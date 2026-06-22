/राजस्थान में फिर बढ़ सकता है पेयजल संकट ? जानें बांधों की हालत, मानसून का इंतजार

Jaipur News : राजस्थान की गर्मी के बीच राजस्थान के बांध सूखने लगे है.मानसून की बारिश के पहले इन बांधों का विश्लेषण भी जरूरी है.प्रदेश के बांधों में 50 फीसदी भी पानी नहीं बचा. यदि मानसून ठीक नहीं रहा तो आने वाले दिनों में राजस्थान में पेयजल संकट हो सकता है

सिर्फ 5 बांध ही फुल

मरुधरा की मिट्टी भीषण गर्मी के बाद सूख चुकी है.बांधों में पानी कम होने लगा है.अब मानसून का इंतजार है.क्योंकि अबकी बार मानसून ठीक नहीं रहा तो आने वाले दिनों में पेयजल का संकट बढ़ सकता है.प्रदेश के सभी 693 बांधों में सिर्फ 44 फीसदी पानी बचा है,जो पिछले साल के मुकाबले कम है.सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें से 311 बांधों में पानी नहीं हैै. 377 बांध आंशिक रूप से भरे हुए है, जबकि सिर्फ 5 बांध ही फुल है.ऐसे में यदि मानसून अच्छा नहीं रहा तो जलसंकट बढ़ना तय है. पिछले साल प्री-मानसून की अच्छी बारिश के चलते यहां के बांधों में कुल भराव क्षमता का 73 प्रतिशत पानी था, जबकि इस बार यह घटकर 55 प्रतिशत रह गया है. प्रदेश के कई जोनों में स्थिति पिछले साल से बेहतर बनी हुई है. जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर जोन के बांधों का जलस्तर गत वर्ष की तुलना में अधिक दर्ज किया गया है.

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किस संभाग में कितना पानी

संभागवार जानें साल 2025-2026 में पानी कितना है

संभाग बांध साल 2025 साल 2026

जयपुर 186 34% 44%

भरतपुर 68 25% 30%

जोधपुर 114 11% 19%

कोटा 81 74% 59%

बांसवाड़ा 63 40% 43%

उदयपुर 178 22% 34%

राजस्थान के बांधों में कितना पानी है ?