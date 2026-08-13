/राजस्थान के किसान हो जाएं सावधान, डिग्गी-फार्म पॉण्ड पर लगाएं लाल बोर्ड वरना नहीं मिलेगा अनुदान

Jaipur News: राज्य में डिग्गी और फार्म पॉण्ड में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए अब सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य होगा. कृषि विभाग ने किसानों, उनके परिवार और पशुधन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों को इन नियमों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने भी लाभार्थियों के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना जरूरी बताया है.

चेतावनी बोर्ड लगाना होगा जरूरी

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कृषि विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक डिग्गी और फार्म पॉण्ड के निर्माण के बाद उसके पास साफ और दिखाई देने वाली जगह पर लाल रंग से चेतावनी बोर्ड लगाया जाएगा. इस बोर्ड पर ‘सावधान/खतरा, गड्ढा गहरा है, बच्चों को दूर रखें’ लिखा होना जरूरी होगा. जल संरचना में सुरक्षित आवागमन के लिए जरूरत के अनुसार सीढ़ियों की व्यवस्था भी करनी होगी.

प्लास्टिक लाइनिंग वाली डिग्गियों में किसान की सुविधा के अनुसार मजबूत प्लास्टिक रस्सी, लकड़ी या लोहे की सीढ़ी लगाई जाएगी. इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के पानी में गिरने की स्थिति में उसे सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करना है.

चारों कोनों पर मजबूत रस्सी की व्यवस्था

विभाग ने डिग्गी और फार्म पॉण्ड की सुरक्षा के लिए कई अन्य उपाय भी तय किए हैं. प्रत्येक जल संरचना के चारों कोनों पर मजबूत रस्सी बांधनी होगी. यह रस्सी स्थायी रूप से गाड़े गए मजबूत खूंटों से सुरक्षित तरीके से बांधी जाएगी. रस्सी का एक सिरा पानी में छोड़ा जाएगा, ताकि किसी व्यक्ति के पानी में गिरने पर वह रस्सी पकड़कर बाहर निकल सके.

इसके अलावा प्रत्येक जल संरचना में 1 से 2 ट्यूब में हवा भरकर डालनी होंगी. इन्हें ‘लाइफ सेविंग फ्लोट’ के रूप में रस्सी से बांधकर पानी में रखना जरूरी होगा.

दो फीट ऊंची दीवार और सुरक्षा बाड़

डिग्गी और फार्म पॉण्ड के चारों ओर कम से कम 2 फीट ऊंची प्लास्टरयुक्त दीवार बनाने के निर्देश दिए गए हैं. दीवार के ऊपर जाली, कांटेदार तार या अन्य उपयुक्त बाड़ लगानी होगी. वानस्पतिक सुरक्षा के लिए करौंदा, खैरी, बांस, डंडा थोर और नागफणी जैसे कांटेदार पौधे भी लगाए जा सकेंगे. इनका उपयोग जल संरचना के आसपास सुरक्षा बाड़ के रूप में किया जा सकता है.

पुरानी डिग्गियों के लिए भी दो महीने की समय सीमा

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई डिग्गी, फार्म पॉण्ड और अन्य जल संचयन संरचनाओं में निर्धारित सुरक्षा उपायों की पालना अनिवार्य होगी. सुरक्षा प्रावधान पूरे किए बिना निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा. नियमों का पालन नहीं होने पर विभागीय योजना के तहत अनुदान या वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी.

वहीं, पहले से बनी सभी डिग्गियों, फार्म पॉण्ड और अन्य जल संचयन संरचनाओं में भी सुरक्षा इंतजाम करने होंगे. संबंधित लाभार्थियों को आदेश जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर निर्धारित सुरक्षा उपाय पूरे करने होंगे.

नियम मानने वालों को मिलेगा प्रशस्ति-पत्र

सुरक्षा प्रावधानों की पालना करने वाले लाभार्थियों को प्रशस्ति-पत्र दिए जाएंगे. यह प्रमाण-पत्र सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) की ओर से प्रदान किए जाएंगे. दूसरी ओर, जिन लाभार्थियों ने सुरक्षा उपाय नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर तय अवधि में सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा जाएगा.

यदि किसी नए निर्माण में सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित नहीं किए जाते हैं या विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में लापरवाही बरतते हैं, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड होंगे जियो-टैग फोटो

सुरक्षा नियमों की प्रभावी पालना के लिए विभागीय अधिकारी नियमित रूप से डिग्गियों और फार्म पॉण्ड का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण और की गई कार्रवाई की पाक्षिक रिपोर्ट जिला स्तर से कृषि आयुक्तालय को भेजी जाएगी.

निरीक्षण के दौरान जिन जल संरचनाओं में सभी सुरक्षा उपाय लगे हुए पाए जाएंगे, उनके जियो-टैग युक्त फोटोग्राफ राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. कृषि विभाग का यह कदम जल संचयन संरचनाओं को सुरक्षित बनाने और खासतौर पर बच्चों व पशुधन को डूबने की घटनाओं से बचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.