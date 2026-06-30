/पेयजल महकमे में बजट का संकट दूर होगा, समझौते के मुताबिक सरकार ने जारी किए 935 करोड़

Jaipur News: पेयजल महकमे में बजट का संकट खत्म हो गया.मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद PHED ने बजट जारी किया, जिसके बाद बजट का विवाद अब दूर हो गया. सरकार ने 935 करोड़ जारी किए. अब सरकार अगले महीने और बजट जारी करेगी, ताकि जल जीवन मिशन की रफ्तार और तेज हो सके. आखिरकार पानी पिलाने वाले महकमे में कैसे बजट का सूखा दूर हुआ.

पीएचईडी ने रिलीज किया बजट

जल जीवन मिशन और जायका की पेयजल परियोजनाएं अब रफ्तार पकडेगी. राज्य सरकार ने 935 करोड़ का बजट जारी किया. सरकार और ठेकेदारों के बीच हुए समझौते के तहत बजट दिया गया. अब अगले महीने 1000 करोड़ का बजट सरकार जारी करेगी, ताकि पानी वाले महकमे में बजट का संकट दूर हो सके.

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वित्त विभाग ने मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए 735 करोड़, जायका-OTMP में 100-100 करोड़ रुपये जारी किए. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पूरे मसले पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे है. उन्होंने वित्त विभाग के अफसरों से भी चर्चा की थी, जिसके बाद में पीएचईडी ठेकेदारों का बजट जारी हुआ. बैंकों में पैसा अटका, जिससे पैमेंट आने में देरी हुई.

ठेकेदारों के 4500 करोड़ अटके

पीएचईडी ठेकेदारों ने 4500 करोड रुकने का दावा किया,जिसके बाद में सरकार ने 935 करोड जारी किए.अब जुलाई में 1000 करोड जारी करेगी.इसके बाद भी 2500 करोड के बजट बकाया रहेगा.माना जा रहा है कि जुलाई के बाद भी ठेकेदारों को सरकार बजट जारी करेगी.वहीं बजट के आने वाले अब जल जीवन मिशन को फिर से रफ्तार मिलेगी.

सीधा ठेकेदारों के खातों में पैसा

अब सीधा स्कीम वाइज बजट जारी हुआ.यानी सीधा ठेकेदारों के खातों में पैसा रिलीज हुआ.केंद्र और राज्य सरकार स्कीम वाइज पैसा जारी होगा.इस प्रक्रिया से बजट वितरण में पूरी पारदर्शिता रहेगी.अब एसएनए स्पर्श पोर्टल के जरिए बजट रिलीज हो रहा.राजस्थान ने 12 हजार स्कीम के लिए सबकी अलग आईडी बनाई है.हालांकि कई प्रोजेक्ट्स का पैसा रुक गया.