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डिप्टी CM डॉ. प्रेमचंद बैरवा का बड़ा फैसला, कहा- अब बस और ट्रेन से ही करूंगा सफर

राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने PM नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद पेट्रोल-डीजल बचाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया. वे जयपुर से अपने विधानसभा क्षेत्र फागी में आयोजित रात्रि चौपाल के लिए सरकारी काफिले की बजाय राजस्थान रोडवेज बस से रवाना हुए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: May 14, 2026, 08:48 PM|Updated: May 14, 2026, 08:48 PM
डिप्टी CM डॉ. प्रेमचंद बैरवा का बड़ा फैसला, कहा- अब बस और ट्रेन से ही करूंगा सफर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद सार्थक संदेश दिया है. डिप्टी सीएम गुरुवार को जब रात्रि चौपाल के लिए निकले तो जयपुर से बस से रवाना हुए. डिप्टी सीएम को अपने विधानसभा क्षेत्र दूदू के फागी में रात्रि चौपाल में जाना है. जयपुर से शाम 5:30 बजे सहकार मार्ग, बाईस गोदाम स्थित बस स्टैंड से वे बस में रवाना हुए.

यहां उन्होंने अपने सरकारी काफिले की गाड़ियों को छोड़ दिया. वे यहां से राजस्थान रोडवेज की बस में सवार होकर फागी के लिए रवाना हुए. इस दौरान डिप्टी सीएम के सुरक्षा गार्ड और निजी सहायक भी बस में ही रवाना हुए. दरअसल डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं. यहां उन्होंने प्रदेशवासियों को सार्वजनिक परिवहन के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने का संदेश दिया है.

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डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पीएम मोदी की अपील के बाद हम सभी का कर्तव्य है कि डीजल-पेट्रोल की बचत करें. सोना-चांदी की खरीद अगले एक साल तक नहीं करें. बस में यात्रा करते समय डिप्टी सीएम ने मौजूद यात्रियों से रोडवेज बसों की गुणवत्ता और सुविधाओं के बारे में बातचीत की. यात्रियों ने भी अपने सुझाव दिए. इस दौरान डिप्टी सीएम ने बस में मौजूद परिचालक से बातचीत की और फर्स्ट ऐड बॉक्स सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली.

असम से लौटते ही दिया संदेश
इससे पहले डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गुवाहाटी गए हुए थे. बुधवार शाम को जब वे गुवाहाटी से जयपुर पहुंचे तो जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होते हुए उन्होंने पीएम मोदी की अपील पर अमल करना शुरू कर दिया।. इस दौरान डिप्टी सीएम ने अपने सरकारी काफिले में केवल 2 गाड़ियां रखी. वहीं, आज जब वे रात्रि चौपाल के लिए रवाना हुए तो उन्होंने 2 गाड़ियों के काफिले में जाने के बजाय राजस्थान रोडवेज की बस से जाने को वरीयता दी. डिप्टी सीएम ने कहा कि वे आगामी दिनों में भी जयपुर से बाहर जाएंगे तो बस या ट्रेन से सफर करेंगे. वहीं, शहर में आते-जाते समय भी कम संख्या में गाड़ियों का उपयोग करेंगे.

ग्रामीणों से करेंगे अपील
बस में फागी जाते समय डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि वे जहां भी जाएंगे, प्रदेशवासियों से निजी गाड़ियों का उपयोग कम करने की अपील करेंगे. राजस्थान सरकार इन दिनों जगह-जगह पर रात्रि चौपाल का आयोजन कर रही है, जहां ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है. डिप्टी सीएम डॉ. बैरवा बोले कि वे ग्रामीणों के बीच जाकर भी अपील करेंगे कि बहुत जरूरी होने पर ही निजी गाड़ी का उपयोग करें अन्यथा बस या ट्रेन से ही यात्रा करने को प्राथमिकता दें.

सरकार ने खरीदी 1 हजार नई बसें
डिप्टी सीएम ने बताया कि मौजूदा भजनलाल सरकार ने पिछले ढाई साल के दौरान 1 हजार से ज्यादा नई बसों की खरीद की है. राजस्थान रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है. राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहले से प्रयास कर रही है. रोडवेज में मांग के मुताबिक और बसें बढ़ाई जाएंगी, जिससे प्रदेशवासियों को यात्रा के लिए पर्याप्त संख्या में बसें मिल सकें.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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