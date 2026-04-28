/राजस्थान चचिर्त DNA किट घोटाले से उठेगी परतें, CM की मंजूरी के बाद FSL अधिकारियों पर चलेगा केस

Rajasthan News: राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चर्चित करोड़ों के 'DNA किट घोटाले' के मामले में एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा सहित चार वैज्ञानिक अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच होगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चारों वैज्ञानिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17(ए) के तहत कार्रवाई को मंजूरी दे दी है. इसके बाद इनकी गिरफ्तारी और विभागीय जांच की राह साफ हो गई है. इधर चारों वैज्ञानिक अधिकारी फिलहाल गृह विभाग में हाजिरी लगा रहे हैं.

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DNA किट में गड़बड़ी का मामला

जानकारी के अनुसार, करीब 2 साल पहले 22 मई 2024 को एक ई-फाइल के जरिए राज्य सरकार की नजर में DNA किट में गड़बड़ी का मामला सामने आया. तत्कालीन स्टोर प्रभारी डॉ. रमेश चौधरी ने अप्रैल-मई, 2023-24 के स्टोर रिकॉर्ड में पाया कि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक जैसे DNA जांच किट अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा कीमत में खरीदे गए हैं.

डॉ. रमेश चौधरी ने इस वित्तीय गड़बड़ी की जानकारी FSL डायरेक्टर अजय शर्मा को लिखित में बार-बार दी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. इसके बाद उन्होंने ई फाइल के जरिए मुख्य सचिव को इस बाबत शिकायत भेजी. इसके बाद सरकार के स्तर पर इस मामले की जांच करवाई गई तो प्रारंभिक स्तर पर शिकायत सही पाई गई.

11 गुना अधिक दामों में खरीदा

शिकायत में बताया ये महंगी और केमिकली सेंसिटिव किट दुष्कर्म, हत्या जैसे गंभीर मामलों में मौके से लिए जाने वाले DNA सैंपल के साथ परीक्षण में काम आती है. आरोप है कि अन्य राज्यों की तुलना में FSL राजस्थान ने इन किटों को 11 गुना अधिक दामों में खरीदा. कंपनी भी वही, प्रोडक्ट भी वही, फिर भी शिकायतें मिलने पर खरीद नहीं रोकी गई. ये घोटाला करीब 8.71 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है और इसमें FSL डायरेक्टर डॉ. अजय शर्मा, FSL के सिरोलॉजी DNA विभाग के सहायक निदेशक डॉ. आनंद कुमार, सहायक निदेशक डॉ. भावना पूनिया और सिरोलॉजी सेक्शन के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. रामकिशन कुमावत के संलिप्त होने के आरोप लगे.

इस शिकायत के बाद 13 अप्रैल को डॉ. अजय शर्मा, डॉ. आनंद कुमार, डॉ. भावना पूनिया और डॉ. रामकिशन कुमावत पद से हटाकर एपीओ कर दिया गया था. इन चारों को पदस्थापन की प्रतिक्षा में गृह विभाग में उपस्थिति देने के लिए कहा गया. वहीं, मामले में आगे की कार्रवाई के लिए फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजी गई और इन अधिकारियों के खिलाफ 17(ए) के तहत कार्रवाई की मंजूरी मांगी गई.

बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉरलेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चारों के खिलाफ 17(ए) के तहत कार्रवाई की अप्रूव्वल दे दी. इसके बाद फाइल गृह विभाग से कार्मिक विभाग भेजी गई.

एसीबी जांच और गिरफ्तारी का रास्ता साफ

राज्य सरकार की ओर से इस मामले की जांच के लिए एसीबी को कहा गया है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 (ए) के तहत कार्रवाई की मंजूरी मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का केस चलने के साथ गिरफ्तारी का भी रास्ता हो गया है. एसीबी इस बात की जांच कर सकेगी कि इस मामले में और कौन-कौन लिप्त हैं और क्या कुछ निजी कंपनियां भी साझीदार थीं.