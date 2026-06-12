Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में अब पेयजल सप्लाई की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, PHED ने लॉन्च किया नया पोर्टल

राजस्थान में अब पेयजल सप्लाई की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, PHED ने लॉन्च किया नया पोर्टल

Rajasthan Water Supply Scheme: राजस्थान में शहरी पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है. बहुत जल्द अपने इलाके या क्षेत्र की पेयजल सप्लाई की सच्चाई देख पाएंगे कि कहां कितना पानी आ रहा है.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: Jun 12, 2026, 06:44 PM|Updated: Jun 12, 2026, 06:44 PM
राजस्थान में अब पेयजल सप्लाई की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, PHED ने लॉन्च किया नया पोर्टल
Image Credit: Rajasthan Water Supply Scheme

Rajasthan Water Supply Scheme: राजस्थान में शहरी पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है. बहुत जल्द अपने इलाके या क्षेत्र की पेयजल सप्लाई की सच्चाई देख पाएंगे कि कहां कितना पानी आ रहा है. राज्य सरकार ने पीएचईडी के लिए अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम पोर्टल की शुरूआत की है, जिसमें प्रदेश के सभी शहरों में पेयजल सप्लाई का पूरा ढांचा ऑनलाइन किया है, ताकि संबंधित अधिकारी दफ्तर से ही मॉनिटरिंग कर सके.

वहीं आम जनता को भी ये जानकारी मिल सके. अपने एरिया में कितनी पानी की सप्लाई हो रही है. इस पोर्टल पर पेयजल सप्लाई के साथ ही सीवरेज का डेटा भी उपलब्ध होगा. जल्द ही PHED_UWSS पोर्टल को आम जनता के लिए खोला जाएगा. पेयजल उपभोक्ता एसएसओ आईडी से पोर्टल पर सप्लाई की जानकारी सर्च सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बजट घोषणाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग

इसके साथ-साथ बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन होगी. PHED_BA पोर्टल पर बजट घोषणाओं का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. अभी 2024 से 2026 की पूरी जानकारी अपलोड की गई है. इसके अलावा पीएचईडी प्रोजेक्ट का पूरा लेखा जोखा भी ऑनलाइन किया जाएगा. इसके लिए फाइल वित्त विभाग में भेजी हुई है. सीएमओं की देख-रेख में पोर्टल की मॉनिटरिंग की जा रही है.

घोटालों पर आईटी सिस्टम से लगाम लगेगी

जलदाय महकमे में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार आईटी सिस्टम डेवलप करेगी. 50 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सीधे दफ्तर से होगी. किस इंजीनियर के एरिए में किस कॉन्ट्रेक्टर ने कितना काम किया, कितना बाकी रहा, इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी. पाइप लाइन चोरी को पकड़ा आईटी सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा.

वहीं प्रोजेक्ट्स के कार्यों में गुणवत्ता से खिलवाड़ भी पूरा सिस्टम रोक पाएगा. इसके साथ साथ कहां कहां पाइप लाइन डल रही है. कौन से पाइप डले, इसकी पूरी जानकारी सिस्टम के जरिए मॉनिटर होगी. उच्च अफसर अपने दफ्तर से पूरी मॉनिटरिंग कर पाएंगे. जलदाय विभाग ने वित्त विभाग को इस सॉफ्टवेयर का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है. प्रस्ताव की मंजूरी के बाद जल्द ही IT सिस्टम लागू होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

SMS संविदाकर्मी मौत मामला: घर का इकलौता कमाने वाला था दीपक, पीछे रह गई प्रेग्नेंट पत्नी और 3 साल का बच्चा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

किसान खुद तैयार करेंगे बीज ! राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

प्रतापगढ़ से महाराष्ट्र तक फैले ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, कुख्यात तस्कर JCB गिरफ्तार

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

छात्रा की शिकायत पर रेल मंत्री का बड़ा फैसला, 15 जुलाई तक बदलेगी IRCTC वेबसाइट

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में अब पेयजल सप्लाई की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, PHED ने लॉन्च किया नया पोर्टल
Rajasthan News
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Crime
4
Jaipur News
5
Jhunjhunu News