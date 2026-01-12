Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में क्यों महंगा है घरेलू गैस सिलेंडर ? जानिए वजह

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर और प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर लोगों को अलग-अलग कीमतों में मिल रहा है, जिससे लोग परेशान है और उनका सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों?

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 12, 2026, 04:41 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 04:41 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सरपंच बनने में अड़चन डाल सकता है यह नियम, बजा रहा है खतरे की घंटी!
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

राजस्थान में सरपंच बनने में अड़चन डाल सकता है यह नियम, बजा रहा है खतरे की घंटी!

जोधपुर की बेटी का 26 जनवरी को दिल्ली में बजेगा डंका, कर्तव्य पथ पर लहराएगी तिरंगा
7 Photos
Jodhpur news

जोधपुर की बेटी का 26 जनवरी को दिल्ली में बजेगा डंका, कर्तव्य पथ पर लहराएगी तिरंगा

कितना होगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया, रेट सुन उड़ सकते हैं आपके होश!
6 Photos
Vande Bharat Sleeper Train

कितना होगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया, रेट सुन उड़ सकते हैं आपके होश!

राजस्थान में अब यहां बनेगा ₹9,700 करोड़ का मेगा सोलर पार्क, भड़ला को भी छोड़ेगा पीछे!
7 Photos
Rajasthan project

राजस्थान में अब यहां बनेगा ₹9,700 करोड़ का मेगा सोलर पार्क, भड़ला को भी छोड़ेगा पीछे!

राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में क्यों महंगा है घरेलू गैस सिलेंडर ? जानिए वजह

Rajasthan News: राजस्थान में अगर आप दूध का पैकेट खरीदें, नमक लें या बिस्किट हर पैक पर एमआरपी एक जैसी होती है. जयपुर हो उदयपुर हो या जैसलमेर, श्रीगंगानगर हो या भरतपुर…उपभोक्ता से एक ही दाम वसूला जाता है लेकिन यही नियम रसोई गैस पर क्यों लागू नहीं होता? जब घरेलू गैस सिलेंडर का वजन पूरे प्रदेश में 14.2 किलो एक समान है, तो फिर दाम अलग-अलग क्यों?राजधानी जयपुर में यही सिलेंडर 856 रुपये में मिल जाता है, तो चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में 903 रुपये, प्रतापगढ़ में 899.50 रुपये का क्यों?

राजस्थान के हर घर में जलने वाली रसोई गैस का वजन एक जैसा है 14.2 किलो. चाहे राजधानी जयपुर हो या फिर सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या भरतपुर। गैस वही है, सिलेंडर वही है, कंपनी वही है लेकिन जैसे ही बात कीमत की आती है, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. जयपुर में यही 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 856 रुपये में मिल रहा है जबकि चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में उपभोक्ताओं को वही सिलेंडर 903 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, प्रतापगढ़ में दाम 899 रुपये से ज्यादा हैं यानि राजधानी के मुकाबले सीमावर्ती जिलों के लोग हर सिलेंडर पर 20 से 50 रुपये ज्यादा चुका रहे हैं.

सवाल ये है जब वजन एक है, गैस एक है, तो कीमत एक जैसी क्यों नहीं? दरअसल रसोई गैस अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रही, बल्कि आम आदमी के बजट पर सबसे भारी बोझ बनती जा रही है लेकिन प्रदेश के बड़े शहरों के मुकाबले सीमावर्ती और दूर-दराज के जिलों में रहने वाले लोग ज्यादा कीमत चुकाने को मजबूर हैं.
देखिए आंकड़े

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जिलाघरेलू सिलेंडरकॉमर्शियल सिलेंडर
 
जयपुर856.50 रुपये 1719 रुपये
चित्तौड़गढ़ 903 रुपये1825 रुपये
प्रतापगढ़899.50 रुपये1827.50 रुपये
उदयपुर884.50 रुपये1789 रुपये
कोटा874 रुपये1789 रुपये
श्रीगंगानगर886 रुपये1788 रुपये
हनुमानगढ़886.50 रुपये1789.50 रुपये
जैसलमेर875 रुपये1758 रुपये
बाड़मेर879 रुपये1765 रुपये

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत का कहना हैं कि जब दूध का पैकेट हो, दवा हो, बिस्किट का पैकेट, साबुन या नमक इन सभी पर एक प्रिंट रेट होता है और वह प्रिंट रेट जयपुर, कोटा, जैसलमेर या श्रीगंगानगर हर जगह एक जैसा होता है तो फिर घरेलू गैस सिलेंडर के साथ ऐसा अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए.

सवाल ये है कि क्या राजधानी में रहने वालों को सस्ती गैस का हक है और सीमावर्ती जिलों के लोग सिर्फ ज्यादा भुगतान करने के लिए हैं. इतना ही नहीं घरेलू सिलेंडर के साथ कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें सीमावर्ती इलाकों में राजधानी से सौ रुपये तक महंगा है, जिसके कारण होटल, ढाबे और चाय की दुकानों पर भी सबसे ज्यादा मार इन्हीं इलाकों में पड़ रही है, जिसका सीधा असर सका असर आखिरकार आम आदमी की थाली और चाय के कप तक पहुंच रहा है.

तेल कंपनियां अक्सर परिवहन और लॉजिस्टिक खर्च का हवाला देती हैं लेकिन जब पूरे प्रदेश में गैस एक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सप्लाई होती है, तो फिर आम उपभोक्ता ये सवाल पूछ रहा है क्या गैस सिलेंडर कोई लग्ज़री आइटम है, जिसकी कीमत शहर देखकर तय होगी? स्थानीय लोग लंबे समय से इस असमानता पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन न तो तेल कंपनियों की तरफ से कोई साफ जवाब आया है और न ही सरकार की ओर से कोई ठोस पहल.
सवाल अब सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है, सवाल सिस्टम की नीयत का है. जब एक ही राज्य में, एक ही कंपनी की, एक ही वजन की गैस राजधानी में सस्ती और सीमावर्ती जिलों में महंगी बिके तो इसे लागत नहीं, खुला भेदभाव कहा जाएगा. तेल कंपनियां परिवहन का बहाना देती हैं, लेकिन जवाब नहीं देतीं की एमआरपी जैसा नियम गैस पर क्यों नहीं? अब यह जिम्मेदारी सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय की है या तो पूरे राजस्थान में एक समान गैस दर लागू करें, या फिर साफ बताए कि सीमावर्ती जिलों को महंगाई की अतिरिक्त सजा क्यों दी जा रही है क्योंकि ये सिर्फ रुपये-पैसे का सवाल नहीं, ये हर घर की रसोई और हर उपभोक्ता के हक का सवाल है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news