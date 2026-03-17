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जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह शुरू, 19 मार्च तक चलेंगे सांस्कृतिक आयोजन

Rajasthan News: जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह का आगाज़ श्री बृज निधि जी मंदिर में भक्ति संगीत और विरासत सैर के साथ हुआ. 19 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव में पर्यटन प्रेमी गुलाबी शहर की अनकही कहानियों और सांस्कृतिक वैभव का आनंद ले सकेंगे.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 17, 2026, 05:38 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 05:38 PM IST

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जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह शुरू, 19 मार्च तक चलेंगे सांस्कृतिक आयोजन

Rajasthan Diwas 2026: राजस्थान की वीरता, संस्कृति और कला के प्रतीक 'राजस्थान दिवस' के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर आज से उत्सव के रंग में सराबोर हो गई है. 17 से 19 मार्च तक चलने वाले इस तीन दिवसीय भव्य समारोह की शुरुआत आध्यात्मिक शांति और ऐतिहासिक विरासत की खोज के साथ हुई.

बृज निधि जी मंदिर में गूंजे दिव्य राग
उत्सव का आगाज बेहद शांत और भक्तिमय वातावरण में हुआ. जयपुर के ऐतिहासिक श्री बृज निधि जी मंदिर में भगवान कृष्ण के चरणों में शीश नवाकर समारोह की शुभ शुरुआत की गई.

इस अवसर पर मेघवाल और मंगनियार समुदाय के सात भाइयों ने मिलकर अपनी जादुई आवाजों में दिव्य राग और प्रार्थनाएं पेश कीं. सुबह की इन पवित्र स्वर लहरियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

विरासत सैर
पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 'हेरिटेज वॉक' (विरासत सैर) इस उत्सव का मुख्य आकर्षण बनी हुई है. यह सैर न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी शहर को नए नजरिए से देखने का मौका है. इस वॉक के माध्यम से गुलाबी शहर की उन गलियों, हवेलियों और सांस्कृतिक परतों को दिखाया जा रहा है, जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाती हैं.

संस्कृति की समझ
वहीं विशेषज्ञ गाइडों के साथ लोग शहर की वास्तुकला और उसके पीछे छिपी ऐतिहासिक कहानियों से रूबरू हो रहे हैं.

17 से 19 मार्च-कार्यक्रमों की सूची
अगले तीन दिनों तक जयपुर के प्रतिष्ठित स्थलों पर कार्यक्रमों की झड़ी लगी रहेगी.

पर्यटन गतिविधियां
विरासत स्थलों की सैर के साथ-साथ प्रकृति भ्रमण का भी आयोजन किया जा रहा है.

साथ ही शाम के समय अल्बर्ट हॉल और जवाहर कला केंद्र जैसे स्थलों पर लोक संगीत, नृत्य और नाटकों के जरिए राजस्थान की भावना को जीवंत किया जाएगा.

राजस्थान पर्यटन का आमंत्रण
राजस्थान पर्यटन विभाग ने सभी कला प्रेमियों और पर्यटकों को इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है. यह आयोजन आधुनिक जयपुर के बीच राजस्थान की सदियों पुरानी परंपराओं को सहेजने और उन्हें दुनिया के सामने पेश करने का एक बेहतरीन मंच है.

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