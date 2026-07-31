/सावन की बारिश भी नहीं भर पाई राजस्थान के बांध, जलस्तर के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

Jaipur News: राजस्थान में सावन का महीना शुरू होते ही मानसून की बारिश होने लगी है. बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है. अभी तक जितना पानी की आवक होनी थी, वो अब तक नहीं हो पाई है. पिछले साल के मुकाबले बांधों में पानी की मात्रा दर्ज नहीं हुई है. ऐसे में अब यदि मानसून में अच्छी बारिश नहीं हुई तो राजस्थान में कृषि और सिंचाई संकट गहरा सकता है.

अब धीरे धीरे बदल रही बांधों की तस्वीर

राजस्थान में सावन के महीने में शुभ शुरुआत के साथ बारिश की एंट्री हुई. मानसून में जुलाई का पूरा महीना सूखा रहा लेकिन आखिरी में सावन आते ही बौछारों ने कुछ राहत दी, जिसके बाद अब बांधो में पानी की आवक दर्ज होने लगी है. 7 दिन पहले जहां सूखे बांधों की संख्या 279 थी, जो अब घटर 256 तक पहुंच गई है. पहले 5 बांध ही फुल थे लेकिन अब इनकी संख्या 13 तक पहुंच गई है. अब उम्मीद यही है कि मानसून की बारिश से बांधों में पानी की आवक और दर्ज होगी. जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के 693 बांधों में से 409 बांधों में सीमित मात्रा में ही पानी बचा है.

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पिछले साल के मुकाबले बांधों में कम पानी

राजस्थान में यदि मानसून कमजोर रहा तो आने वाले दिनों में अन्नदाताओं की चिंता बढ़ सकती है. जुलाई का अधिकांश समय बीत चुका है लेकिन कई जिलों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई. इसका असर खरीफ की बुवाई, बांधों के जलस्तर और सिंचाई व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है. प्रदेश के अधिकांश बांधों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले काफी कम है. प्रदेश के बांधों में इस समय कुल जलभराव क्षमता का केवल 47 प्रतिशत पानी उपलब्ध है. वहीं, पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत था. चंबल बेसिन के कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और अन्य प्रमुख बांधों में भी पिछले साल की तुलना में जलस्तर कम दर्ज किया गया है.

क्या कहना है जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का कहना है कि कमजोर मॉनसून के कारण बांधों में पानी की आवक कम हुई है. जहां जरूरत है, वहां सिंचाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और चंबल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश से पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है. इसका प्रभाव सिर्फ किसानों की आय तक सीमित नहीं रहेगा, सब्जियों और खाद्यान्न की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

किसानों को उम्मीदें

मौसम विभाग की निगाहें अब मानसून की अगली सक्रियता पर टिकी हैं. किसानों को उम्मीद है कि जल्द अच्छी बारिश होगी, जिससे बांधों में पानी की आवक बढ़ेगी और खरीफ की फसल को राहत मिल सकेगी.