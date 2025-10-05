कफ सिरप के साइड इफेक्ट्स पर लगाम! राजस्थान में अमानक दवाओं पर ड्रग विभाग की सख्त नजर

Rajasthan News: राजस्थान में दवाओं के दुष्प्रभावों और अमानक गुणवत्ता की शिकायतों के बीच ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. विभाग ने पिछले 10 वर्षों में अमानक पाई गई दवाओं के खिलाफ एक विशेष जांच अभियान शुरू करने की घोषणा की है. यह अभियान 6 अक्टूबर से शुरू होकर पूरे एक महीने तक चलेगा. इस दौरान दवाओं की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखी जाएगी, ताकि जनता को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध हो सकें.



कफ सिरप सहित कई दवाओं पर विशेष फोकस

ड्रग विभाग ने अभियान में विशेष रूप से एंटीबायोटिक, एंटीएलर्जिक, एंटीफंगल, एंटीहाइपरटेंसिव, विटामिन बी कॉम्पलेक्स और कफ एक्सपेक्टोरेंट जैसी दवाओं पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है. हाल के वर्षों में कफ सिरप और अन्य दवाओं के साइड इफेक्ट्स की शिकायतें बढ़ी हैं, जिसके चलते इनकी गुणवत्ता जांच को प्राथमिकता दी गई है. विभाग का कहना है कि बाजार में बिक रही नकली और अमानक दवाएं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं. इस अभियान के तहत दवा निर्माताओं, वितरकों और दुकानों की जांच की जाएगी.



रोजाना भेजी जाएगी जांच की रिपोर्ट

अभियान की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हर दिन की जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी. ड्रग इंस्पेक्टरों की टीमें राज्य के सभी जिलों में सक्रिय रहेंगी और दवा नमूनों का संग्रह कर लैब में उनकी जांच करवाएंगी. यदि कोई दवा अमानक या नकली पाई गई, तो संबंधित निर्माता और विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जनता से सतर्कता की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से दवाएं खरीदें और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी तुरंत ड्रग विभाग को दें. यह अभियान न केवल दवा बाजार को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि मरीजों को सुरक्षित उपचार सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.