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राजस्थान में फिर बदली बांधों की तस्वीर! 62 बांध फुल, जानें कहां कितना पानी

राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के बाद बांधों में पानी की आवक बढ़ी है. राज्य के 693 बांधों में अब 58.97% पानी है, जो 15 जून के मुकाबले 14.51 प्रतिशत अंक ज्यादा है. इनमें 62 बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 200 खाली हैं. जोधपुर जोन में सबसे कम 17.52% और कोटा जोन में सबसे ज्यादा 73.93% जलभराव है. बीसलपुर बांध में 74.87% पानी है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जलस्तर काफी कम है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Sep 06, 2026, 04:50 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 04:51 PM IST
राजस्थान में फिर बदली बांधों की तस्वीर! 62 बांध फुल, जानें कहां कितना पानी
Image Credit: AI Image

Jaipur News: राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है.जिसके बाद फिर से बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे बांधों की तस्वीर अब बदलना शुरू हो गई है.

जानें कितना प्रतिशत पानी?
प्रदेश में मानसून फिर से मानसून सक्रिय हुआ है. अब राजस्थान में मानसून के चलते बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 693 बांधों की क्षमता 13,029.09 M.Cum है, जिसमें वर्तमान में 7,683.08 M.Cum यानी 58.97% पानी उपलब्ध है. पिछले 24 घंटे में बांधों में 57.91 M.Cum पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

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राज्य के बांधों में 11,191.42 M.Cum यानी 85.90% पानी था. इस साल इसी तारीख को जलभराव 58.97% है यानी पिछले साल की तुलना में 26.93 प्रतिशत अंक कम पानी है. मात्रा के हिसाब से भी इस साल करीब 3,508.34 M.Cum पानी कम है. वहीं, 15 को बांधों में महज 5,792.48 M.Cum यानी 44.46% पानी था.

62 पूरी तरह फुल
इसके मुकाबले अब जलभराव 14.51 प्रतिशत अंक बढ़कर 58.97% हो गया है. यानी 15 जून के बाद करीब 1,890.60 M.Cum पानी की बढ़ोतरी हुई है. 693 बांधों में 62 पूरी तरह भरे है. राज्य के 693 बांधों में से 200 बांध खाली हैं. 431 बांध आंशिक रूप से भरे हैं. 62 बांध पूरी तरह भर चुके हैं यानी करीब 8.95% बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 28.86% बांध अभी खाली हैं.

जोधपुर में सबसे कम पानी
जोधपुर जोन सबसे पीछे है, जहां महज 17.52% पानी है. वहीं कोटा जोन में सबसे ज्यादा 73.93% जलभराव है. राज्य के 23 प्रमुख बांधों की कुल क्षमता 8,196.754 M.Cum है. इनमें वर्तमान में 5,422.051 M.Cum यानी 66.15% पानी है. पिछले साल यह 7,530.305 M.Cum यानी करीब 91.87% था. 23 प्रमुख बांधों में पिछले साल की तुलना में 17 बांधों में जलस्तर कम, 2 बांधों में बढ़ा, जबकि 2 बांधों की स्थिति समान रही. पानी बढ़ने वाले प्रमुख बांधों में जैसमंद करीब 10.99 प्रतिशत और कालाखसागर करीब 0.63 प्रतिशत अंक ऊपर है. वहीं मोरल डैम 100% पर कायम है.

बीसलपुर बांध में 74.87% पानी है, जबकि पिछले साल इसी तारीख को 1,079.92 M.Cum यानी 98.55% पानी था यानी बिसलपुर में इस साल करीब 23.67 प्रतिशत कम पानी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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