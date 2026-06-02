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राजस्थान में 43 हजार नए पाइप्ड गैस कनेक्शन, 30 जून मिली डेडलाइन, मॉडल की देशभर में चर्चा

Rajasthan Development Model: राजस्थान के विकास मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने योजनाओं के दस्तावेजीकरण, सीमावर्ती गांवों में 4G कनेक्टिविटी, गैस कनेक्शन विस्तार, औद्योगिक निवेश और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jun 02, 2026, 01:11 PM|Updated: Jun 02, 2026, 01:11 PM
राजस्थान में 43 हजार नए पाइप्ड गैस कनेक्शन, 30 जून मिली डेडलाइन, मॉडल की देशभर में चर्चा
Image Credit: Rajasthan Development Model

Rajasthan Development Model: राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं और प्रशासनिक नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ हुई बैठकों में ‘राजस्थान विकास मॉडल’ को उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के रूप में सराहा गया. कई राज्यों ने राजस्थान की योजनाओं को अपनाने में रुचि भी दिखाई है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और नवाचारों का प्रभावी दस्तावेजीकरण किया जाए और उनकी सफलता की कहानियां तैयार की जाएं.

उन्होंने कहा कि ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत और राज उन्नति जैसी पहलें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं. बैठक में ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई. एचआरआरएल रिफाइनरी परियोजना, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. मुख्य सचिव ने 30 जून तक 43 हजार पाइप्ड गैस कनेक्शन लाइव करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए.

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दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में सेम्बकॉर्प समूह की प्रस्तावित मॉडल औद्योगिक पार्क परियोजना की समीक्षा करते हुए उद्योग विभाग को निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई और खान एवं पेट्रोलियम विभाग को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

भ्रष्टाचार पर सख्ती, डिजिटाइजेशन को प्राथमिकता
मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने डीरिग्यूलेशन और कम्प्लायंस रिडक्शन से जुड़ी राजस्थान की मासिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना का उल्लेख करते हुए इसकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए.

उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन के लिए चल रहे ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने को कहा. इसके लिए कला एवं संस्कृति, संस्कृत शिक्षा विभाग और प्राच्य भाषा निदेशालय को आवश्यक निर्देश दिए गए.

सीमावर्ती गांवों में नवंबर तक 4जी का लक्ष्य
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के राजस्थान दौरे के दौरान दिए गए निर्देशों की भी समीक्षा की गई. वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में 4जी कनेक्टिविटी और सड़क संपर्क सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने नवंबर तक सभी वाइब्रेंट गांवों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया.

साथ ही सीमावर्ती जिलों में आधार आईडी के 100 प्रतिशत सत्यापन का कार्य अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए. प्रशासनिक सुधार विभाग को आईटी एवं संचार विभाग और डाक विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया.

रेल, पानी और खनन परियोजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में खनिज अन्वेषण, नीलामी प्रक्रिया, यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल, पेयजल, सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र सुधारों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई. बालोतरा-पाचपदरा रेल लाइन कनेक्टिविटी के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जल संसाधन विभाग से एमपीकेसी परियोजना, यमुना जल से जुड़े कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए केंद्र और संबंधित राज्यों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने को कहा गया.


बैठक में खनिज अन्वेषण, नीलामी प्रक्रिया, यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल, पेयजल, सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र सुधारों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई. बालोतरा-पाचपदरा रेल लाइन कनेक्टिविटी के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जल संसाधन विभाग से एमपीकेसी परियोजना, यमुना जल से जुड़े कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए केंद्र और संबंधित राज्यों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने को कहा गया.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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