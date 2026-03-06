Zee Rajasthan
राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल पास, दंगाई इलाकों में अब बिना ADM/SDM की अनुमति प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन नहीं

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Mar 06, 2026, 11:23 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 11:23 PM IST

राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल पास, दंगाई इलाकों में अब बिना ADM/SDM की अनुमति प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन नहीं

Rajasthan Disturbed Area Bill: दंगा और सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों को सरकार डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी. विधानसभा ने आज ध्वनिमत से इससे जुड़े बिल को लंबी बहस के बाद पारित कर दिया. अशांत क्षेत्रों में एडीएम की मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी का खरीद-बेचान नहीं कर सकेगा. उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

विधानसभा में आज लंबी बहस के बाद डिस्टर्ब एरिया बिल पारित कर दिया गया. 'दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' के प्रावधानों के तहत सरकार दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी. डिस्टर्ब एरिया में एडीएम या एसडीएम की मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान नहीं हो सकेगा, न रजिस्ट्री हो सकेगी. सदन में हुई गरमा-गरम बहस के बाद चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के आरोपों और आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया.

बिल के प्रावधानों के अनुसार दंगा प्रभावित और जनसंख्या असंतुलन से हिंसा के हालात बनने पर एक क्षेत्र, कॉलोनी या वार्ड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा. क्षेत्र विशेष को डिस्टर्ब एरिया घोषित किए जाने के बाद वहां एडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी की खरीद-बेचान नहीं की जा सकेगी. बिना अनुमति अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे अमान्य कर शून्य घोषित किया जा सकेगा.

बिल में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ने और डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का आधार बन सकता है. डिस्टर्ब एरिया में बाजार दर से कम पर प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी. एसडीएम आवेदन पर तीन महीने में फैसला करेगा. ऐसे इलाकों में एडीएम से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकेगी. डिस्टर्ब एरिया में एडीएम संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में पूरी रिपोर्ट लेंगे और अफसर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रॉपर्टी बाजार कीमत से कम में न बिके. किसी दबाव में या स्थानीय लोगों के दबाव में प्रॉपर्टी नहीं बिके, यह भी जांच होगी.

कानून के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होगा, जिसमें 3 से 5 साल तक जेल और 1 लाख तक जुर्माने की सजा होगी. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रॉपर्टी गिरवी होने पर यह कानून लागू नहीं होगा. डिस्टर्ब एरिया में गिरवी प्रॉपर्टीज को बैंक और एनबीएफसी नीलाम कर सकेंगे.

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिन इलाकों में दंगे नहीं होंगे, वहां डिस्टर्ब एरिया घोषित नहीं होगा. अफसर यह देखेगा कि प्रॉपर्टी बाजार मूल्य से कम में न मिले. यह कानून कमजोर लोगों की रक्षा करता है. उन्होंने कई इलाकों में समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई. राजस्थान में ऐसे क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं. इसलिए सरकार मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति बनाएगी. यह समिति डिस्टर्ब एरिया की स्टडी करवाएगी. इसमें एक अध्यक्ष और मेंबर्स होंगे, जिनकी संख्या सरकार तय करेगी. समिति इलाके की डेमोग्राफी पर भी निगरानी रखेगी.

इधर विपक्ष ने बिल के प्रावधानों को प्रदेश की गंगा-जमुनी तहजीब के लिए बड़ा खतरा करार दिया है. गोविंद डोटासरा ने कहा - 2028 में कांग्रेस सरकार आएगी, हम डिस्टर्ब एरिया बिल को खत्म करेंगे, यह बिल भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला है. भाजपा सरकार राजस्थान को क्यों जलाना चाहती हैं? इस दौरान हरिमोहन शर्मा की टिप्पणियों पर सदन में खासा हंगामा हुआ. हरिमोहन शर्मा बोले - बीजेपी सनातन धर्म के टुकड़े कर रही है, शंकराचार्य को जेल में डालना चाहती है. उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे.

मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा - UPA सरकार के समय शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस ही थी. उनके समर्थन में श्रीचंद कृपलानी भी खड़े हो गए. इस दौरान हरिमोहन शर्मा और मंत्री अविनाश गहलोत तथा विधायक श्रीचंद कृपलानी के बीच बहस हुई. कृपलानी ने कहा - यहां कहना आसान है, लेकिन हम पाकिस्तान छोड़कर आए हैं, तो वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है.

इस बिल के विधानसभा से पारित होने के बाद अब राज्यपाल के दस्तखत होते ही यह कानून बन जाएगा. इसके समर्थन और विरोध के सुर दोनों सुनाई देंगे. कांग्रेस इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है, जबकि भाजपा को उम्मीद है कि इससे उसकी हिंदू राष्ट्रवाद की छवि मजबूत होगी. समुदाय विशेष की बढ़ती आबादी और दंगों से पीड़ित बहुसंख्यक हिंदू समुदाय इस फैसले के साथ खड़ा होगा, और चुनावों में इसका बड़ा फायदा भाजपा को मिलेगा.

