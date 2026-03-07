Zee Rajasthan
डिस्टर्ब एरिया बिल: राजस्थान में BJP ने उठाया पलायन का मुद्दा, कांग्रेस ने बिल पर जताई आपत्ति

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया विधेयक 2026 पारित होने के बाद सियासी बहस तेज हो गई है. भाजपा नेताओं ने इसे प्रदेश में शांति और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि इस कानून से जबरन पलायन और दबाव में संपत्ति बेचने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी. वहीं कांग्रेस ने इस विधेयक की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए इसे समानता के अधिकार से जोड़कर आलोचना की है. बिल पास होने के बाद विधानसभा परिसर में दोनों दलों के नेताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे, जिससे प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है.
 

Jaipur News: विधानसभा में पारित किए गए डिस्टर्ब एरिया विधेयक 2026 पर कांग्रेस और भाजपा विधायकों की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली. भाजपा विधायकों ने कहा कि जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वहां पर हिंदुओं को पलायन पर मजबूर किया जाता है. वहीं कांग्रेस ने बिल लाने के औचित्य को लेकर सवाल उठाए.

विधानसभा में विधायक पारित होने के बाद परिसर में बीजेपी और कांग्रेस विधायक के विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आज राजस्थान प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बलराम यहां पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट बिल पास हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा अब प्रदेश शांति की ओर बढ़ेगा. कुछ अपराधी तत्वों की ओर से अशांत करने की कोशिश की जा रही थी अब शांति होगी.

वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में मुख्यमंत्री इतने कमजोर नहीं थे. आज कैसे बिलों की जरूरत पड़ी आज से पहले पिछले 35 सालों में यहां भैरों सिंह मुख्यमंत्री रहे उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहें उन्हें जरूरत नहीं रही, ये मुख्यमंत्री कमजोर है. जो अपनी संपत्ति को बेचना चाहे उसका क्या?? समानता का अधिकार का हनन है. संविधान है, फिर नया बिल क्यों?? ये डिस्टर्ब एरिए एक्ट क्यों?? लाया जाए, इसका कोई उदाहरण नहीं बता पाए.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा इस विधेयक से लाखों लोगों का संरक्षण होगा. जो लोग डरा धमकाकर जाने पर घर छोड़ने पर मजबूर कर देते थे, अब उन्हें सजा मिलेगी. सैकड़ों मंदिर घरों पर तले लग गए थे.

कांग्रेस एक धर्म विशेष के लिए योजना बनाई है, उनका ही ध्यान रखा है. पर हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है. भारतीय जनता पार्टी ही देश राष्ट्रीय की बात करती है, कोई भी गोदारा कांड के लिए भाजपा को दोषी अभी भी ठहराए तो इनकी छोटी मानसिकता है

सामाजिक अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि चौमू, टोंक, उदयपुर कई जगह ऐसी घटना हुई है, कुछ समुदाय के लोगों ने कुछ परिवार को मजबूर किया कि वे अपना घर बेचकर चले जाए. इस एक्ट से गुजरात में भी राहत मिली है. दंगा मुक्त क्षेत्र बना है. अब राजस्थान में भी राहत मिलेगी.

बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ ने कहा कि एक समुदाय विशेष के लोग रोहिंग्या मुसलमान अशांत करने की कोशिश करते रहते हैं. कांग्रेस ने डिस्टर्ब एरिए एक्ट का विरोध किया, लेकिन125 करोड़ लोगों से कांग्रेस दूर हो चुकी है, ये कुछ फीसदी लोगों के बीच बने हुए है.

क्या बोले भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य

भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हमारे मंदिरों को दूषित करने का काम किया, कई जगह ऐसी है जहां हिंदू के साथ अत्याचार हुआ. पलायन हुआ, कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा हुआ. ये लोग आते जाते महिला बहन बेटी को छेड़ा करते थे. परेशान करके कम दाम में मका. बेचने पर मजबूर करते थे, अशांति का वातावर था. कुछ जानबुझकर हिंदुओं को परेशान अशांत करते थे, इसलिए अशांत क्षेत्र के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाना जरूरी था.

क्या बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां हिंदू के साथ अत्याचार होता है, महिला बहन बेटी को छेड़ना. परेशान करना, ताकि मकान बेच जाए. 6 साल पहले कोटा राज मंडी में दलित वर्ग की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ. कांग्रेस सरकार के समय. मालपुरा क्षेत्र में 1 हजार लोग पलायन कर चुके. जयपुर के रामगंज क्षेत्र में भी यही हाल है.

कांग्रेस के लोग मुस्लिम ऐसे लोग का संरक्षण करते आए है. ये लोग लव जिहाद नहीं कर पाएंगे. कश्मीर में क्या हुआ सबको पता है. पर राजस्थान को कश्मीर नहीं बनने देंगे. इस बिल को पहले ही आ जाना चाहिए था. बीजेपी ही ला सकती थी. इसलिए धन्यवाद मुख्यमंत्री का. कांग्रेस विधायक रफीक खान जैसे लोगों को पीड़ा हो रही है क्योंकि लव जिहाद नहीं हो पाएगा. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिमाग से कमजोर है, विमंदित है, कुछ भी बोल सकते हैं.

जोधपुर पाली में भी एक विशेष समुदाय विशेष ने हिंदुओं को परेशान किया. कम दाम पर प्रॉपर्टी बिक जाए, इसके लिए काफी हद तक परेशान करते है. अब सरकार पीड़ितों को सुरक्षा देंगी, सनातनियों को सुरक्षा मिलेगा.

