैसे को ट्रैक करने के लिए बनेगा RFMC

साइबर ठगी में रकम एक खाते से दूसरे खाते में तेजी से ट्रांसफर हो जाती है. ऐसे में शिकायत मिलने के बाद बैंक और पेमेंट सिस्टम के साथ तुरंत संपर्क जरूरी होता है. इसी काम के लिए RFMC बनाया जाएगा. RFMC शिकायत मिलने के बाद संबंधित बैंक और पेमेंट सिस्टम के साथ समन्वय करेगा. जरूरत के अनुसार खाते पर लियन, फ्रीज या होल्ड की कार्रवाई कराने की कोशिश की जाएगी. इसके साथ ही पीड़ित को रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा. इस यूनिट में बैंक प्रतिनिधियों के साथ पेमेंट पोर्टल, मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ समन्वय किया जाएगा. इससे साइबर फ्रॉड के मामलों में अलग-अलग संस्थाओं के बीच तालमेल तेज होने की उम्मीद है.

डिजिटल सबूत जुटाने में मिलेगी तकनीकी मदद

साइबर अपराध की जांच में मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस, ई-मेल, सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन लेनदेन जैसे डिजिटल सबूत काफी अहम होते हैं. इन सबूतों को सही तरीके से हासिल करना और उनका विश्लेषण करना पुलिस के लिए तकनीकी चुनौती भी है. इसी काम के लिए R4C के तहत R-DISC बनाया जाएगा. यह यूनिट कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्क डिवाइस और ऑनलाइन मीडिया से डिजिटल साक्ष्य जुटाने और उनका विश्लेषण करने में पुलिस की मदद करेगी. इसके अलावा OSINT, वित्तीय लेनदेन के विश्लेषण और क्रिप्टोकरेंसी ट्रैकिंग जैसी विशेषज्ञ सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे उन मामलों की जांच में मदद मिल सकती है, जिनमें अपराधी अपनी पहचान छिपाने या पैसे का रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं.

सोशल मीडिया पर भी होगी साइबर पेट्रोलिंग

आज साइबर अपराध सिर्फ बैंकिंग और ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी, दुष्प्रचार, हेट स्पीच और दूसरी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां भी तेजी से सामने आती हैं. ऐसे मामलों पर नजर रखने के लिए R4C में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनफॉर्समेंट डिविजन बनाया जाएगा. यह यूनिट इंटरनेट और सोशल मीडिया पर साइबर पेट्रोलिंग करेगी. इसका काम साइबर अपराध के नए ट्रेंड और संभावित खतरों की पहचान करना भी होगा. अगर साइबर स्पेस में किसी बड़े खतरे के शुरुआती संकेत मिलते हैं तो पुलिस को समय रहते अलर्ट किया जा सकेगा. महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन अपराधों के लिए भी अलग व्यवस्था होगी. इसके तहत ऑनलाइन क्राइम अगेंस्ट वूमन एंड चिल्ड्रेन प्रोएक्टिव मिटिगेशन सेंटर बनाया जाएगा.

पुलिसकर्मियों को भी मिलेगी साइबर ट्रेनिंग

साइबर अपराध लगातार अपना तरीका बदल रहा है. ऐसे में पुलिसकर्मियों को भी नई तकनीक और डिजिटल जांच के तरीकों की जानकारी देना जरूरी है. R4C के तहत राजस्थान साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. यहां पुलिसकर्मियों और अभियोजन अधिकारियों को साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. क्राइट्रेन और iGOT जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी R4C राज्य का नोडल निकाय होगा. इसका सीधा फायदा यह होगा कि जिलों में साइबर अपराध की जांच करने वाली पुलिस टीमों की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और वे नए तरह के ऑनलाइन अपराधों से बेहतर तरीके से निपट सकेंगी.

AI से समझे जाएंगे साइबर अपराध के नए ट्रेंड

R4C की स्थापना में AI आधारित साइबर क्राइम एनालिसिस को भी अहम भूमिका दी जाएगी. साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों का लगातार विश्लेषण किया जाएगा. इसके आधार पर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट तैयार की जाएंगी. डेटा के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि किस तरह के साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, किन इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और अपराधियों का तरीका किस तरह बदल रहा है. इन जानकारियों के आधार पर सरकार और पुलिस को रणनीतिक इनपुट दिया जाएगा. यानी किसी अपराध के सामने आने के बाद कार्रवाई करने के साथ-साथ उसके ट्रेंड को पहले से समझकर रोकथाम की रणनीति बनाने पर भी जोर रहेगा.

केंद्रीय साइबर पुलिस स्टेशन भी बनेगा

R4C के तहत केंद्रीय साइबर पुलिस स्टेशन भी बनाया जाएगा. यह राज्य स्तर के साइबर थाने की तरह काम करेगा. महत्वपूर्ण साइबर अपराधों की जांच इस थाने के जरिए की जाएगी. इसके साथ ही यह e-Zero FIR के लिए नोडल थाना भी होगा. इससे गंभीर और बड़े साइबर अपराधों के मामलों में राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत जांच व्यवस्था तैयार करने में मदद मिलेगी. R4C का CEO पुलिस विभाग के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की भूमिका भी निभाएगा. अगर राजस्थान में कोई बड़ा साइबर अटैक या साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी घटना होती है तो यह यूनिट फर्स्ट रेस्पोंडर के तौर पर काम करेगी.

केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी होगा समन्वय

साइबर अपराध की सीमाएं किसी एक राज्य तक नहीं रहतीं. इसलिए R4C को केंद्रीय और दूसरी राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई है. I4C, दूरसंचार विभाग यानी DoT, RBI, CERT-In, ED, CBI और NCRB समेत संबंधित एजेंसियों के साथ साइबर अपराध से जुड़े मामलों में तालमेल किया जाएगा. इससे ऐसे मामलों में जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिनका नेटवर्क राजस्थान से बाहर तक फैला हुआ है.

राजस्थान के लिए नया साइबर सुरक्षा कवच

R4C को राजस्थान में साइबर अपराध से निपटने के लिए एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. इसका मकसद अलग-अलग जगह चल रही साइबर अपराध से जुड़ी व्यवस्थाओं को एक मजबूत सिस्टम के तहत जोड़ना है. 1930 हेल्पलाइन से शिकायत लेने, ठगी की रकम को रोकने की कोशिश, डिजिटल सबूत जुटाने, सोशल मीडिया पर निगरानी, साइबर इंटेलिजेंस, AI से अपराध के ट्रेंड समझने और पुलिस को ट्रेनिंग देने तक कई काम R4C के जरिए एक साथ किए जाएंगे.

डिजिटल अपराध जिस तेजी से अपना तरीका बदल रहा है, उसमें पुलिस के लिए भी तकनीकी रूप से मजबूत होना जरूरी है. राजस्थान सरकार का R4C बनाने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है. आने वाले समय में इसकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि साइबर ठगी की शिकायत पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है और अपराधियों तक पहुंचने के साथ-साथ पीड़ितों की रकम वापस दिलाने में यह सिस्टम कितना प्रभावी साबित होता है.