/अब WhatsApp पर मिलेंगी 21 नई सरकारी सेवाएं, बिजली बिल से म्यूटेशन तक सब कुछ घर बैठे

Jaipur News: राजस्थान में सरकारी सेवाएं अब और भी आसान हो गई हैं. राज्य सरकार ने ई-मित्र व्हाट्सऐप सेवा का दायरा बढ़ाते हुए बिजली और नगर निकायों से जुड़ी 21 नई सेवाएं इसमें जोड़ दी हैं. अब बिजली बिल डाउनलोड करने, शिकायत दर्ज कराने, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, म्यूटेशन और यूडी टैक्स जैसी सेवाएं भी सीधे व्हाट्सऐप पर उपलब्ध होंगी. मुख्यमंत्री की पहल के तहत शुरू हुई इस सेवा का अब तक 1 लाख 40 हजार से ज्यादा लोग लाभ उठा चुके हैं. देखिए हमारी यह रिपोर्ट.

प्रदेशवासियों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने ई-मित्र व्हाट्सऐप सेवा का दायरा बढ़ा दिया है. अब इस प्लेटफॉर्म पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) और स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं. इससे नागरिक बिजली संबंधी कार्यों के साथ-साथ नगर निकायों की कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ सीधे व्हाट्सऐप के जरिए अपने मोबाइल पर ही ले सकेंगे.

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सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई को आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के दौरान ई-मित्र व्हाट्सऐप सेवा का शुभारंभ किया था. शुरुआत के बाद से इस सेवा को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला है. अब तक 1.40 लाख से अधिक बार लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का उपयोग कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि पहले चरण में 51 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं. अब नागरिकों की जरूरतों को देखते हुए 21 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिससे एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. जल्द ही यही सेवाएं ई-मित्र मोबाइल ऐप और ई-मित्र कियोस्क पर भी उपलब्ध होगी



ऐसे करें शुरुआत

मोबाइल में 9461062705 नंबर सेव करें.

WhatsApp पर Hi, Hello, eMitra, Hi eMitra, Hello eMitra या Hi Team लिखकर संदेश भेजें.

अपनी पसंद की भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) चुनें.

सेवा का चयन कर कुछ ही क्लिक में सुविधा का लाभ लें.



क्या-क्या मिलेगा?

ई-मित्र WhatsApp पर अब ये सुविधाएं उपलब्ध

JVVNL की 4 सेवाएं

बिजली शिकायत दर्ज करना

शिकायत की स्थिति जानना

बिजली बिल डाउनलोड करना

के-नंबर (K Number) खोजना

स्वायत्त शासन विभाग की प्रमुख सेवाएं

फायर एनओसी आवेदन की स्थिति

ट्रेड लाइसेंस की जानकारी



सीवर कनेक्शन आवेदन की स्थिति

यूडी टैक्स से जुड़ी सेवाएं

म्यूटेशन आवेदन की स्थिति

साइनेज लाइसेंस की जानकारी

वन टाइम लीज डीड संबंधी सेवाएं

स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस आवेदन की स्थिति

संबंधित प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा



बहरहाल, इन सभी सेवाओं को जल्द ही API इंटीग्रेशन के माध्यम से ई-मित्र मोबाइल एप और ई-मित्र कियोस्क पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे नागरिकों को सभी डिजिटल माध्यमों पर एक जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी. ई-मित्र व्हाट्सऐप सेवा का उद्देश्य नागरिकों को "वन प्लेटफॉर्म, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज" उपलब्ध कराना है. विभाग चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सरल, सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध डिजिटल सेवाएं घर बैठे मिल सकें.