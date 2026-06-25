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साइबर ठगी हो तो घबराएं नहीं, 1930 पर करें कॉल, बच सकती है आपकी कमाई

Rajasthan Crime : डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों में पिछले कुछ सालों में बढ़ोत्तरी हुई है. पर क्या आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड होने के बाद का एक घंटा बेहद अहम होता है. इस टाइम पर उठाया गया आपका एक कदम आपकी कमाई को बचा सकता है.

Edited byPragati PantReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 25, 2026, 05:48 PM|Updated: Jun 25, 2026, 05:48 PM
साइबर ठगी हो तो घबराएं नहीं, 1930 पर करें कॉल, बच सकती है आपकी कमाई
Image Credit: rajasthan cyber crime helpline 1930 money recovery golden hour ruleSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime : बैंकिंग से लेकर शॉपिंग तक और निवेश से लेकर सरकारी सेवाओं तक, आज लगभग हर काम इंटरनेट के जरिए हो रहा है. इस दौरान लोग जाने अनजाने में साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं. ऐसे में आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो घबराइए मतबल्कि तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए. अगर साइबर अपराध के बाद आपने समय पर सही कदम उठा लिया तो आपकी मेहनत की कमाई वापस भी मिल सकती है. राजस्थान पुलिस का दावा है कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हेल्पलाइन 1930 है. मोबाइल पर एक लिंक, सोशल मीडिया पर एक मैसेज या फिर बैंक अधिकारी बनकर आया एक फोन कॉल और देखते ही देखते आपकी पूरी जमा पूंजी किसी अनजान खाते में पहुंच जाती है. डिजिटल अरेस्ट, फर्जी इन्वेस्टमेंट, यूपीआई फ्रॉड, केवाईसी अपडेट, ओटीपी और स्क्रीन शेयरिंग जैसे नए-नए हथकंडों से ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपके साथ ठगी हो जाए तो क्या किया जाए ? क्या पैसा हमेशा के लिए चला जाता है ?

डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया गोल्डन ऑवर अहम

हर दिन 2 करोड़ रुपए की साइबर ठगी दर्ज

देशभर की तरह राजस्थान में भी साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. राजस्थान में रोज करीब 6 हजार कॉल साइबर ठगी से जुड़ी आती हैं. हर दिन लगभग 2 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज होती हैं. हालांकि समय पर कार्रवाई के चलते बड़ी संख्या में रकम होल्ड भी कराई जा रही है. राजस्थान पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 26 प्रतिशत राशि पीड़ितों को वापस दिलाई जा चुकी है. इसके लिए मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के जरिए बैंकिंग प्रक्रिया पूरी कर रकम वापस कराई जाती है.

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साइबर ठगी में गोल्डन ऑवर अहम -डीआईजी साइबर क्राइम

डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह के अनुसार साइबर ठगी के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण होता है “गोल्डन आवर”. साइबर फ्रॉड में पहले 20 मिनट से लेकर एक घंटे तक का समय सबसे निर्णायक है. अगर इस दौरान पीड़ित 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा देता है. तो पुलिस का API आधारित सिस्टम तुरंत संबंधित बैंक को अलर्ट भेज देता है. जिस खाते में पैसा पहुंचा है, वहां ट्रांजैक्शन रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. अगर रकम दूसरे खाते में भेज दी गई हो, तो वहां भी तत्काल सूचना पहुंचाई जाती है. यानी जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रकम बचने की संभावना.

साइबर हेल्पलाइन को किया जा रहा मजबूत

बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राजस्थान पुलिस भी अपने सिस्टम को मजबूत कर रही है. अब तक जहां साइबर हेल्पलाइन के लिए 32 कॉल लाइनें थीं. उन्हें बढ़ाकर 60 कॉल लाइनें किया जा रहा है, ताकि कोई भी कॉल मिस न हो. फिलहाल पुलिस मुख्यालय, जयपुर कमिश्नरेट और चार रेंज मुख्यालयों पर कॉल टेकर और डिस्पैचर तैनात हैं. जो शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं. राजस्थान में फिलहाल 46 साइबर पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं. जिन्हें जल्द बढ़ाकर 49 किया जाएगा. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक के डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट स्कैम जैसे मामलों में खुद एफआईआर दर्ज की जाती है. डिजिटल दौर में साइबर अपराध शायद पूरी तरह खत्म न हों, लेकिन जागरूकता और समय पर शिकायत से इनका नुकसान जरूर कम किया जा सकता है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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