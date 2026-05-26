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राजस्थान में बिक रहा 'जहरीला' मूंगफली बीज! डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने 2 फैक्ट्रियों में पकड़ा बड़ा घोटाला

राजस्थान में खराब गुणवत्ता वाले मूंगफली बीजों के मामले में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने जयपुर के चौमूं स्थित दो फैक्ट्रियों पर औचक छापा मारा. जांच में बड़ी मात्रा में खाली बोरियां, पैक किए गए बीज और हाईटेक मशीनें मिलीं.  

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: May 26, 2026, 05:11 PM|Updated: May 26, 2026, 05:11 PM
राजस्थान में बिक रहा 'जहरीला' मूंगफली बीज! डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने 2 फैक्ट्रियों में पकड़ा बड़ा घोटाला
Image Credit: Dr Kirodi lal Meena

Rajasthan News: राजस्थान में मूंगफली के बीज की पैकिंग में खराब गुणवत्ता का मामला सामने आया है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने जयपुर के चौमूं में मूंगफली बीज पैकिंग के दो कारखानों पर औचक छापा मारा. इस दौरान मंत्री ने प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किए जाने और किसानों को अमानक बीज बेचे जाने की बात कही.

कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना एक बार फिर एक्शन में हैं. पिछले दिनों उन्होंने हनुमानगढ़ के पल्लू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बैंक के कार्मिकों और फर्जी किसानों की मिलीभगत का खुलासा किया था. अब मंगलवार को कृषि मंत्री अचानक जयपुर के चौमूं स्थित रीको के औद्योगिक क्षेत्र जा पहुंचे.

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यहां उन्होंने मूंगफली का बीज तैयार करने के 2 कारखानों पर छापा मारा. मंत्री पहले चौमूं स्थित सिल्वर पार्क में एग्रोजेनिक्स क्रॉप साइंस कंपनी के कारखाने पर पहुंचे और फिर 'जीएम एग्रो इंडस्ट्रीज' नामक कंपनी के कारखाने का जायजा लिया. एग्रोजेनिक्स क्रॉप साइंस के कारखाने में मंत्री ने तैयार किए जा रहे मूंगफली के बीज का जायजा लिया. यहां श्री बालाजी एग्रो सीकर कंपनी के नाम से बीज पैक किया जा रहा था.

मंत्री ने कहा कि यहां गुणवत्ताहीन मूंगफली बीज पैक किया जा रहा है. पैकिंग चौमूं में की जा रही है, जबकि पैकिंग पर सीकर लिखा हुआ है. किसानों के हितों के लिए नकली और अमानक कृषि उत्पादों पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल के निर्देश पर आज जयपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कृषि विभाग की टीमों द्वारा एक साथ 14 जगहों पर छापेमारी की गई है.

मंत्री की कार्रवाई में क्या मिला ?
मौके पर मूंगफली की विभिन्न किस्मों के बीज तैयार होते हुए पाए गए
किसान-510 (RG-510), SG-551 और RG-578 पाए गए
लाखों खाली बैग एवं हजारों पैक किए हुए बैग बरामद हुए
कृषि मंत्री और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, लगभग 60 लाख खाली मूंगफली बोरियां होने की बात
करीब 2 लाख साबुत मूंगफली की बोरियां भी पाई गई
मूंगफली से दाना निकालने वाली हाईटेक मशीनें एवं पैकेजिंग सिलाई मशीनें भी मिली
पूरे मामले में संबंधित इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है

मूंगफली के बीज में फैल रहा एफ्लाटॉक्सिन फंगस
कृषि मंत्री ने कहा कि बीकानेर संभाग देश का बड़ा मूंगफली उत्पादक क्षेत्र है. यहां लाखों किसान मूंगफली उत्पादन पर निर्भर हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खराब गुणवत्ता वाले बीजों की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं. इसके चलते अंकुरण क्षमता घट रही है, बीज जनित रोग बढ़ रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है और तेल प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. मंत्री ने कहा कि किसानों को होने वाले नुकसान की शुरुआत बीज से ही हो रही है. अवैज्ञानिक भंडारण, खुले में स्टॉक रखने और अवैध बीज कारोबार के कारण फफूंद और अन्य रोग तेजी से फैल रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सरकार अब कठोर कार्रवाई करेगी.

कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप
मूंगफली की प्रसिद्ध किस्म RG-510 को लेकर कृषि मंत्री ने कहा,
इसे राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (RARI) दुर्गापुरा के वैज्ञानिकों ने तैयार किया
बीज उत्पादन के लिए पीपीपी मोड पर 2 कम्पनियों से समझौते किए गए
बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज और श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी के साथ एमओयू किए गए
कुछ निजी कंपनियों ने वैज्ञानिक मानकों की अनदेखी की
किसानों के जरिए बीज उगवाकर तैयार कराने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया
बल्कि खुले बाजार से मूंगफली खरीदकर उसे बीज के रूप में पैक कर किसानों को बेचा
खुले स्थानों पर लंबे समय तक बिना नमी और तापमान नियंत्रण के भंडारण किया गया
इस लापरवाही से मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला फंगस विकसित हो जाता है
इसे मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक और कैंसरकारी माना जाता है
इसी कारण भारतीय मूंगफली को वैश्विक बाजार में कई बार मुश्किलें हुई
इंडोनेशिया और यूरोपीय देशों ने मूंगफली का निर्यात रोक दिया
APEDA और निर्यात एजेंसियों ने सुधारात्मक कदम उठाए, जनवरी 2026 से निर्यात बहाल हुआ
अब निर्यातकों को अधिक कठोर निरीक्षण प्रणाली का पालन करना पड़ रहा

किस अधिनियम में होगी कार्रवाई ?
मंत्री ने कहा कि यदि कोई कंपनी नकली बीज बेचती है, अनुचित भंडारण करती है और गलत लेबलिंग करती है या किसानों को भ्रमित कर बीज बेचती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सीड्स एक्ट 1966, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान की मूंगफली की अंतरराष्ट्रीय पहचान खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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