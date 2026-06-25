Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में रजिस्ट्री सिस्टम ठप! सर्वर डाउन होने से घंटों भटक रहे लोग, सरकार को करोड़ों का नुकसान

राजस्थान में रजिस्ट्री सिस्टम ठप! सर्वर डाउन होने से घंटों भटक रहे लोग, सरकार को करोड़ों का नुकसान

Jaipur News: राजस्थान में ई पंजीयन सर्वर की बार बार खराबी से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्रियां प्रभावित हो रही हैं. लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि रजिस्ट्री अटकने से सरकार को भी स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jun 25, 2026, 10:53 AM|Updated: Jun 25, 2026, 10:53 AM
राजस्थान में रजिस्ट्री सिस्टम ठप! सर्वर डाउन होने से घंटों भटक रहे लोग, सरकार को करोड़ों का नुकसान
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान सरकार को हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व देने वाला मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग इन दिनों गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है. विभाग की ऑनलाइन ई पंजीयन प्रणाली बार बार प्रभावित होने से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्रियों का काम बाधित हो रहा है. इसका सीधा असर आम लोगों के साथ साथ सरकारी राजस्व पर भी पड़ रहा है.

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोग रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन एनआईसी के ई पंजीयन सर्वर की धीमी गति और बार बार ठप होने की समस्या के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. कई मामलों में पूरा दिन बीत जाने के बाद भी काम नहीं हो पाता और लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन व्यवस्था पर पूरी तरह निर्भर है रजिस्ट्री प्रक्रिया

वर्तमान में जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित है. दस्तावेजों की तैयारी से लेकर अंतिम पंजीयन तक सभी चरण ई पंजीयन पोर्टल के माध्यम से पूरे किए जाते हैं. ऐसे में सर्वर की किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है.

कई बार आवेदकों के दस्तावेज पूरी तरह तैयार होने के बावजूद अंतिम पंजीयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती. परिणामस्वरूप लोगों को नई तारीख लेकर फिर से कार्यालय आना पड़ता है. इससे समय और संसाधनों दोनों की बर्बादी हो रही है.

आमजन को उठानी पड़ रही भारी परेशानी

सर्वर की समस्या का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो जरूरी काम छोड़कर रजिस्ट्री कराने कार्यालय पहुंचते हैं. कई लोग दूरदराज के क्षेत्रों से यात्रा कर कार्यालय आते हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका काम पूरा नहीं हो पाता.

लोगों का कहना है कि उन्हें घंटों कार्यालयों में बैठकर सर्वर के चालू होने का इंतजार करना पड़ता है. इसके बावजूद कई बार रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है.

सरकार को भी हो रहा राजस्व नुकसान

रजिस्ट्री कार्य प्रभावित होने का असर केवल आमजन तक सीमित नहीं है. इससे राज्य सरकार के राजस्व संग्रह पर भी प्रभाव पड़ रहा है. जब रजिस्ट्रियां समय पर नहीं हो पातीं तो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की वसूली भी प्रभावित होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार को लगातार राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

जिम्मेदारी तय करने की मांग

एडवोकेट अखिलेश जोशी का कहना है कि सर्वर की समस्या अब रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है. उनके अनुसार इसका नुकसान सरकार और आम जनता दोनों को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि सर्वर खराब होने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और इसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर से लेकर अजमेर तक संबंधित अधिकारियों के पास भी इस समस्या का कोई स्पष्ट समाधान दिखाई नहीं देता. जबकि कार्यालयों के बाहर लोग परेशान होते रहते हैं.

स्थायी समाधान की जरूरत

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की थी, लेकिन बार बार सामने आ रही तकनीकी खामियों ने इस व्यवस्था की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वर क्षमता बढ़ाने, तकनीकी ढांचे को मजबूत करने और नियमित निगरानी की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है. इससे न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि सरकार का राजस्व भी सुरक्षित रहेगा.

समाधान का इंतजार

फिलहाल स्थिति यह है कि जिस डिजिटल व्यवस्था को काम को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, वही अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है. एक ओर रजिस्ट्री के लिए पहुंचे लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ई पंजीयन सर्वर की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी तय की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कांग्रेस का वार, कोटा-बीकानेर मामलों को लेकर सरकार पर बोला हमला

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

जोधपुर में हादसे के बाद बवाल, मारपीट के आरोप में भड़की भीड़ ने स्कॉर्पियो उलट दी

जैसलमेर में G+2 की जगह खड़े हो कर दिए 4 मंजिला होटल, 10 रसूखदारों को थमाए गए नोटिस

पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, जयपुर सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, तुरंत चेक करें आज का रेट

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

ऑपरेशन शटरडाउन का दूसरा धमाका! फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन माफिया तक पूरा रैकेट उजागर

दहेज प्रताड़ना के आरोपों के बीच विवाहिता की मौत, परिजनों ने दर्ज कराया मामला

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

39 साल बाद गोठड़ा में गूंजा शहीद सुमेर सिंह का नाम, प्रतिमा अनावरण के साथ वीरांगना को मिला सम्मान

Rajasthan Weather Update: आखिरकार आ गया मानसून! राजस्थान के इन संभागों में आज से शुरू होगी झमाझम बारिश

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

Video: उदयपुर में पेट्रोल संकट की अफवाह, पंपों पर जुटी तगड़ी भीड़

डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

TAGS:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jaipur News: मुहाना से सीधे अयोध्या पहुंच गये थे जयपुर के 4 बच्चे, 500 रुपये लेकर निकले थे घर से
jaipur news
2
Nagaur News
3
jaipur news
4
jaipur news
5
jaipur news