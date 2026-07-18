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राजस्थान पर मंडरा रहा अकाल का खतरा, नहीं बरसे बादल तो उजड़ सकती है किसानों की खेती!

राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक पर्याप्त बारिश नहीं होने पर अकाल जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई है. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि यदि अगले 5 दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों की बुवाई और उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 18, 2026, 02:04 PM|Updated: Jul 18, 2026, 02:04 PM
राजस्थान पर मंडरा रहा अकाल का खतरा, नहीं बरसे बादल तो उजड़ सकती है किसानों की खेती!
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश नहीं होती है तो राजस्थान में अकाल की स्थिति बन सकती है. राज्य सरकार को आने वाले अकाल की विभिषिका का सामना करने के लिये प्रबन्ध करना आवश्यक है.

बारिश नहीं होने से सबसे ज्यादा खरीफ और रबी की फसलों पर असर देखने को मिलेगा, जिनमें खरीफ की फसल बाजरा, ज्वार, मक्का, मुंगफली, तिल, सोयाबीन, कपास, मूंग, मोठ, उड़द पैदा नहीं होंगे और साथ ही बारिश नहीं होने के कारण रबी की फसल चना, गेहूं, जौ, अरहर, सरसों समेत फसल भी कमजोर होगी, जिससे किसान की पूरे साल की आय शून्य होने से कर्ज का भार बढ़ेगा.

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भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि आगामी 5 दिन राज्य में अगर बारिश नहीं होती है तो खरीफ की फसलों पर असर पड़ेगा. राजस्थान राज्य में होने वाली बाजरे की 40 लाख टन पैदावार, मूंग की 14 लाख टन पैदावार, उड़द की 1 लाख टन पैदावार, मोठ की 4 लाख टन पैदावार, सोयाबीन की 8 लाख टन पैदावार, तिल की 2 लाख टन पैदावार, मक्का की 15 लाख टन पैदावार, ज्वार की 8 लाख टन पैदावार, मूंगफली की 20 लाख टन पैदावार खत्म होने की कगार पर है.

मूंग, उड़द, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मोठ, मूंगफली व तिल की बुवाई की बात करें तो मुख्य रूप से केकड़ी, विजयनगर, मदनगंज-किशनगढ़, नागौर, मेड़तासिटी, कुचामनसिटी, टोंक, निवाई, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, खैरथल, भरतपुर, दौसा, लालसोट में केवल 15 प्रतिशत आंकी जा रही है. कोटा में इस बुवाई का 75 प्रतिशत अनुमान है.

उदयपुर एरिया में 80 प्रतिशत मक्का की बुवाई का अनुमान है. नहरी जमीन और जाव की (कुएं से पानी पिलाने वाली) जमीन पर 15 प्रतिशत पैदावार होने की संभावना है लेकिन बारानी जमीन पर अभी तक 15 से लेकर 50 प्रतिशत तक बुवाई हुई है, जो आगे 5 दिन में बारिश नहीं होती है तो बुवाई भी नहीं हो पाएगी.

1. कपास की बात करें तो इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता रहती है. हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, खैरथल, विजयनगर, गुलाबपुरा, केकड़ी आदि जगहों पर 50 प्रतिशत पैदावार होने की उम्मीद है यानि करीब 10 लाख टन गांठ की पैदावार संभावित है.

2. राजस्थान में बाजरा मुख्यतया बाड़मेर, जैसलमेर, शेखावाटी, चूरूवाटी, बीकानेर आदि क्षेत्रों में चाव से खाया जाता है. इस प्रकार अनुमान है कि यदि बाजरे की पैदावार नहीं होती है तो 10 से 15 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त बाजरे की मांग उठेगी, सरकार को समय रहते प्रबन्ध करने की आवश्यकता है.

3. पशुओं के चारे की बात करें तो बाजरे की कड़बी की कुट्टी बनाकर पशुओं को खिलाई जाती है. यह चारा गाय, भैंस, नन्दी समेत अन्य पशुधन के लिए 6 माह के लिए चारे की आवश्यकता होती है, जिसका प्रबन्ध अन्य प्रान्तों से राज्य सरकार को करना पड़ेगा. राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से बजट की मांग करें ताकि समय पर पशुओं को बचाया जा सकें.

4. मूंगफली की पैदावार 30 प्रतिशत संभावित है यानि 6-7 लाख टन मूंगफली पैदा होने की संभावना बनी है लेकिन इसके लिए 15 दिन में बारिश होना आवश्यक है.

5. बारिश नहीं होने की स्थिति में राजस्थान में अकाल की स्थिति बन रही है. राज्य सरकार को प्राथमिकता के साथ आने वाली इस अकाल की विभिषिका का सामना करने के लिये प्रबन्ध करना आवश्यक है.

6. मोठ की 4 लाख टन पैदावार बीकानेर की आजीविका के प्रमुख साधन पापड़, मंगोड़ी आदि का रॉ मैटेरियल है. यदि पैदावार नहीं होती है तो इस उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगेगा और उद्योग में लगे हुए हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे. सरकार को इस बेरोजगारी का सामना करने के लिये भी तैयार रहना होगा.


भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राजस्थान का किसान खरीफ और रबी की दो फसल पर निर्भर है. खरीफ की फसल बाजरा, ज्वार, मक्का, मुंगफली, तिल, सोयाबीन, कपास, मूंग, मोठ, उड़द पैदा नहीं होंगे और साथ ही बारिश नहीं होने के कारण रबी की फसल चना, गेहूं, जौ, अरहर, सरसों आदि की फसल भी कमजोर होगी, तो किसान की पूरे साल की आय शून्य रहेगी और कर्ज बढ़ेगा.

सरकार द्वारा किसान को मदद के लिए प्लान बनाए. कृषि जिंस की पैदावार नहीं होने पर राजस्थान की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा. कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण राज्य की जीडीपी गिर सकती है. किसान की पैदावार पर ही पूरा मार्केट चाहे कपड़ा, खाने-पीने की सामान, लोहा, मकान बनाने का सामान, मकान बनाकर बेचना, सोना-चांदी समेत बिक्री 20 प्रतिशत रहने की संभावना है.


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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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