Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Digifest Fest-2026: कॉमिक कॉन ने पहले दिन रचा पॉप-कल्चर का नया इतिहास.कॉस्प्ले, कॉमिक्स और गेमिंग से सजा डिजिफेस्ट का सबसे रंगीन मंच

Rajasthan Digifest Fest-2026 : राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 के तहत जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित कॉमिक कॉन ने पहले ही दिन यह साफ कर दिया कि जयपुर अब केवल विरासत और पर्यटन का शहर नहीं, बल्कि भारत के उभरते पॉप-कल्चर हब्स में शामिल हो चुका है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 05, 2026, 08:25 AM IST | Updated: Jan 05, 2026, 08:25 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में आज फिर डूबी सोने-चांदी की नैया, आसमान से धड़ाम से गोरा गोल्ड-सिल्वर का रेट, जानें आज के ताजा प्राइस
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price

राजस्थान में आज फिर डूबी सोने-चांदी की नैया, आसमान से धड़ाम से गोरा गोल्ड-सिल्वर का रेट, जानें आज के ताजा प्राइस

राजस्थान के 23 जिलों में आज भीषण शीतलहर ढाएगी कहर, घना कोहरा थाम देगा प्रदेश की रफ्तार, गलन वाली ठंड की चेतानवी जारी
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 23 जिलों में आज भीषण शीतलहर ढाएगी कहर, घना कोहरा थाम देगा प्रदेश की रफ्तार, गलन वाली ठंड की चेतानवी जारी

भारतीय सेना दुश्मनों के लिए बनेगी काल, नसीराबाद में तैयार हुई नई स्पेशल फोर्स "भैरव"
7 Photos
Indian Army Bhairav ​​Force

भारतीय सेना दुश्मनों के लिए बनेगी काल, नसीराबाद में तैयार हुई नई स्पेशल फोर्स "भैरव"

राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे से लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे से लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

Rajasthan Digifest Fest-2026: कॉमिक कॉन ने पहले दिन रचा पॉप-कल्चर का नया इतिहास.कॉस्प्ले, कॉमिक्स और गेमिंग से सजा डिजिफेस्ट का सबसे रंगीन मंच

Rajasthan Digifest Fest-2026 : राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 के तहत जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित कॉमिक कॉन ने पहले ही दिन यह साफ कर दिया कि जयपुर अब केवल विरासत और पर्यटन का शहर नहीं, बल्कि भारत के उभरते पॉप-कल्चर हब्स में शामिल हो चुका है. कॉस्प्ले, गेमिंग, एनीमे और स्टैंड-अप कॉमेडी से भरे पहले दिन ने युवाओं, फैनडम और क्रिएटिव इंडस्ट्री को एक साझा मंच पर ला दिया. कॉमिक कॉन के ओपन होते ही कॉस्प्ले शोकेस दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बन गया. रचनात्मक परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने एनीमे, कॉमिक्स और गेमिंग की दुनिया को जीवंत कर दिया. वहीं गेमिंग ज़ोन, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज और लाइव सेशन्स ने पूरे दिन माहौल को उत्साह से भर दिया.

ग्लोबल कॉमिक दिग्गजों से रूबरू हुए फैंस

पहले दिन की सबसे बड़ी खासियत रही अंतरराष्ट्रीय कॉमिक बुक दिग्गज बर्नार्ड चांग और यानिक पाक्वेट की मौजूदगी. मार्वल और डीसी के चर्चित किरदारों से जुड़ी अपनी रचनात्मक यात्रा साझा करते हुए दोनों कलाकारों ने प्रशंसकों से सीधा संवाद किया. चांग, जिन्हें सोर्सरर सुप्रीम और मंकी प्रिंस के सह-निर्माता के रूप में जाना जाता है, और ईस्नर-नामांकित कलाकार यानिक पाक्वेट ने यह बताया कि आइडिया कैसे स्केच से पैनल और फिर आइकॉनिक किरदार बनते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कॉस्प्ले में दिखा फैनडम का दम

कॉस्प्ले एरिना में डेमन स्लेयर के अकाजा, सोलो लेवलिंग के सुंग जिन-वू और जुजुत्सु कैसेन के तोजी फुशिगुरो जैसे लोकप्रिय किरदार नजर आए. गेमिंग फैंस के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी का घोस्ट, स्टॉकर, क्लियर स्काई और पर्सोना 5 रॉयल के इजानागी-नो-ओकामी आकर्षण का केंद्र रहे. वहीं जोकर, हैरी पॉटर, वेडनेसडे और आयरन मैन जैसे क्लासिक किरदारों ने कॉमिक कॉन को रंगों और कल्पनाओं से भर दिया..

लोकल टैलेंट को मिला बड़ा मंच

उद्घाटन संस्करण में राजस्थान के 14 युवा स्थानीय रचनाकारों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया. राइजिंग एवीजीसी-एक्सआर एंड मीडिया एसोसिएशन (रामा राजस्थान) के सहयोग से आदित्य वैष्णव, अभिलाषा भारतीया, विभूति पांड्या और समृद्धि काविया जैसे कलाकारों को मंच मिला. इन क्रिएटर्स ने अपने कार्यों के साथ-साथ संघर्ष, सीख और रचनात्मक यात्रा की कहानियां भी दर्शकों से साझा कीं.

केवल इवेंट नहीं, एक क्रिएटिव मूवमेंट.

कॉमिक कॉन के दौरान दर्शकों को कलाकारों से सीधे संवाद, स्केच, कॉमिक्स और ऑटोग्राफ लेने का मौका मिला. पैनल डिस्कशन्स और लाइव सेशन्स में कॉमिक इंडस्ट्री के बदलते स्वरूप, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और भारतीय ग्राफिक नॉवेल्स की बढ़ती संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई.

राजस्थान सरकार की एवीजीसी नीति के समर्थन और डिजिफेस्ट के साथ आयोजित यह कॉमिक कॉन यह संकेत देता है कि राज्य अब एनीमेशन, कॉमिक्स, गेमिंग और क्रिएटिव कंटेंट के क्षेत्र में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहा है. जयपुर से उठी यह पॉप-कल्चर लहर आने वाले दिनों में और भी बड़ी होने वाली है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news