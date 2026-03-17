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लोक संगीत से पौराणिक गाथा तक! राजस्थान दिवस पर जयपुर में सजेगा कला का महोत्सव

Rajasthan News: राजस्थान दिवस पर 17 मार्च को जेकेके में भव्य नाटक 'समुद्र मंथन' और 19 मार्च को अल्बर्ट हॉल में पद्मश्री अनवर खान मंगनियार की सुरम्य महफिल सजेगी. जयपुर के इन आयोजनों में कला और लोक संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 17, 2026, 04:59 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 04:59 PM IST

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लोक संगीत से पौराणिक गाथा तक! राजस्थान दिवस पर जयपुर में सजेगा कला का महोत्सव

Albert Hall Jaipur Event: राजस्थान दिवस के गौरवशाली अवसर पर गुलाबी नगरी जयपुर कला और संस्कृति के रंगों में डूबने के लिए तैयार है. राजधानी के दो सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों-अल्बर्ट हॉल और जहाज कला केंद्र-पर ऐसी शामें सजने वाली हैं, जो दर्शकों को राजस्थान की मिट्टी की खुशबू और पौराणिक गाथाओं के अनूठे संगम का अहसास कराएंगी.

जेकेके में समुद्र मंथन की भव्य प्रस्तुति
आज यानी 17 मार्च की शाम, पौराणिक कथाओं के शौकीनों के लिए बेहद खास है. जवाहर कला केंद्र (JKK) के 'मध्यवर्ती' मंच पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) द्वारा 'समुद्र मंथन' नाटक का मंचन किया जाएगा.

बता दें कि इस दौरान आसिफ अली द्वारा लिखित और चित्तरंजन त्रिपाठी द्वारा निर्देशित यह नाटक अपनी भव्यता और जीवंत अभिनय के लिए जाना जाता है. कार्यक्रम शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. यहां प्रवेश 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर है, इसलिए समय से पहुंचना बेहतर होगा.

अल्बर्ट हॉल पर अनवर खान मंगनियार की जादुई धुनें (19 मार्च)
वहीं 19 मार्च की शाम जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के नाम रहेगी. पद्मश्री अनवर खान मंगनियार अपनी मखमली और सशक्त आवाज से रेगिस्तान की लयबद्ध धुनों को जीवंत करेंगे.

सदियों पुरानी संगीत परंपराओं और मंगनियार लोक संगीत के इस कार्यक्रम में दर्शकों को मारवाड़ की लोक संस्कृति का वास्तविक अनुभव मिलेगा. इस जादुई संगीतमय संध्या की शुरुआत शाम 7:00 बजे से होगी.

सांस्कृतिक विरासत का जश्न
राजस्थान दिवस समारोह के तहत ये आयोजन न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच भी हैं. यदि आप जयपुर में हैं, तो इन अविस्मरणीय शामों का हिस्सा बनना न भूलें.

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