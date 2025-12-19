डूंडलोद के पंडित ने बताया मलमास और खरमास में फर्क, आधे लोगों को नहीं पता होगा!

Kharmaas 2025-26: राजस्थान के डूंडलोद के ज्योतिषाचार्य गिरीश पारीक के अनुसार, वर्ष 2025-26 में धनु खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 को सुबह 4:27 बजे होगी, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे. यह अवधि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन समाप्त होगी. इस दौरान सूर्य देव बृहस्पति की राशि में गोचर करते हैं.

खरमास क्यों माना जाता है अशुभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा और बृहस्पति को गुरु माना गया है. जब सूर्य बृहस्पति की राशियों धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य का तेज कमजोर माना जाता है. ज्योतिष ग्रंथों में इस स्थिति को 'गुरुवारादित्य दोष' कहा गया है. इसी कारण यह काल शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता.

साल में दो बार आता है खरमास

राजस्थान के डूंडलोद के ज्योतिषाचार्य गिरीश पारीक के अनुसार ने बताया कि वर्ष में दो बार खरमास आता है. पहला धनु खरमास, जो दिसंबर से जनवरी के बीच होता है और दूसरा मीन खरमास, जो मार्च से अप्रैल के बीच आता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि खरमास और मलमास अलग होते हैं. खरमास सूर्य के गोचर से जुड़ा होता है, जबकि मलमास चंद्र-सौर गणना पर आधारित होता है.

खरमास में किन कामों से बचना चाहिए

राजस्थान के डूंडलोद के ज्योतिषाचार्य गिरीश पारीक के अनुसार, खरमास के दौरान कई शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं. इनमें विवाह और सगाई, गृह प्रवेश, भवन निर्माण, मुण्डन, यज्ञोपवीत, नया व्यापार शुरू करना, निवेश करना और मूर्ति या देव प्रतिष्ठा जैसे कार्य शामिल हैं. मान्यता है कि इस समय किए गए ये कार्य पूर्ण शुभ फल नहीं दे पाते.

पौराणिक मान्यता क्या कहती है

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सूर्य देव के रथ के घोड़े अत्यधिक थक गए थे, तब उनके रथ में गधे यानी ‘खर’ जोते गए. इससे सूर्य का तेज मंद पड़ गया और इसी कारण इस अवधि को खरमास कहा गया. ब्रह्म पुराण में भी इस काल को संयम और सावधानी का समय बताया गया है.

खरमास और मलमास में अंतर

जानकारों के अनुसार खरमास सूर्य के धनु या मीन राशि में गोचर से जुड़ा होता है, जबकि मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो चंद्र-सौर गणना पर आधारित होता है और भक्ति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

खरमास में क्या करना होता है शुभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास को निषेध का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का समय माना गया है. इस दौरान दान-पुण्य, सेवा कार्य, सूर्य को अर्घ्य देना, विष्णु पूजन, जप-तप, मंत्र जाप और नियमित उपासना करना शुभ माना जाता है. पीले वस्त्र, अन्न, गुड़ और तिल का दान भी फलदायी बताया गया है.

