Rajasthan News: राजस्थान में बढ़ रहे घातक हादसे! जयपुर में सबसे ज्यादा मौत

Rajasthan News: राज्य में घातक सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग घातक दुर्घटनाएं ऐसी दुर्घटनाओं को मानता है, जिनमें एक हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई हो यानी ऐसे गंभीर और घातक हादसों की संख्या अब बढ़ती जा रही है. परिवहन विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 की तुलना में साल 2025 में ऐसे हादसों की संख्या में 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

वहीं, घातक हादसों में होने वाली मौतों की संख्या 42 फीसदी बढ़ी है. गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या भी 21 फीसदी तक बढ़ी है. परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ओर से सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का डेटाबेस तैयार किया जाता है. इस डेटाबेस के मुताबिक 15 जिले ऐसे हैं, जिनमें राज्य के कुल घातक हादसों के 76 फीसदी एक्सीडेंट हुए हैं. वहीं, 50 फीसदी मौतें भी इन्हीं 15 जिलों में हुई हैं. इनमें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, दौसा, चूरू, श्रीगंगानगर, बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बाड़मेर शामिल हैं.

किस तरह बढ़ रहे हैं घातक हादसे

वर्ष 2024 में कुल घातक हादसों की संख्या 144

वर्ष 2024 में घातक हादसों में कुल मौतों की संख्या 553

वर्ष 2025 में घातक हादसों की कुल संख्या 211

वर्ष 2025 में घातक हादसों में कुल मौतों की संख्या 785

वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में 67 हादसे बढ़े

वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2025 में 232 मौतें बढ़ी

5 या ज्यादा मौत वाले वर्ष 2024 में 23 हादसे हुए

5 या ज्यादा मौत वाले वर्ष 2025 में 25 हादसे हुए

इसका मतलब हाई सीवियरटी क्रैश के आंकड़ों में आया उछाल

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नवगठित जिलों में फलौदी में सर्वाधिक मौतें

नवगठित जिलों में घातक सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के आंकड़े पहली बार तैयार किए गए हैं. इनमें सर्वाधिक 18 मौतें फलोदी जिले में सामने आई हैं. बालोतरा में 16 और डीडवाना-कुचामन में 14 लोगों की मौत हुई है. वहीं, सर्वाधिक घातक हादसे बालोतरा और कोटपूतली बहरोड़ में हुए हैं. दोनों ही जिलों में ऐसे हादसों की संख्या 4-4 रही है.

वर्ष 2025 में घातक दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौत वाले जिले

जयपुर जिले में पूरे राज्य में सर्वाधिक 93 मौतें हुई

बीकानेर में 46 मौतें, पिछले साल की तुलना में बढ़ी

जैसलमेर में 44 मौतें, वर्ष 2024 की तुलना में तेजी से बढ़ोतरी

दौसा में 38 मौतें, घातक दुर्घटनाओं में सीवियरिटी ज्यादा

चूरू में 36 मौतें, पिछले वर्ष की तुलना में खासी बढ़ोतरी

वो जिले, जिनमें हादसों या मौत में कमी आई

अलवर में घातक दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या घटी

धौलपुर में घातक दुर्घटनाओं में मौतों में आई कमी

सीकर में पिछले साल की तुलना में मौतों में काफी कमी

सिरोही में घातक दुर्घटनाओं की संख्या में अत्यधिक कमी

टोंक में एक्सीडेंट सीवियरिटी में ओवरऑल कमी

नागौर में वर्ष 2024 की तुलना में मौतों में कमी आई

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