Jaipur: हिंदू नववर्ष के साथ राजस्थान दिवस के मनाये जाने पर सत्ता-विपक्ष में छिड़ा सियासी घमासान, पढ़ें पूरी खबर

Jaipur News: हिंदू नववर्ष के साथ राजस्थान दिवस के मनाये जाने पर सूबे में सियासी घमासान चरम पर है सत्तापक्ष इसे राजस्थान के निर्माण के दिन की तिथि, इस दिन के धाार्मिक महत्व और एतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए सरकार के फैसले को सही ठहरा रहा है.तो विपक्ष सरकार पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अपने सियासी मंसूबे पूरे करने का आरोप लगा रहा है .

मुख्यमंत्री का तर्क

बता दें कि कल दोपहर उद्यमियों के बीच कार्यक्रम की शुरूआत में सीएम राजस्थान दिवस चैत्र प्रतिपदा पर मनाये जाने पर अपनी बात कह रहे है. भजनलाल सरकार ने पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए इस बार भी राजस्थान दिवस धूमधाम से मनाया. सरकार ने इस मौके पर कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला आयोजित की. जहां युवा शक्ति दिवस से लेकर उद्मी संवाद तक के बड़े कार्यक्रम आयोजित किये गये. पिछले साल से चैत्र प्रतिपदा यानि हिंदू नव वर्ष के दिन राजस्थान दिवस मनाने का शुरू हुआ सिलसिला अब नई परंपरा के रूप में स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है. बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का तर्क है कि 30 मार्च 1949 को जब वल्लभभाई पटेल ने वृहत्तर राजस्थान का गठन किया था, उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानि विक्रम संवत 2006 थी, इसलिए इस दिन को ही वास्तविक स्थापना दिवस माना जाना चाहिए.

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भगवा रंग में रंगा राजस्थान

राजस्थान दिवस के दिन सड़कों से लेकर चौराहों तक नेताओं के शुभकामना संदेश अटे पड़े थे. बीजेपी के परचम के साथ भगवा लहराता दिखाया गया. सरकार के मंत्री पूरे भगवा रंग में रंगे नजर आये. मंत्रियों ने अपने घर पर भगवा धर्म ध्वजायें स्थापित किया, मंत्री अविनाश गहलोत ने इस दिन को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ा,अविनाश गहलोत बोले- राजस्थान दिवस मनाने का इससे बेहतर कोई और दिन हो ही नहीं सकता था.

विपक्ष का पलटवार

वहीं विपक्ष पिछली बार की तरह सरकार पर हमलावर दिखा. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार के फैसले पर हर जगह विरोध जताया. इसे,इतिहास बदलने की सरकार की कोशिश करार दिया. कई नेता तो सरकार पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और हिंदुत्व के एजेंडे को थोपने तक के आरोप लगाते दिखाई दिये. विपक्ष को सरकार के फैसले में हिंदुत्व का एंजेडा दिखा.और इसका मकसद सांस्कृतिक एकता के बजाय राजनैतिक लाभ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तो विधानसभा में भी सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध कर चुके हैं.

बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू

बहरहाल सरकार को भरोसा है कि युवा पीढी चैत्र प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस के आयोजन से अपनी जड़ों से जुड़ेगी. हिंदू वोटरों में उसके प्रति जुड़ाव का भाव और मजबूत होगा. साथ ही विरोध करने भर से कांग्रेस का सेकुलर एजेंडा बेनकाब होगा. बता दें कि बीजेपी के दोनों हाथों में लडडू हैं. और वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाकर बहुसंख्यक समुदाय में अपने सनातन प्रेम का खुलकर इजहार करना चाहती है. ताकि आम जनमानस में वो कांग्रेस की छवि मुस्लिमपरस्त और माओवादी कांग्रेस की बना सके.

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