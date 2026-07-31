Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /सावन की बारिश भी नहीं भर पाई राजस्थान के बांध, जलस्तर के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

सावन की बारिश भी नहीं भर पाई राजस्थान के बांध, जलस्तर के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

Jaipur News: राजस्थान में सावन के साथ बारिश शुरू होने से बांधों में पानी की आवक बढ़ी है, लेकिन कुल जलभराव क्षमता का केवल 47% पानी ही उपलब्ध है. पिछले साल इसी समय यह 75% था. विशेषज्ञों ने चेताया है कि अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसल, सिंचाई और खाद्यान्न कीमतों पर असर पड़ सकता है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published:Jul 31, 2026, 01:12 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 01:12 PM IST
सावन की बारिश भी नहीं भर पाई राजस्थान के बांध, जलस्तर के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन
Image Credit: कई जिलों में पर्याप्त बारिश नहीं, बांधों में पानी की कमी.

Jaipur News: राजस्थान में सावन का महीना शुरू होते ही मानसून की बारिश होने लगी है. बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है. अभी तक जितना पानी की आवक होनी थी, वो अब तक नहीं हो पाई है. पिछले साल के मुकाबले बांधों में पानी की मात्रा दर्ज नहीं हुई है. ऐसे में अब यदि मानसून में अच्छी बारिश नहीं हुई तो राजस्थान में कृषि और सिंचाई संकट गहरा सकता है.

अब धीरे धीरे बदल रही बांधों की तस्वीर
राजस्थान में सावन के महीने में शुभ शुरुआत के साथ बारिश की एंट्री हुई. मानसून में जुलाई का पूरा महीना सूखा रहा लेकिन आखिरी में सावन आते ही बौछारों ने कुछ राहत दी, जिसके बाद अब बांधो में पानी की आवक दर्ज होने लगी है. 7 दिन पहले जहां सूखे बांधों की संख्या 279 थी, जो अब घटर 256 तक पहुंच गई है. पहले 5 बांध ही फुल थे लेकिन अब इनकी संख्या 13 तक पहुंच गई है. अब उम्मीद यही है कि मानसून की बारिश से बांधों में पानी की आवक और दर्ज होगी. जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के 693 बांधों में से 409 बांधों में सीमित मात्रा में ही पानी बचा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले साल के मुकाबले बांधों में कम पानी
राजस्थान में यदि मानसून कमजोर रहा तो आने वाले दिनों में अन्नदाताओं की चिंता बढ़ सकती है. जुलाई का अधिकांश समय बीत चुका है लेकिन कई जिलों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई. इसका असर खरीफ की बुवाई, बांधों के जलस्तर और सिंचाई व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है. प्रदेश के अधिकांश बांधों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले काफी कम है. प्रदेश के बांधों में इस समय कुल जलभराव क्षमता का केवल 47 प्रतिशत पानी उपलब्ध है. वहीं, पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत था. चंबल बेसिन के कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और अन्य प्रमुख बांधों में भी पिछले साल की तुलना में जलस्तर कम दर्ज किया गया है.

क्या कहना है जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का कहना है कि कमजोर मॉनसून के कारण बांधों में पानी की आवक कम हुई है. जहां जरूरत है, वहां सिंचाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और चंबल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश से पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है. इसका प्रभाव सिर्फ किसानों की आय तक सीमित नहीं रहेगा, सब्जियों और खाद्यान्न की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

किसानों को उम्मीदें
मौसम विभाग की निगाहें अब मानसून की अगली सक्रियता पर टिकी हैं. किसानों को उम्मीद है कि जल्द अच्छी बारिश होगी, जिससे बांधों में पानी की आवक बढ़ेगी और खरीफ की फसल को राहत मिल सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

करौली में किसानों को मिली राहत, तड़के 5 बजे नहरों में पहुंचा पांचना बांध का पानी

20 साल बाद पांचना बांध से आज छोड़ा जाएगा पानी, 13 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

पांचना बांध विवाद पर नहीं बनी अंतिम सहमति, फिर आमने-सामने आए दोनों पक्ष, आज दोबारा से होगी अहम बैठक

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

सोना नहीं बदला लेकिन चांदी ने मारी छलांग! जानिए जयपुर सराफा बाजार के ताजा भाव

जयपुर में न्याय जगत का महाकुंभ, आज से शुरू होगा कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन

जयपुर में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में बड़ा घोटाला! मावा भट्टियों तक पहुंचा स्कूलों का दूध पाउडर, 2 आरोपी गिरफ्तार

Churu News: ब्लैक कोबरा ने डसा, परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर मरीज के साथ ले आए अस्पताल

5वें दिन भी जारी जैसलमेर में ABVP का धरना, पुलिस बोली सारे आरोप झूठे

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सरिस्का मुद्दे पर किसानों की महापंचायत, 17 में से 16 मांगे मानी, 10 दिन तक नहीं होगा आंदोलन

राजस्थान कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी! BAP कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग पर डोटासरा-मालवीय आमने-सामने

CWG 2026-कोटा की अरुंधति का पदक पक्का, आज सेमीफाइनल मुकाबला

भीलवाड़ा में शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज

उदयपुर की पहाड़ियों पर होटल निर्माण पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों से मांगा पूरा रिकॉर्ड

20 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र, UCC समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

राजस्थान में 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज, रोजगार उत्सव में मिलेंगे नियुक्ति पत्र

कांवड़ियों के लिए राजस्थान पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, अगर नियम तोड़े तो होगा एक्शन

डीडवाना में 4 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामला, बजरंग दल व हिंदू वाहिनी ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

भरतपुर में JCB की खुदाई से फटी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन, गांव में मचा हड़कंप

जोधपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, बिना OTP और लिंक के खाते से उड़ाए ₹15.64 लाख

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं चटपटी दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 7 जिले, इन शहरों में जमकर बरसेंगे बदरा

राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय! इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

अलवर में ढाई साल के मासूम की संदिग्ध मौत, एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे मां-बाप

खेत में दिखा नाग-नागिन के 'डांस' का अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

बारां में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला पर हमला, पत्थर मारकर चांदी के कड़े और सोने का ताबीज लूटा

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

झुंझुनूं में गोठड़ा माइनिंग एरिया में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

चूरू में BJP विधायक हरलाल सहारण के 'लापता' पोस्टर से मचा बवाल, CCTV में दिखे दो युवक, जांच शुरू

सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, एक झटके में टूटे भाव! जानें ताजा रेट

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावन की बारिश भी नहीं भर पाई राजस्थान के बांध, जलस्तर के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन
2
3
4
5