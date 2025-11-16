राजस्थान में स्कूल-अस्पताल होंगे Dog-Free Zone, DLB ने जारी की नई SOP

Jaipur news: आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद, राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग (DLB) ने सभी शहरी निकायों को सख्त नई SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) और टाइमलाइन जारी कर दी है. इसके तहत, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, कोर्ट, बाजार और स्टेडियम जैसे सार्वजनिक परिसर अब डॉग-फ्री ज़ोन घोषित किए जाएंगे.

8 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया

DLB ने जिला कलेक्टरों को सीधे निगरानी की जिम्मेदारी सौंपते हुए एक निश्चित समय सीमा तय की है:2 सप्ताह में: भीड़भाड़ वाले सभी सार्वजनिक परिसरों को श्वान-मुक्त करना अनिवार्य है. इसके लिए निकायों को 2 सप्ताह में चिन्हित परिसरों की रिपोर्ट भेजनी होगी. 8 सप्ताह में: पूरी प्रक्रिया अधिकतम 8 सप्ताह में पूरी करनी होगी.यदि किसी परिसर में कुत्ते दोबारा पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई तय होगी. हर संस्थान के मुख्य द्वार पर नोडल अधिकारी का नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा.

नसबंदी और ABC की नई व्यवस्था

नई SOP के तहत, कुत्तों को प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा मानवीय तरीके से पकड़ा जाएगा और पशु कल्याण संगठनों की निगरानी में नसबंदी (ABC), टीकाकरण और कृमिनाशन करवाया जाएगा.छोड़ने का स्थान: पकड़े गए कुत्तों को उनके मूल स्थान पर छोड़ा जाएगा, लेकिन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और स्कूल जैसे परिसरों में वापस नहीं छोड़ा जाएगा.डॉग फीडिंग जोन: नगरीय निकाय शहर में विभिन्न स्थानों पर डॉग फीडिंग जोन विकसित करेंगे, जिससे स्वच्छता और सह-अस्तित्व सुनिश्चित हो सके.

24\7 सक्रिय हेल्पलाइन और वैक्सीन का स्टॉक

स्वास्थ्य सुविधा: सरकारी और निजी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा.शिकायत: श्वान द्वारा काटे जाने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के लिए 81 हेल्पलाइन को 24\7 सक्रिय किया गया है.सड़कें भी होंगी पशु-मुक्त: DLB, PWD और NHAI के साथ मिलकर मुख्य सड़कों और राजमार्गों को आवारा पशुओं से मुक्त कर उन्हें सुरक्षित आश्रयों में भेजेगा.



