/राजस्थान में अब पेयजल सप्लाई की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, PHED ने लॉन्च किया नया पोर्टल

Rajasthan Water Supply Scheme: राजस्थान में शहरी पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है. बहुत जल्द अपने इलाके या क्षेत्र की पेयजल सप्लाई की सच्चाई देख पाएंगे कि कहां कितना पानी आ रहा है. राज्य सरकार ने पीएचईडी के लिए अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम पोर्टल की शुरूआत की है, जिसमें प्रदेश के सभी शहरों में पेयजल सप्लाई का पूरा ढांचा ऑनलाइन किया है, ताकि संबंधित अधिकारी दफ्तर से ही मॉनिटरिंग कर सके.

वहीं आम जनता को भी ये जानकारी मिल सके. अपने एरिया में कितनी पानी की सप्लाई हो रही है. इस पोर्टल पर पेयजल सप्लाई के साथ ही सीवरेज का डेटा भी उपलब्ध होगा. जल्द ही PHED_UWSS पोर्टल को आम जनता के लिए खोला जाएगा. पेयजल उपभोक्ता एसएसओ आईडी से पोर्टल पर सप्लाई की जानकारी सर्च सकेंगे.

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बजट घोषणाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग

इसके साथ-साथ बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन होगी. PHED_BA पोर्टल पर बजट घोषणाओं का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. अभी 2024 से 2026 की पूरी जानकारी अपलोड की गई है. इसके अलावा पीएचईडी प्रोजेक्ट का पूरा लेखा जोखा भी ऑनलाइन किया जाएगा. इसके लिए फाइल वित्त विभाग में भेजी हुई है. सीएमओं की देख-रेख में पोर्टल की मॉनिटरिंग की जा रही है.

घोटालों पर आईटी सिस्टम से लगाम लगेगी

जलदाय महकमे में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार आईटी सिस्टम डेवलप करेगी. 50 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सीधे दफ्तर से होगी. किस इंजीनियर के एरिए में किस कॉन्ट्रेक्टर ने कितना काम किया, कितना बाकी रहा, इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी. पाइप लाइन चोरी को पकड़ा आईटी सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा.

वहीं प्रोजेक्ट्स के कार्यों में गुणवत्ता से खिलवाड़ भी पूरा सिस्टम रोक पाएगा. इसके साथ साथ कहां कहां पाइप लाइन डल रही है. कौन से पाइप डले, इसकी पूरी जानकारी सिस्टम के जरिए मॉनिटर होगी. उच्च अफसर अपने दफ्तर से पूरी मॉनिटरिंग कर पाएंगे. जलदाय विभाग ने वित्त विभाग को इस सॉफ्टवेयर का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है. प्रस्ताव की मंजूरी के बाद जल्द ही IT सिस्टम लागू होगा.