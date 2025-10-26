Zee Rajasthan
डीओआइटी ने पत्नी की दिखाई फर्जी नियुक्ति, उपस्थिति पर खुद करता था साइन, सालों से उठा रहे थे 1.60 लाख का मासिक वेतन

Rajasthan DoIT Scandal: जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआइटी) के संयुक्त निदेशक प्रद्युमन दीक्षित पर अपनी पत्नी पूनम दीक्षित की राजकॉम्प में फर्जी नियुक्ति दिखाकर हर माह 1.60 लाख रुपये वेतन लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 26, 2025, 09:23 AM IST | Updated: Oct 26, 2025, 09:23 AM IST

Jaipur Crime News: राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआइटी) के संयुक्त निदेशक प्रद्युमन दीक्षित ने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित उर्फ पूनम पांडे को फर्जी नियुक्ति दिलाकर हर माह 1.60 लाख रुपये की तनख्वाह हासिल की. हाईकोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रद्युमन, उनकी पत्नी और राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है.

दो निजी कंपनियों में फर्जी नौकरी

प्रद्युमन दीक्षित ने अपनी पत्नी को ऑरियनप्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड और ट्राइजीन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में बिना काम किए नियुक्त दिखाया. चौंकाने वाली बात यह है कि पूनम कभी कार्यालय नहीं गईं, फिर भी उनके खाते में नियमित रूप से 1.60 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए. जांच में पता चला कि प्रद्युमन ने इन कंपनियों को ठेके और भुगतान में अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले यह रकम अपनी पत्नी के खाते में जमा करवाई. इस तरह करीब 37.54 लाख रुपये का भुगतान किया गया.

एसीबी की सख्त कार्रवाई

हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने मामले की गहन जांच शुरू की और पूनम दीक्षित के बैंक खातों को सीज कर दिया. जांच में संदिग्ध लेन-देन और फर्जी नियुक्ति के सबूत मिले हैं. प्रद्युमन द्वारा अपनी पत्नी की उपस्थिति सत्यापित करने और वेतन बिल पर हस्ताक्षर करने का भी खुलासा हुआ है.

भ्रष्टाचार पर सवाल

यह मामला राजस्थान में प्रशासनिक भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बन गया है. राजकॉम्प, जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंसल्टिंग सेवाएं देती है, में इस तरह की गड़बड़ी ने सरकारी तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं. एसीबी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआइटी) के संयुक्त निदेशक प्रद्युमन दीक्षित पर अपनी पत्नी पूनम दीक्षित को राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) में फर्जी नियुक्ति दिलाकर हर माह 1.60 लाख रुपये वेतन लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. परिवादी टी.एन. शर्मा ने प्रद्युमन, उनकी पत्नी पूनम और उपनिदेशक राकेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज की है. एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फर्जी नियुक्ति और वेतन का खेल

शिकायत के अनुसार, प्रद्युमन ने निजी कंपनी ऑरियनप्रो को सरकारी ठेकों में अनुचित लाभ पहुंचाया. इसके बदले कंपनी ने पूनम दीक्षित को अप्रैल 2019 से राजकॉम्प में फर्जी नियुक्ति दी. चौंकाने वाली बात यह है कि पूनम कभी कार्यालय नहीं आईं, फिर भी उनकी उपस्थिति प्रद्युमन द्वारा सत्यापित की जाती थी. इस तरह फर्जी उपस्थिति के आधार पर पूनम के खाते में अब तक करीब 50 लाख रुपये जमा हो चुके हैं. वेतन के बिल पर हस्ताक्षर भी प्रद्युमन स्वयं करते थे.

संदिग्ध लेन-देन का खुलासा

एसीबी ने जांच में पूनम और प्रद्युमन के संयुक्त बैंक खाते (एसबीआई, तिलक मार्ग) का रिकॉर्ड जब्त किया. 2017 से 2019 के बीच खाते में कई बार संदिग्ध लेन-देन सामने आए, जिसमें 25-25 हजार रुपये की 15 किश्तों में रकम जमा की गई. इसके अलावा, अक्टूबर 2017 से ट्राइजीन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने भी पूनम के खाते में पैसे ट्रांसफर किए. यह कंपनी ई-कनेक्टर के जरिए काम कर रही थी, जिसे प्रद्युमन ने ठेका दिलवाया था. यह रकम कथित तौर पर रिश्वत के रूप में दी गई.

राजकॉम्प का परिचय

राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधीन कार्य करती है. यह कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान करती है.

एसीबी की गहन जांच

एसीबी इस मामले में गहन जांच कर रही है. बैंक खातों की पड़ताल के साथ-साथ संदिग्ध लेन-देन और ठेके आवंटन की प्रक्रिया की जांच की जा रही है. यह मामला राजस्थान में प्रशासनिक भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बन गया है. एसीबी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

रिपोर्टर -आशुतोष सिंह

