Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के किसान हो जाएं सावधान, डिग्गी-फार्म पॉण्ड पर लगाएं लाल बोर्ड वरना नहीं मिलेगा अनुदान

राजस्थान के किसान हो जाएं सावधान, डिग्गी-फार्म पॉण्ड पर लगाएं लाल बोर्ड वरना नहीं मिलेगा अनुदान

Jaipur News: राजस्थान में डिग्गी और फार्म पॉण्ड में सुरक्षा उपाय अनिवार्य कर दिए गए हैं. रस्सी, लाइफ सेविंग फ्लोट, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा बाड़ जैसे इंतजाम करने होंगे. पुरानी जल संरचनाओं में भी 2 महीने में नियमों की पालना जरूरी होगी, वरना अनुदान नहीं मिलेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 13, 2026, 12:41 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 12:41 PM IST
राजस्थान के किसान हो जाएं सावधान, डिग्गी-फार्म पॉण्ड पर लगाएं लाल बोर्ड वरना नहीं मिलेगा अनुदान
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राज्य में डिग्गी और फार्म पॉण्ड में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए अब सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य होगा. कृषि विभाग ने किसानों, उनके परिवार और पशुधन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों को इन नियमों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने भी लाभार्थियों के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना जरूरी बताया है.

चेतावनी बोर्ड लगाना होगा जरूरी

Add Zee News as a Preferred Source

कृषि विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक डिग्गी और फार्म पॉण्ड के निर्माण के बाद उसके पास साफ और दिखाई देने वाली जगह पर लाल रंग से चेतावनी बोर्ड लगाया जाएगा. इस बोर्ड पर ‘सावधान/खतरा, गड्ढा गहरा है, बच्चों को दूर रखें’ लिखा होना जरूरी होगा. जल संरचना में सुरक्षित आवागमन के लिए जरूरत के अनुसार सीढ़ियों की व्यवस्था भी करनी होगी.

प्लास्टिक लाइनिंग वाली डिग्गियों में किसान की सुविधा के अनुसार मजबूत प्लास्टिक रस्सी, लकड़ी या लोहे की सीढ़ी लगाई जाएगी. इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के पानी में गिरने की स्थिति में उसे सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करना है.

चारों कोनों पर मजबूत रस्सी की व्यवस्था

विभाग ने डिग्गी और फार्म पॉण्ड की सुरक्षा के लिए कई अन्य उपाय भी तय किए हैं. प्रत्येक जल संरचना के चारों कोनों पर मजबूत रस्सी बांधनी होगी. यह रस्सी स्थायी रूप से गाड़े गए मजबूत खूंटों से सुरक्षित तरीके से बांधी जाएगी. रस्सी का एक सिरा पानी में छोड़ा जाएगा, ताकि किसी व्यक्ति के पानी में गिरने पर वह रस्सी पकड़कर बाहर निकल सके.

इसके अलावा प्रत्येक जल संरचना में 1 से 2 ट्यूब में हवा भरकर डालनी होंगी. इन्हें ‘लाइफ सेविंग फ्लोट’ के रूप में रस्सी से बांधकर पानी में रखना जरूरी होगा.

दो फीट ऊंची दीवार और सुरक्षा बाड़

डिग्गी और फार्म पॉण्ड के चारों ओर कम से कम 2 फीट ऊंची प्लास्टरयुक्त दीवार बनाने के निर्देश दिए गए हैं. दीवार के ऊपर जाली, कांटेदार तार या अन्य उपयुक्त बाड़ लगानी होगी. वानस्पतिक सुरक्षा के लिए करौंदा, खैरी, बांस, डंडा थोर और नागफणी जैसे कांटेदार पौधे भी लगाए जा सकेंगे. इनका उपयोग जल संरचना के आसपास सुरक्षा बाड़ के रूप में किया जा सकता है.

पुरानी डिग्गियों के लिए भी दो महीने की समय सीमा

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई डिग्गी, फार्म पॉण्ड और अन्य जल संचयन संरचनाओं में निर्धारित सुरक्षा उपायों की पालना अनिवार्य होगी. सुरक्षा प्रावधान पूरे किए बिना निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा. नियमों का पालन नहीं होने पर विभागीय योजना के तहत अनुदान या वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी.

वहीं, पहले से बनी सभी डिग्गियों, फार्म पॉण्ड और अन्य जल संचयन संरचनाओं में भी सुरक्षा इंतजाम करने होंगे. संबंधित लाभार्थियों को आदेश जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर निर्धारित सुरक्षा उपाय पूरे करने होंगे.

नियम मानने वालों को मिलेगा प्रशस्ति-पत्र

सुरक्षा प्रावधानों की पालना करने वाले लाभार्थियों को प्रशस्ति-पत्र दिए जाएंगे. यह प्रमाण-पत्र सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) की ओर से प्रदान किए जाएंगे. दूसरी ओर, जिन लाभार्थियों ने सुरक्षा उपाय नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर तय अवधि में सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा जाएगा.

यदि किसी नए निर्माण में सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित नहीं किए जाते हैं या विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में लापरवाही बरतते हैं, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड होंगे जियो-टैग फोटो

सुरक्षा नियमों की प्रभावी पालना के लिए विभागीय अधिकारी नियमित रूप से डिग्गियों और फार्म पॉण्ड का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण और की गई कार्रवाई की पाक्षिक रिपोर्ट जिला स्तर से कृषि आयुक्तालय को भेजी जाएगी.

निरीक्षण के दौरान जिन जल संरचनाओं में सभी सुरक्षा उपाय लगे हुए पाए जाएंगे, उनके जियो-टैग युक्त फोटोग्राफ राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. कृषि विभाग का यह कदम जल संचयन संरचनाओं को सुरक्षित बनाने और खासतौर पर बच्चों व पशुधन को डूबने की घटनाओं से बचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस योजना में किसानों को मिलेंगे पूरे 4 लाख रुपये फ्री!

Diggi Kalyan Yatra: 3 लाख श्रद्धालु 90 KM पैदल चलकर पूरी करेंगे 60वीं लक्खी पदयात्रा, डिग्गी कल्याणजी मंदिर के लिए उमड़ा भक्तों सैलाब

Jaipur News: दुकान से बैंक तक सुरंग खोद सेंधमारी के प्रयास, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के किसान हो जाएं सावधान, डिग्गी-फार्म पॉण्ड पर लगाएं लाल बोर्ड वरना नहीं मिलेगा अनुदान
2
3
4
5