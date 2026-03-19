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Rajasthan Day 2026: कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 या फिर 19 मार्च यहां जानें डिटेल

Rajasthan Day 2026: राजस्थान दिवस की तारीख में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब से यह दिवस ग्रेगोरियन कैलेंडर की बजाय हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा.
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 19, 2026, 09:44 AM IST | Updated:Mar 19, 2026, 09:44 AM IST

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Rajasthan Day 2026: कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 या फिर 19 मार्च यहां जानें डिटेल

Rajasthan Day: राजस्थान दिवस की तारीख में बदलाव के साथ इस साल एक नई परंपरा शुरू हो रही है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब से राजस्थान दिवस हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा. इसी आधार पर 2026 में राजस्थान दिवस 19 मार्च को आयोजित किया जाएगा. पहले यह दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता था, जबकि पिछले साल इसे 25 मार्च को मनाया गया था. यह बदलाव राज्य की सांस्कृतिक और पंचांग परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.


तारीख बदलने की क्या है वजह?
राजस्थान दिवस की तारीख को अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की बजाय हिंदी पंचांग से जोड़ा जा रहा है. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है. सरकार का मानना है कि इस बदलाव से उत्सव अधिक पारंपरिक और प्रासंगिक बनेगा. इससे राज्य की लोक संस्कृति, त्योहारों और पंचांग परंपरा को नई पहचान मिलेगी.


राजस्थान दिवस का ऐतिहासिक महत्व
राजस्थान दिवस का संबंध प्रदेश के एकीकरण से है. 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और अन्य रियासतों के विलय के बाद वृहत्तर राजस्थान संघ का गठन हुआ था. इससे पहले इस क्षेत्र को राजपूताना कहा जाता था. राज्य का एकीकरण कुल सात चरणों में पूरा हुआ. पहला चरण 1948 में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के विलय से शुरू हुआ. धीरे-धीरे अन्य रियासतें जुड़ती गईं और अंततः 1 नवंबर 1956 को अजमेर-मेरवाड़ा के विलय के साथ वर्तमान राजस्थान का स्वरूप पूरा हुआ.

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राजस्थान दिवस और स्थापना दिवस में अंतर
राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस दो अलग-अलग अवसर हैं. राजस्थान दिवस वृहत्तर राजस्थान संघ के गठन (1949) की याद में मनाया जाता है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जब राज्य की अंतिम संरचना पूरी हुई. दोनों ही दिवस राज्य की एकता और इतिहास को याद करने का अवसर देते हैं.


2026 में मुख्य कार्यक्रम और तैयारियां
इस साल मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के अल्बर्ट हॉल परिसर में आयोजित होंगे. यहां लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, पारंपरिक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. पर्यटन विभाग ने पूरे प्रदेश में उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर जैसे प्रमुख शहरों में लाइट एंड साउंड शो, लोक नृत्य, मेले और पर्यटन से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ऐतिहासिक किले, महल और स्मारकों को रोशनी से सजाया जाएगा.

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