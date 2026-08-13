/Explainer - अब मोहल्ले ही तोड़ेंगे नशा तस्करों की कमर, CM का बड़ा फरमान - सब्जी-दूध की आड़ में धंधा करने वालों पर CLG की 'सीधी नजर', पूरी पुलिस आपके साथ

Explainer: राजस्थान में नशे की समस्या अब सिर्फ सामाजिक बुराई तक सीमित नहीं रह गई है. यह धीरे-धीरे एक गंभीर संकट बनती जा रही है. खासकर श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जैसे सीमावर्ती जिलों में चिट्टे यानी हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई तेजी से बढ़ने की बात सामने आ रही है. इसका असर अब राजस्थान की राजधानी जयपुर तक भी पहुंच चुका है. जयपुर के कॉलेज, हॉस्टल और नाइट लाइफ तक नशे का नेटवर्क पहुंचने की बात कही जा रही है. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इस पूरे मामले को फिर चर्चा में ला दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है.

वायरल वीडियो से गरमाया था नशे का मुद्दा

नशे के इस खतरे को लेकर हालिया विवाद की शुरुआत पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से हुई. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था. इसमें दो युवक नशे में खड़े लोगों की तरह नजर आ रहे थे. उनका अंदाज बिल्कुल जाम्बी जैसा दिख रहा था. वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि नशे की लत युवाओं को किस तरह अपनी चपेट में ले रही है. इस वीडियो को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच भी चर्चा शुरू हो गई.

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पंजाब पुलिस ने बताया राजस्थान का वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा तो पंजाब पुलिस ने इस पर सफाई दी. पुलिस ने दावा किया कि वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का है. इसके बाद श्रीगंगानगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पुलिस और एसपी ने वीडियो की जांच शुरू की और उसमें दिखाई दे रहे दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया.

युवकों ने नशा करने से किया इनकार

पूछताछ में दोनों युवकों ने नशा करने की बात से इनकार किया. उनका कहना था कि वे दिहाड़ी मजदूर हैं और काम से वापस लौट रहे थे. उन्होंने बताया कि वे सिर्फ मजाक कर रहे थे और उसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया. दोनों ने चिट्टे या किसी दूसरी ड्रग्स के सेवन से साफ इनकार किया. यानी वीडियो के पीछे की असली वजह को लेकर युवकों का बयान अलग था. लेकिन इस घटना ने सीमावर्ती इलाकों में नशे की समस्या को लेकर बहस जरूर तेज कर दी.

श्रीगंगानगर-अनूपगढ़-हनुमानगढ़ क्यों बने निशाने पर?

राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में आने वाले श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति इस मामले में अहम है. ये इलाके पंजाब और पाकिस्तान की सीमा के करीब हैं. इसी वजह से नशा तस्करों के लिए यह क्षेत्र काफी अहम माना जा रहा है. सीमावर्ती इलाकों से नशे की सप्लाई आगे दूसरे हिस्सों तक पहुंचने की बात सामने आ रही है. इसी कारण इन तीन जिलों को नशे के बढ़ते जाल का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

ड्रोन से सीमा पार आती है चिट्टे की खेप

इन इलाकों में नशे की सप्लाई को लेकर सीमा पार से ड्रोन के इस्तेमाल की बात सामने आई है. बीएसएफ की मुस्तैदी के बावजूद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हेरोइन यानी चिट्टा गिराए जाने की बात कही गई है. इसके बाद सीमावर्ती गांवों में मौजूद स्थानीय तस्कर इन खेपों को उठाकर आगे पहुंचाते हैं. इस तरह सीमा से शुरू होने वाली सप्लाई धीरे-धीरे दूसरे इलाकों तक पहुंचती है.

दूध और सब्जी की आड़ में सप्लाई

नशा तस्करों ने सप्लाई के लिए आम लोगों की रोजमर्रा की सेवाओं का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बात को रेखांकित किया है. उनके मुताबिक सब्जी बेचने वालों, दूध सप्लाई करने वालों और कूरियर बॉयज की आड़ में नशा पहुंचाया जा रहा है. रोजाना होने वाली इन गतिविधियों के बीच नशे की सप्लाई को पहचानना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है. इसी रास्ते से चिट्टा घरों तक पहुंचने की बात सामने आई है.

सीमावर्ती जिलों से जयपुर तक पहुंचा नेटवर्क

नशे का यह कारोबार पहले मुख्य रूप से सीमावर्ती जिलों तक सीमित माना जाता था. अब इसका असर जयपुर तक पहुंचने की बात सामने आ रही है. बड़े शहर में कॉलेज, हॉस्टल और नाइट लाइफ को नशे के नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है. इस पूरे मामले में युवा और विद्यार्थी सबसे आसान शिकार बन रहे हैं. इसी वजह से अब सरकार की चिंता सिर्फ सीमा वाले जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी तक पहुंच चुके नेटवर्क पर भी है.

मुख्यमंत्री ने अपनाया सख्त रुख

बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएलजी यानी कम्युनिटी लाइजन ग्रुप के सदस्यों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. सरकार ने सिर्फ पुलिस कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय आम लोगों को भी इस लड़ाई से जोड़ने का फैसला किया है. सीएलजी को स्थानीय स्तर पर नशे की सप्लाई की जानकारी जुटाने में अहम भूमिका देने की बात कही गई है.

नशे के खिलाफ 5 स्तर पर काम की तैयारी

सरकार की रणनीति में सबसे पहले नशे की पूरी सप्लाई चेन तक पहुंचने पर जोर है. छोटे पैडलर्स से लेकर मुख्य सप्लायरों तक की जानकारी जुटाने के लिए खुफिया तंत्र मजबूत किया जाएगा. दूसरा, हर मोहल्ले और गांव की सीएलजी कमेटी अपने इलाके में नशा सप्लाई करने वालों की गुप्त सूचना पुलिस को देगी. तीसरा, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में एंटी-ड्रग स्क्वाड बनाने की बात कही गई है. इसका मकसद छात्रों के बीच चल रहे नशे के नेटवर्क को समय रहते पकड़ना है.

सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, नशे से बाहर निकालना भी लक्ष्य

सरकार की रणनीति में नशे की चपेट में आ चुके युवाओं के इलाज पर भी जोर दिया गया है. सिर्फ तस्करों को पकड़ना ही काफी नहीं माना गया है. जो युवा नशे के आदी हो चुके हैं, उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों के जरिए दोबारा सामान्य जीवन में लाने की कोशिश की जाएगी. इसके साथ पुलिस और आम लोगों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर है. पुलिस को कहा गया है कि सीएलजी और आम लोगों से मिलने वाली सूचनाओं पर तुरंत और गोपनीय तरीके से कार्रवाई की जाए. सूचना देने वाले की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है.

2 अगस्त से शुरू हुआ नशा मुक्त युवा अभियान

नशे के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत की. इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 28 हजार से ज्यादा जगहों पर एक करोड़ से अधिक युवाओं ने नशामुक्ति की शपथ ली. अभियान का मकसद युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है.

100 सप्ताह तक चलेगा अभियान

‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ 100 सप्ताह तक चलेगा. इसके तहत हर रविवार को अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं. इन गतिविधियों के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने की कोशिश की जाएगी. राजस्थान में भी बढ़ते नशे के खतरे के बीच सरकार की कार्रवाई और इस तरह के जन-अभियान को अहम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शब्दों में, नशा हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है. ऐसे में नशे के खिलाफ लड़ाई को अब पुलिस, सरकार, परिवार और समाज सभी की जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है.