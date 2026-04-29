/यहां पढ़ें साइबर क्राइम से बचने के 'गोल्डन रूल्स', ठगी करने के लिए अधिकारियों के नाम-फोटो हो रहे इस्तेमाल

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे इम्पर्सोनेशन फ्रॉड (पहचान चोरी) को लेकर एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है. राजस्थान पुलिस मुख्यालय साइबर क्राइम ने आमजन और विशेषकर सरकारी और निजी विभागों के कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा है. साइबर अपराधी अब अधिकारियों के नाम और फोटो का सहारा लेकर डिजिटल ठगी के नए जाल बुन रहे हैं.

हाल ही में जयपुर में साइबर ठगों ने एक माइनिंग कंपनी के अकाउंटेंट को चेयरमैन बनकर मैसेज भेजे और कुछ ही घंटों में 5 करोड़ 30 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए. मामले की रिपोर्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. शुरुआती जांच में सामने आया कि ठगों ने व्हाट्सएप पर चेयरमैन की फोटो लगाकर भरोसा बनाया और बातचीत के जरिए अकाउंटेंट को निर्देश देते रहे.

ऐसे साइबर ठग किसी भी वारदात से पहले पूरी रेकी करते हैं. वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अधिकारियों के नाम और पद निकालते हैं. इसके बाद LinkedIn और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह पता लगाते हैं कि कौन किसका जूनियर है और वर्तमान में विभाग में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है. कई बार ये अपराधी विभागीय WhatsApp ग्रुप्स में सेंध लगाकर सदस्यों की सूची भी चोरी कर लेते हैं.

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ठगी के 'हाई-टेक' तरीके

साइबर ठग अब केवल मैसेज तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. फेक प्रोफाइल और इमरजेंसी का बहाना: किसी बड़े अधिकारी (जैसे डायरेक्टर, कमिश्नर या एमडी) की फोटो लगाकर नया व्हाट्सएप अकाउंट बनाया जाता है. अपराधी मैसेज करता है 'मैं मीटिंग में हूं, कॉल नहीं ले सकता, तुरंत कुछ गिफ्ट वाउचर्स या पैसे इस नंबर पर भेज दो.

डीपफेक वॉइस (एआई का खेल):आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपराधी आपके बॉस की आवाज की हूबहू नकल कर कॉल करते हैं, जिससे कर्मचारी को लगता है कि सच में साहब ही बोल रहे हैं. Spoofed Emails: ईमेल एड्रेस बिल्कुल असली जैसा दिखता है, जिसमें केवल एक छोटे से अक्षर या डोमेन (जैसे .com की जगह .in-com) का अंतर होता है. मेडिकल इमरजेंसी: रिश्तेदार के अस्पताल में होने का झांसा देकर तुरंत पैसों की मांग करना.

बचाव के लिए 'गोल्डन रूल्स'

1. यदि किसी नए नंबर से अधिकारी के नाम पर मैसेज आए, तो तुरंत उनके पुराने या आधिकारिक नंबर पर कॉल करके पुष्टि करें.

2. इंटरनेट से किसी की भी डीपी (प्रोफाइल पिक्चर) डाउनलोड करना आसान है। केवल फोटो देखकर भरोसा न करें.

3. ठग हमेशा 'इमरजेंसी' दिखाकर आपको सोचने का समय नहीं देते. किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले शांत रहें और अपने वरिष्ठों से चर्चा करें.

4. अपना ओटीपी (OTP), बैंक विवरण या व्यक्तिगत जानकारी कभी भी व्हाट्सएप पर साझा न करें.

यहां करें शिकायत

यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है या कोई ठगी की कोशिश करता है, तो बिना देरी किए साइबर हेल्पलाइन 1930, साइबर हेल्पडेस्क 9256001930/9257510100, ऑनलाइन पोर्टल www.cybercrime.gov.in और अपने पास के साइबर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं.