खुशियों से सराबोर रहा राजस्थान , भाई दूज के साथ हुआ दीपोत्सव पर्व का समापन

Jaipur News : उत्साह, उमंग और उल्लास से सराबोर रहा दीपोत्सव का छह दिवसीय पर्व का समापन पर पहुंच गया. धनतेरस से शुरू हुआ, यह छह दिवसीय पर्व भाई दूज के साथ हर्षोल्लास से समापन हुआ.

छह दिन तक जयपुर शहर उत्सवमय माहौल में डूबा रहा। कहीं घर-आंगन दीपों की रोशनी से जगमगा रहे थे तो कहीं मंदिरों में अन्नकूट भोग और भक्ति की स्वर लहरियां गूंज रही थी.

शहर की सड़कों से लेकर घरों की देहरी तक दीपों की जगमगाहट ने अमावस्या की रात को भी रोशन कर दिया. दीपोत्सव के दौरान न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का रंग छाया रहा बल्कि सामाजिक मेलजोल और पारिवारिक एकता का संदेश भी झलका.

हर दिन का अपना महत्व और उल्लास रहा. धनतेरस की खरीदारी, चतुर्दशी की सजावट, अमावस्या का लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा का उत्सव और आखिर में भाई-बहन के स्नेह का पर्व भाई दूज इन छह दिनों ने शहर को उत्सव की नई ऊर्जा से भर दिया.

धनतेरस से शुरू हुआ त्योहारों का सिलसिला

पहले दिन यानी धनतेरस पर बाजारों में रौनक देखते ही बनती थी. लोगों ने सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मिठाई और सजावटी दीये खरीदकर शुभ मुहूर्त में घरों में प्रवेश कराया. दुकानदारों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी क्योंकि त्योहार ने मंदी की आशंकाओं के बीच बाजार में नई जान फूंक दी थी.

दीपावली की अमावस्या ने जगमगाई जयपुर नगरी

तीसरे दिन दीपावली के अवसर पर पिंकसिटी पूरी तरह रोशनी में नहाई नजर आई. परकोटे से लेकर शहर के बाहरी क्षेत्र तक दीपों की पंक्तियां और रंग-बिरंगी लाइटें एक अलग ही दृश्य पेश कर रही थीं. शाम होते ही हर घर की देहरी दीपों से सजी और हर परिवार ने मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की आराधना कर सुख, समृद्धि और वैभव की कामना की। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी ने भी रात को रंगीन बना दिया.

गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व बना आकर्षण

दीपोत्सव के पांचवे दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव की धूम रही. गोविंद देवजी मंदिर, मोतीडूंगरी गणेश मंदिर, इस्कॉन मंदिर और कई देवी-देवता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही. गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाकर उसका पूजन किया गया और प्रसाद रूप में अन्नकूट का वितरण हुआ. श्रद्धालुओं ने ठाकुरजी को 56 भोग अर्पित कर वर्ष भर की सुख-समृद्धि की कामना की.

भाई दूज पर दिखा भाई-बहन के स्नेह का भाव

दीपोत्सव का समापन भाई दूज के साथ हुआ. इस दिन बहनों ने भाइयों के तिलक कर उनकी दीर्घायु की कामना की. सुबह से ही घर-घर में उत्सव का माहौल रहा. बहनो ने भाइयों को तिलक लगाया. बदले में भाइयों ने भी बहनों को सौभाग्य और स्नेह के प्रतीक रूप में उपहार दिए. सोशल मीडिया पर भी भाई दूज की बधाइयों का क्रेज पूरे दिन बना रहा.

पर्व ने परिवारों को जोड़ा, रिश्तों में आई नई ऊर्जा

इस पर्व ने परिवारों में स्नेह और एकता का भाव मजबूत किया. जहां पूरे वर्ष व्यस्त दिनचर्या के चलते परिवार के सदस्य एक साथ बैठ नहीं पाते, वहीं दीपोत्सव के अवसर पर सभी एकत्र हुए.एक साथ पूजा, मिलन और उत्सव ने रिश्तों की मिठास को और बढ़ाया. बुजुर्गों को सम्मान मिला, बच्चों ने उत्साह के साथ त्योहार का आनंद लिया और परिवार के सभी सदस्यों ने एक-दूसरे की खुशियों में भागीदारी की.

दीपोत्सव ने न केवल रोशनी और सौंदर्य का संदेश दिया बल्कि एकजुटता, प्रेम और परस्पर सम्मान की भावना को भी पुनः जीवंत किया. इस तरह धनतेरस से शुरू हुआ दीपोत्सव का पर्व भाई दूज के साथ संपन्न होकर पूरे शहर में खुशियों की अमिट छाप छोड़ गया.

