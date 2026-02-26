राजस्थान में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन! ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 से 1.43 करोड़ रुपये होल्ड

Rajasthan Cyber Fraud: राजस्थान में लगातार बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाओं के बीच पुलिस इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठा रही है. इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 'ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0' चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जयपुर जिला वेस्ट पुलिस ने जनवरी और फरवरी महीने में उल्लेखनीय कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी से जुड़ी बड़ी रकम को सुरक्षित करवाया है.

जयपुर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जयपुर (पश्चिम) साइबर सेल प्रभारी अनिल कुमार के सुपरविजन में लगातार कार्रवाई की जा रही है. साइबर अपराध की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस ने जनवरी और फरवरी के दौरान 1 करोड़ 42 लाख 56 हजार 748 रुपए की राशि संबंधित बैंक खातों में होल्ड करवाई है. इसके साथ ही 62 लाख 19 हजार 322 रुपए की राशि पीड़ितों के खातों में सफलतापूर्वक रिफंड भी करवाई गई है. पुलिस का कहना है कि समय पर की गई कार्रवाई से कई लोगों की मेहनत की कमाई वापस दिलाई जा सकी है.

सिर्फ आर्थिक अपराधों पर ही नहीं, बल्कि साइबर जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. अभियान के तहत पांच हजार से अधिक लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है. आमजन को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने, संदिग्ध कॉल और लिंक से सतर्क रहने तथा डिजिटल लेनदेन में सावधानी बरतने की जानकारी दी जा रही है.

इसके अलावा, जयपुर (पश्चिम) जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी भी अभियान का अहम हिस्सा रही है. पुलिस ने 201 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत 38 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई है. अब इन मोबाइल फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल चोरी, गुमशुदगी और साइबर ठगी से संबंधित शिकायतों की जांच लगातार जारी है. ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 के माध्यम से पुलिस न केवल अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, बल्कि आमजन में डिजिटल सुरक्षा को लेकर विश्वास भी मजबूत कर रही है.

