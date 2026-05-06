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दूदू में डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा की रात्रि चौपाल, भैराणा धाम में RIICO विस्तार पर उठी आवाज

Rajasthan News: दूदू में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने रात्रि चौपाल शुरू की. चौपाल में साधु-संतों ने‌ भैराणा धाम में रीको के विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम को व्यथा सुनाई. 

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 06, 2026, 10:14 PM|Updated: May 06, 2026, 10:14 PM
दूदू में डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा की रात्रि चौपाल, भैराणा धाम में RIICO विस्तार पर उठी आवाज
Image Credit: Deputy CM Dr Premchand Bairwa

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर जिले के दूदू में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने रात्रि चौपाल की शुरुआत की, जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए. मौजमाबाद उपखंड के बोराज ग्राम पंचायत में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण और उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान साधु-संतों ने भैराणा धाम में RIICO के प्रस्तावित विस्तार को लेकर अपनी चिंता और व्यथा डिप्टी CM डॉ. प्रेमचंद बैरवा के सामने रखी. डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्हें "वन टू वन" समाधान देने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है.

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चौपाल में बिजली और जलदाय विभाग से जुड़ी कई समस्याएं मुख्य रूप से सामने आईं, जिनपर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए. डिप्टी CM डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि रात्रि चौपाल का उद्देश्य गांव स्तर पर लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राजधानी जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के सिरानी गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विधायक कैलाश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई.

विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे. इसके लिए ग्राम रथ अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की.

कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विधायक कैलाश वर्मा एवं ग्राम रथ टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखने को मिली, जिससे अभियान को लेकर उत्साह नजर आया.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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