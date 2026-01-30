Zee Rajasthan
Diya Kumari Birthday Special: राजकुमारी से राजनीति की महारानी तक, कैसें बनीं सत्ता की मजबूत 'दीया', जानें सियासी सफर

Diya Kumari Birthday Special: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी शुक्रवार, 30 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं. अपने जन्मदिन के अवसर पर दीया कुमारी किसी भव्य समारोह की बजाय मंदिर दर्शन, गौ सेवा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दिन बिताएंगी. उनका यह अंदाज ही उन्हें आम लोगों के बीच खास बनाता है. राजघराने की शान-ओ-शौकत से निकलकर जनसेवा की राह चुनने वाली दीया कुमारी आज राजस्थान की राजनीति की नई पहचान बन चुकी हैं.
 

Diya Kumari Birthday Special: अगर दीया कुमारी की जीवन यात्रा पर नजर डालें तो यह उतार-चढ़ाव, संघर्ष और बदलाव से भरी रही है. जयपुर राजघराने की राजकुमारी होने के बावजूद उन्होंने खुद को आम जनता के बीच स्थापित किया. यही वजह है कि आज वह केवल शाही परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति की 'नई राजकुमारी' के रूप में जानी जाती हैं.

पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने तक का सफर
2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने के बाद पार्टी ने राजस्थान में पहली बार दो उपमुख्यमंत्री बनाए. इनमें से एक नाम दीया कुमारी का रहा. वह राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं. 3 दिसंबर 2023 को चुनाव परिणाम आने के बाद दीया कुमारी को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. हालांकि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की बजाय उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन यह पद भी उनके राजनीतिक कद को दर्शाता है.

विद्याधर नगर से बड़ी जीत
दीया कुमारी वर्तमान में विद्याधर नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं. इस सीट पर उन्हें 1,58,516 वोट मिले थे. उनकी जीत का अंतर और जनसमर्थन यह साफ दिखाता है कि जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में उनकी मजबूत पकड़ है.

राजनीति में 12 साल का अनुभव
दीया कुमारी पिछले करीब 12 साल से सक्रिय राजनीति में हैं.
2013 में सवाई माधोपुर सीट से पहली बार विधायक बनीं
2019 में राजसमंद लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचीं
राजसमंद सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करीब 70 फीसदी वोट मिले थे, जो उनकी लोकप्रियता का बड़ा प्रमाण है.

शौर्य और विरासत से जुड़ा परिवार
दीया कुमारी, जयपुर राजघराने के स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान हैं. उनके पिता ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में 10वीं पैराशूट रेजिमेंट के पैरा कमांडो के रूप में वीरता दिखाई थी. इसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. बाद में वह ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त भी रहे. वहीं दीया कुमारी के नाना-नानी सिरमौर (अब हिमाचल प्रदेश) के महाराजा और महारानी रहे हैं.

उद्यमी और कला-संस्कृति की संरक्षक
दीया कुमारी एक सफल उद्यमी और कला प्रेमी भी हैं. वह महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट, जयगढ़ किला चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव और ट्रस्टी हैं. राजस्थान की पारंपरिक कला, शिल्प, संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए वह लगातार सक्रिय रहती हैं और कई गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करती हैं.

सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय
दीया कुमारी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘बेटी बचाओ’ अभियान की राजदूत रह चुकी हैं. परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें कई मंचों पर सम्मान भी मिला है.

शिक्षा और सरल स्वभाव बना पहचान
दीया कुमारी ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई करने के बाद लंदन से उच्च शिक्षा हासिल की. भारत लौटने के बाद उन्होंने राजमहल के अकाउंट विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली. राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वह आम लोगों के बीच रहना पसंद करती हैं. उनका सर्वसुलभ स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है.

राजनीति की नई महारानी
राजस्थान में लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को 'महारानी' कहा जाता रहा. बदलते दौर में वही उपाधि अब जनता दीया कुमारी को देती नजर आती है. चाहे विधानसभा में भाषण हो या चुनावी मंच से विरोधियों पर हमला- दीया कुमारी हर मौके पर पूरी मजबूती से नजर आती हैं.

आज चाय की दुकानों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, दीया कुमारी की चर्चा आम है. राजघराने से निकलकर जननेता बनने की यह कहानी उन्हें राजस्थान की राजनीति में एक अलग मुकाम पर खड़ा करती है.

