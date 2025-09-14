राजस्थान में 36 साल का रिकॉर्ड टूटा! राज्य के बांध हुए लबालब, जानें पूरी रिपोर्ट

Jaipur News: राजस्थान में पहली बार मरुधरा के बांधों में पानी का आंकडा 90% तक पहुंचा है. राजस्थान के बांधों ने अबके मानसून इतिहास बनाया है. WRD के आंकड़ों में सबसे ज्यादा पानी इसी साल दर्ज हुआ है. आखिरकार मरुभूमि में मूसलाधार बारिश के बाद कैसे बदला बांधों का इतिहास.

मरुधरा हुई पानी-पानी

मरुधरा में मूसलाधार बारिश ने बांधों का इतिहास बदल दिया.राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है, जब बांधों में पानी 90% तक पहुंच गया है. इससे पहले आखिर साल 87 प्रतिशत पानी की मात्रा दर्ज की गई थी. जल संसाधन विभाग के 36 साल के आंकड़ों के मुताबिक बांधों में पानी की मात्रा इतिहास में इसी साल सबसे ज्यादा दर्ज की गई है. सबसे कम पानी 2009 में महज 39 प्रतिशत ही था. बांधों की क्षमता के मुताबिक अबकी बार सबसे ज्यादा ज्यादा पानी की आवक दर्ज की गई है. वहीं राजस्थान के मेजर 23 बांधों में अब तक 94% पानी का स्टोरेज हुआ है. 1990 से 2025 तक बांधों में सबसे ज्यादा पानी का आंकड़ा इसी साल दर्ज हुआ है.

टॉप 5 साल जब बांधों में सबसे ज्यादा पानी

साल .........पानी का %

2025......... 90%

2024.........87.16%

1994........ 85.76%

2019........ 84.95%

2016........ 84.35%

वो 5 साल जब बांधों में सबसे कम पानी

साल ........ पानी का %

2002........ 30.87%

2009........ 39.42%

2000........ 47.26%

1999........ 49.01%

2010........ 51.36%

7 बार आंकड़ा 80 प्रतिशत के पार

राजस्थान में 693 बांध है, जो सिर्फ 10 प्रतिशत ही खाली है. सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, कोटा संभाग में 97% पानी, जयपुर के बांधों में 84%, जोधपुर में 81%, उदयपुर में 79%, भरतपुर संभाग में सबसे कम 59% ही पानी की मात्रा दर्ज की गई है. प्रदेश में पिछले 7 सालों में बांधों में पानी का आंकड़ा 70 के नीचे नहीं पहुंचा है. वहीं अब तक 7 बार ही ऐसा हुआ है जब बांधों में पानी का स्टोरेज 80 प्रतिशत के पार पहुंचा हो.

