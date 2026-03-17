Rajasthan Diwas 2026: हवा महल में सोना-चांदी और तांबे से बने 154 प्राचीन सिक्कों की प्रदर्शनी

Jaipur News: राजधानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल हवा महल स्मारक में 17 से 19 मार्च तक 'कॉइंस एंड करेंसीज ऑफ राजस्थान' विषय पर विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है. पुरातत्व विभाग की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में राजस्थान और भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों के दुर्लभ सिक्कों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे पर्यटक और इतिहास प्रेमी प्राचीन मुद्रा व्यवस्था को करीब से जानने का मौका मिला है.

प्रदर्शनी का आयोजन स्मारक के प्रथम चौक स्थित गैलरी में किया गया. इस प्रदर्शनी में कुल 15 शो केस में सोना और चांदी सहित अन्य धातुओं से बने 154 पुरामहत्व के सिक्के प्रदर्शित किए गए.

पर्यटक ले रहे सिक्कों जानकारी

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पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शनी में पंच मार्क सिक्कों से लेकर इंडो-ग्रीक, स्थानीय जनजातीय, कुषाण काल, गुप्त काल, इंडो-ससानियन और अरब गवर्नरों के समय के जानकारी भी दी गई. बडी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक विभिन्न कालखंडों के बने इन सिक्कों जानकारी ले रहे हैं. हवामहल स्मारक में सिक्कों की प्रदर्शनी में वराह सिक्के, घुड़सवार वृषभ प्रकार के सिक्के, कलचुरी कालीन सिक्के, दिल्ली सल्तनत और मुगलकालीन सिक्के भी प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. इसके अतिरिक्त मुद्राओं संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स और अन्य देशी रियासतों की जानकारी संबंधित सामग्री प्रदर्शित की गई है. यह प्रदर्शनी पर्यटकों और शोधार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

इन मुद्राओं में पंचमार्क, इन्डों ग्रीक, ढालित, योद्धेय गणराज्य, जनजातिये, कुषाण, उत्तर कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप, गुप्तकालीन, इन्डो-ससेनियन, गधेया, आदिवराह, घुड़सवार-नन्दी शैली, अजयदेव चौहान, सोमलदेवी, कलचुरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल, उत्तर मुगल, जौनपुर सुल्तान, गुजरात सुल्तान, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, जयपुर के झाड़शाही सिक्के, विभिन्न मेडल और टोकन, नजरी देशी रियासतों में बूंदी और बीकानेर इत्यादि प्रदर्शित किए गए.

हवामहल स्मारक की गैलेरी में लगी सिक्कों की प्रदर्शनी

हवामहल स्मारक की गैलेरी में लगी सिक्कों की प्रदर्शनी में 16वीं शताब्दी (1627 से 1658 ई.) का करीब 500 ग्राम का सिक्का खास आकर्षण का केन्द्र बन रहा. पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस सिक्के का मुगल शासक शाहजहां (मुगल सल्तनत) ने जारी किया था. इस सिक्के पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है. साथ ही आकार 13.4 से.मी. इंटू 13.4 से.मी वृत्ताकार है.

सिक्के के अग्रभाग पर बादशाह गाजी मुहम्मद शाहजहां शहाबुद्दीन किरान सानी का अंकन है. हवामहल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी की ओर से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चें भ्रमण के लिए पहुंचे. हवामहल स्मारक तो बच्चों को ऐतिहासिक विभिन्न कालखंडों के सिक्कों की जानकारी दी गई. पर्यटकों के मनोरंजन के लिए भी राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही.

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