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Sarkari Naukri: राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी करने का सुनहरा मौका! ये है लास्ट डेट, जल्दी करें आवेदन

Rajasthan Stenographer Recruitment 2026: राजस्थान हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 07, 2026, 03:56 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 03:56 PM IST
Sarkari Naukri: राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी करने का सुनहरा मौका! ये है लास्ट डेट, जल्दी करें आवेदन
Image Credit: Rajasthan District Court Jobs

Rajasthan District Court Jobs: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर ग्रेड-III भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है. उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया के तहत योग्य अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा और निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता, आयु सीमा और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.


आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां
भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 शाम 5:00 बजे निर्धारित की गई है. आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 11 अगस्त रहेगी. परीक्षा की तिथि फिलहाल घोषित नहीं की गई है और इसे बाद में जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले उपलब्ध कराए जाएंगे.

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आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
भर्ती के लिए अलग-अलग वर्गों के अनुसार आवेदन शुल्क तय किया गया है. सामान्य वर्ग, ओबीसी और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को 750 रुपये शुल्क देना होगा. ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों को 450 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान ई-मित्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा.


कौन कर सकता है आवेदन?
स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी. साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर और स्टेनोग्राफी का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए. विस्तृत योग्यता और अन्य पात्रता संबंधी जानकारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में उपलब्ध होगी. आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी न हो.


ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले भर्ती पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करें. इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें. आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें. आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके.


सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका
राजस्थान में न्यायिक सेवा से जुड़कर करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है. स्टेनोग्राफर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को न्यायालय प्रणाली में काम करने का अवसर मिलेगा. यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आवश्यक योग्यता रखते हैं तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा. भर्ती से जुड़ी नई जानकारी, परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना समय-समय पर संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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