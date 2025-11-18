Zee Rajasthan
राजस्थान मेडिकल कॉलेजों में बवाल, RMCTA ने आदेश को बताया भाई-भतीजावाद का खेल, अधीक्षक-प्रींसिपल ने सौंपे सामूहिक इस्तीफे

Rajasthan News: राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग के नए आदेशों के खिलाफ प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में हंगामा मच गया. अब प्रिंसिपल और अधीक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे तथा इन पदों पर सीधी नियुक्ति भी बंद होगी. राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (RMCTA) ने इसे मनमाना, पक्षपातपूर्ण और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला बताया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 18, 2025, 09:26 AM IST | Updated: Nov 18, 2025, 09:26 AM IST

राजस्थान मेडिकल कॉलेजों में बवाल, RMCTA ने आदेश को बताया भाई-भतीजावाद का खेल, अधीक्षक-प्रींसिपल ने सौंपे सामूहिक इस्तीफे

Jaipur News: राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के खिलाफ एसएमएस मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हड़कंप मच गया है. मंगलवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों के अधीक्षक और कई प्रिंसिपल सामूहिक इस्तीफा देने एसएमएस अस्पताल पहुंचे. राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (आरएमसीटीए) ने इन आदेशों को पूरी तरह मनमाना, पक्षपातपूर्ण और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया है.

क्या हैं विवादास्पद आदेश?

मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे.

डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल या अधीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकेंगे, बल्कि इसके लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी.

आरएमसीटीए का कहना है कि ये आदेश बिना किसी विचार-विमर्श के एकतरफा थोपे गए हैं. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुनील माथुर ने कहा, “निजी प्रैक्टिस पर रोक से वरिष्ठ डॉक्टरों का आर्थिक नुकसान होगा. साथ ही, सीधी नियुक्ति बंद करने से योग्य शिक्षकों को पदोन्नति का मौका छिन जाएगा.”

सामूहिक इस्तीफे की धमकी

मंगलवार को एसएमएस, आरयूएचएस, जयपुर सहित जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर मेडिकल कॉलेजों के दर्जनों अधीक्षक और प्रिंसिपल एकजुट हुए. सभी ने इस्तीफे तैयार कर रखे हैं. डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे में आदेश वापस नहीं हुए तो सामूहिक तौर पर इस्तीफे सौंप दिए जाएंगे. इससे मेडिकल कॉलेजों की पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है.

आरएमसीटीए का खुला आरोप

आरएमसीटीए ने आरोप लगाया कि ये आदेश कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं. एसोसिएशन के महासचिव डॉ. राजेश शर्मा ने कहा, “भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने और कुछ चहेते अधिकारियों को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा है. हम चुप नहीं बैठेंगे.”

चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सामने भी डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है. आरएमसीटीए ने全省 स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है. यदि बात नहीं बनी तो 21 नवंबर से सभी मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी और इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया गया है. फिलहाल प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में तनाव का माहौल है.

