राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में क्यों महंगा है घरेलू गैस सिलेंडर ? जानिए वजह

Rajasthan News: राजस्थान में अगर आप दूध का पैकेट खरीदें, नमक लें या बिस्किट हर पैक पर एमआरपी एक जैसी होती है. जयपुर हो उदयपुर हो या जैसलमेर, श्रीगंगानगर हो या भरतपुर…उपभोक्ता से एक ही दाम वसूला जाता है लेकिन यही नियम रसोई गैस पर क्यों लागू नहीं होता? जब घरेलू गैस सिलेंडर का वजन पूरे प्रदेश में 14.2 किलो एक समान है, तो फिर दाम अलग-अलग क्यों?राजधानी जयपुर में यही सिलेंडर 856 रुपये में मिल जाता है, तो चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में 903 रुपये, प्रतापगढ़ में 899.50 रुपये का क्यों?

राजस्थान के हर घर में जलने वाली रसोई गैस का वजन एक जैसा है 14.2 किलो. चाहे राजधानी जयपुर हो या फिर सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या भरतपुर। गैस वही है, सिलेंडर वही है, कंपनी वही है लेकिन जैसे ही बात कीमत की आती है, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. जयपुर में यही 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 856 रुपये में मिल रहा है जबकि चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में उपभोक्ताओं को वही सिलेंडर 903 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, प्रतापगढ़ में दाम 899 रुपये से ज्यादा हैं यानि राजधानी के मुकाबले सीमावर्ती जिलों के लोग हर सिलेंडर पर 20 से 50 रुपये ज्यादा चुका रहे हैं.

सवाल ये है जब वजन एक है, गैस एक है, तो कीमत एक जैसी क्यों नहीं? दरअसल रसोई गैस अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रही, बल्कि आम आदमी के बजट पर सबसे भारी बोझ बनती जा रही है लेकिन प्रदेश के बड़े शहरों के मुकाबले सीमावर्ती और दूर-दराज के जिलों में रहने वाले लोग ज्यादा कीमत चुकाने को मजबूर हैं.

देखिए आंकड़े

जिला घरेलू सिलेंडर कॉमर्शियल सिलेंडर

जयपुर 856.50 रुपये 1719 रुपये चित्तौड़गढ़ 903 रुपये 1825 रुपये प्रतापगढ़ 899.50 रुपये 1827.50 रुपये उदयपुर 884.50 रुपये 1789 रुपये कोटा 874 रुपये 1789 रुपये श्रीगंगानगर 886 रुपये 1788 रुपये हनुमानगढ़ 886.50 रुपये 1789.50 रुपये जैसलमेर 875 रुपये 1758 रुपये बाड़मेर 879 रुपये 1765 रुपये

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत का कहना हैं कि जब दूध का पैकेट हो, दवा हो, बिस्किट का पैकेट, साबुन या नमक इन सभी पर एक प्रिंट रेट होता है और वह प्रिंट रेट जयपुर, कोटा, जैसलमेर या श्रीगंगानगर हर जगह एक जैसा होता है तो फिर घरेलू गैस सिलेंडर के साथ ऐसा अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए.

सवाल ये है कि क्या राजधानी में रहने वालों को सस्ती गैस का हक है और सीमावर्ती जिलों के लोग सिर्फ ज्यादा भुगतान करने के लिए हैं. इतना ही नहीं घरेलू सिलेंडर के साथ कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें सीमावर्ती इलाकों में राजधानी से सौ रुपये तक महंगा है, जिसके कारण होटल, ढाबे और चाय की दुकानों पर भी सबसे ज्यादा मार इन्हीं इलाकों में पड़ रही है, जिसका सीधा असर सका असर आखिरकार आम आदमी की थाली और चाय के कप तक पहुंच रहा है.

तेल कंपनियां अक्सर परिवहन और लॉजिस्टिक खर्च का हवाला देती हैं लेकिन जब पूरे प्रदेश में गैस एक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सप्लाई होती है, तो फिर आम उपभोक्ता ये सवाल पूछ रहा है क्या गैस सिलेंडर कोई लग्ज़री आइटम है, जिसकी कीमत शहर देखकर तय होगी? स्थानीय लोग लंबे समय से इस असमानता पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन न तो तेल कंपनियों की तरफ से कोई साफ जवाब आया है और न ही सरकार की ओर से कोई ठोस पहल.

सवाल अब सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है, सवाल सिस्टम की नीयत का है. जब एक ही राज्य में, एक ही कंपनी की, एक ही वजन की गैस राजधानी में सस्ती और सीमावर्ती जिलों में महंगी बिके तो इसे लागत नहीं, खुला भेदभाव कहा जाएगा. तेल कंपनियां परिवहन का बहाना देती हैं, लेकिन जवाब नहीं देतीं की एमआरपी जैसा नियम गैस पर क्यों नहीं? अब यह जिम्मेदारी सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय की है या तो पूरे राजस्थान में एक समान गैस दर लागू करें, या फिर साफ बताए कि सीमावर्ती जिलों को महंगाई की अतिरिक्त सजा क्यों दी जा रही है क्योंकि ये सिर्फ रुपये-पैसे का सवाल नहीं, ये हर घर की रसोई और हर उपभोक्ता के हक का सवाल है.

