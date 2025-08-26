तूफानी बारिश से राजस्थान के बांध हुए फुल, झीलों की नगरी में सबसे कम पानी

Jaipur News: राजस्थान में थार के रेगिस्तान में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. राज्य में बादल तोड़ तूफानी बारिश का बांधों पर असर दिखाई देने लगा है. बरसों बाद राज्य के सभी बांधों में 80 प्रतिशत तक पानी है. सबसे ज्यादा कोटा संभाग में और सबसे कम झीलों की नगरी उदयपुर में है.

बादल तोड़ बारिश का नतीजा

राजस्थान में बादल तोड तूफानी बारिश से रेगिस्तान पानी पानी हो गया है और झीलों की नगरी कहा जाने वाली उदयपुर में सबसे कम पानी हुई. प्रदेश के 693 बांधों में बरसों बाद 80 प्रतिशत पानी है.कोटा संभाग में सबसे ज्यादा 91 प्रतिशत, बांसवाड़ा में 88 प्रतिशत, जयपुर संभाग में 80 प्रतिशत, जोधपुर में 55 प्रतिशत, भरतपुर में 55%,झीलों की नगरी उदयपुर में सबसे कम 54 प्रतिशत पानी की मात्रा दर्ज की गई.

303 बांध फुल

राज्य के कुल 693 बांधों में से 303 बांध फुल हो चुके हैं. जबकि 253 बांध आंशिक रूप से भरे है. वहीं 137 बांध ही खाली है. राजस्थान में पिछले साल अगस्त में 61 प्रतिशत ही पानी था, अबकी बार 19 प्रतिशत ज्यादा 80 फीसदी तक पानी है. राज्य में कई सालों बाद ये आंकड़ा 80 तक पहुंचा है. मौसम विभाग की मानें तो अगस्त के महीने में भारी बारिश की संभावना है. ऐसे में आने वाले दिनों में बांधों का ग्राफ और बढ़ेगा.

Trending Now

सितंबर का महीना बाकी

अभी सितंबर का पूरा महीना बाकी है, ऐसे में बांधों की तस्वीर और बदलेगी लेकिन इतना जरूर है कि अगले साल गर्मियों के लिए राजस्थान में पानी का संकट खत्म हो गया है क्योंकि प्रदेश के हर जिले में मेघ मेहरबान रहा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-