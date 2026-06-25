/राजस्थान में रजिस्ट्री सिस्टम ठप! सर्वर डाउन होने से घंटों भटक रहे लोग, सरकार को करोड़ों का नुकसान

Jaipur News: राजस्थान सरकार को हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व देने वाला मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग इन दिनों गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है. विभाग की ऑनलाइन ई पंजीयन प्रणाली बार बार प्रभावित होने से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्रियों का काम बाधित हो रहा है. इसका सीधा असर आम लोगों के साथ साथ सरकारी राजस्व पर भी पड़ रहा है.

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोग रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन एनआईसी के ई पंजीयन सर्वर की धीमी गति और बार बार ठप होने की समस्या के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. कई मामलों में पूरा दिन बीत जाने के बाद भी काम नहीं हो पाता और लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है.

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ऑनलाइन व्यवस्था पर पूरी तरह निर्भर है रजिस्ट्री प्रक्रिया

वर्तमान में जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित है. दस्तावेजों की तैयारी से लेकर अंतिम पंजीयन तक सभी चरण ई पंजीयन पोर्टल के माध्यम से पूरे किए जाते हैं. ऐसे में सर्वर की किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है.

कई बार आवेदकों के दस्तावेज पूरी तरह तैयार होने के बावजूद अंतिम पंजीयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती. परिणामस्वरूप लोगों को नई तारीख लेकर फिर से कार्यालय आना पड़ता है. इससे समय और संसाधनों दोनों की बर्बादी हो रही है.

आमजन को उठानी पड़ रही भारी परेशानी

सर्वर की समस्या का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो जरूरी काम छोड़कर रजिस्ट्री कराने कार्यालय पहुंचते हैं. कई लोग दूरदराज के क्षेत्रों से यात्रा कर कार्यालय आते हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका काम पूरा नहीं हो पाता.

लोगों का कहना है कि उन्हें घंटों कार्यालयों में बैठकर सर्वर के चालू होने का इंतजार करना पड़ता है. इसके बावजूद कई बार रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है.

सरकार को भी हो रहा राजस्व नुकसान

रजिस्ट्री कार्य प्रभावित होने का असर केवल आमजन तक सीमित नहीं है. इससे राज्य सरकार के राजस्व संग्रह पर भी प्रभाव पड़ रहा है. जब रजिस्ट्रियां समय पर नहीं हो पातीं तो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की वसूली भी प्रभावित होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार को लगातार राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

जिम्मेदारी तय करने की मांग

एडवोकेट अखिलेश जोशी का कहना है कि सर्वर की समस्या अब रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है. उनके अनुसार इसका नुकसान सरकार और आम जनता दोनों को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि सर्वर खराब होने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और इसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर से लेकर अजमेर तक संबंधित अधिकारियों के पास भी इस समस्या का कोई स्पष्ट समाधान दिखाई नहीं देता. जबकि कार्यालयों के बाहर लोग परेशान होते रहते हैं.

स्थायी समाधान की जरूरत

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की थी, लेकिन बार बार सामने आ रही तकनीकी खामियों ने इस व्यवस्था की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वर क्षमता बढ़ाने, तकनीकी ढांचे को मजबूत करने और नियमित निगरानी की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है. इससे न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि सरकार का राजस्व भी सुरक्षित रहेगा.

समाधान का इंतजार

फिलहाल स्थिति यह है कि जिस डिजिटल व्यवस्था को काम को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, वही अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है. एक ओर रजिस्ट्री के लिए पहुंचे लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ई पंजीयन सर्वर की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी तय की जाएगी.