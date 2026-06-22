Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में फिर बढ़ सकता है पेयजल संकट ? जानें बांधों की हालत, मानसून का इंतजार

राजस्थान में फिर बढ़ सकता है पेयजल संकट ? जानें बांधों की हालत, मानसून का इंतजार

राजस्थान के 45 फीसदी बांध सूख चुके हैं. कुल 311 बांध ऐसे है जहां पानी नहीं है और सिर्फ 44 फीसदी ही पानी बचा है. ऐसे में सिर्फ मानसून का इंतजार है और उम्मीद है कि बारिश अच्छी हो 

Edited byPragati PantReported byAshish chauhan
Published: Jun 22, 2026, 03:40 PM|Updated: Jun 22, 2026, 03:52 PM
राजस्थान में फिर बढ़ सकता है पेयजल संकट ? जानें बांधों की हालत, मानसून का इंतजार
Image Credit: rajasthan dams water level crisis 2026 Waiting for Monsoon

Jaipur News : राजस्थान की गर्मी के बीच राजस्थान के बांध सूखने लगे है.मानसून की बारिश के पहले इन बांधों का विश्लेषण भी जरूरी है.प्रदेश के बांधों में 50 फीसदी भी पानी नहीं बचा. यदि मानसून ठीक नहीं रहा तो आने वाले दिनों में राजस्थान में पेयजल संकट हो सकता है

सिर्फ 5 बांध ही फुल

मरुधरा की मिट्टी भीषण गर्मी के बाद सूख चुकी है.बांधों में पानी कम होने लगा है.अब मानसून का इंतजार है.क्योंकि अबकी बार मानसून ठीक नहीं रहा तो आने वाले दिनों में पेयजल का संकट बढ़ सकता है.प्रदेश के सभी 693 बांधों में सिर्फ 44 फीसदी पानी बचा है,जो पिछले साल के मुकाबले कम है.सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें से 311 बांधों में पानी नहीं हैै. 377 बांध आंशिक रूप से भरे हुए है, जबकि सिर्फ 5 बांध ही फुल है.ऐसे में यदि मानसून अच्छा नहीं रहा तो जलसंकट बढ़ना तय है. पिछले साल प्री-मानसून की अच्छी बारिश के चलते यहां के बांधों में कुल भराव क्षमता का 73 प्रतिशत पानी था, जबकि इस बार यह घटकर 55 प्रतिशत रह गया है. प्रदेश के कई जोनों में स्थिति पिछले साल से बेहतर बनी हुई है. जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर जोन के बांधों का जलस्तर गत वर्ष की तुलना में अधिक दर्ज किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस संभाग में कितना पानी

संभागवार जानें साल 2025-2026 में पानी कितना है

संभाग बांध साल 2025 साल 2026

जयपुर 186 34% 44%

भरतपुर 68 25% 30%

जोधपुर 114 11% 19%

कोटा 81 74% 59%

बांसवाड़ा 63 40% 43%

उदयपुर 178 22% 34%

राजस्थान के बांधों में कितना पानी है ?

राजस्थान के 45 फीसदी बांध खाली है. प्रमुख 23 बडे बांधों में 56 प्रतिशत पानी बचा है. इनमें से 7 बांध ऐसे है, जिसमें 30 फीसदी या इससे कम पानी बचा है. वहीं जबकि 2 बांध बिल्कुल खाली है. ऐसे में अबकी बार मानसून का इसी उम्मीद के साथ इंतजार है कि बारिश अच्छी होगी,ताकि बांध फिर से लबालब हो.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 21 दिन के भीतर होगा फसल बीमा क्लेम का भुगतान !

ट्रेंडिंग न्यूज़

भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 21 दिन के भीतर होगा फसल बीमा क्लेम का भुगतान !

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

प्रतापगढ़ में तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर, करोड़ों का फार्म हाउस ध्वस्त

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, राजस्थान और बिहार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, चालक फरार

झालावाड़ में हाई अलर्ट मॉकड्रिल: खेल संकुल में आतंकी हमला, बच्चों को बनाया बंधक, कमांडो ने चार आतंकियों को मार गिराया

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं चटपटी दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

Jaisalmer: चालक की हत्या कर ऊपर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, लूट के लिए रची साजिश

एक साथ गई मां और गर्भस्थ बच्चे की जान, बांसवाड़ा में अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप

राजस्थान के 10 जिलों में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, भयंकर आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये जिले

राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जोधपुर में दूसरी प्रसूता को भी किया गया एम्स रेफर, सिजेरियन के बाद बिगड़ी हालत

Udaipur: फतहनगर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल

जैसलमेर में 'गोल्डन ओएसिस' की तैयारी, 142 फार्महाउस और 46 दुकानें होंगी नीलाम

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले फिर अटके, बढ़ा आक्रोश

अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

TAGS:
jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पांचना बांध विवाद से मचा सियासी तूफान, राठौड़ का गहलोत पर तीखा वार-‘अब किस मुंह से कर रहे हैं बात?’
rajasthan politics
2
Rajasthan News
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan News
5
rajasthan politics