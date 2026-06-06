/Rajasthan News: क्या राजस्थान में भी हो गई इबोला की एंट्री? युगांडा से आई युवती में इन लक्षणों के बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Ebola Virus Case in Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा देश से घूमने आई एक 19 वर्षीय विदेशी युवती में खतरनाक 'इबोला वायरस' (Ebola Virus) जैसे संदिग्ध लक्षण मिलने से पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है. राज्य में इबोला का यह पहला संदिग्ध मामला सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है .

जयपुर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ा गया मामला

विदेशी युवती जैसे ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, वहां मुस्तैद चिकित्सा विभाग की थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल टीम ने उसकी गहन जांच की. जांच में इबोला से मिलते-जुलते लक्षण दिखाई देने पर टीम ने बिना वक्त गंवाए उसे संदिग्ध मानते हुए सीधे एम्बुलेंस से RUHS अस्पताल भिजवा दिया, जहां उसे विशेष रूप से तैयार किए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया है .

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पेट दर्द, भूख न लगना और सिरदर्द की शिकायत

RUHS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने युवती की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती मेडिकल हिस्ट्री खंगालने पर पता चला है कि पीड़िता पिछले करीब एक महीने से लगातार पेट दर्द और भूख न लगने की गंभीर शिकायत से जूझ रही है . इसके साथ ही फिलहाल उसे तेज सिरदर्द की समस्या भी हो रही है, जो इबोला के प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत आता है.

संक्रमण की पुष्टि नहीं, पुणे लैब भेजे गए सैंपल

दूसरी ओर, RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता ने आमजन से पैनिक न होने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि अभी तक युवती में इबोला संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है . यह केवल एक संदिग्ध मामला है.

युवती के ब्लड और अन्य जरूरी सैंपल्स को कलेक्ट करके बेहद सुरक्षित तरीके से देश की सर्वोच्च वायरोलॉजी लैब 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी' (NIV), पुणे भेजा जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, इस विशेष जांच की रिपोर्ट आज शनिवार शाम या रविवार सुबह तक आने की पूरी संभावना है, जिसके बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.

विशेष निगरानी में इलाज, सह-यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी

फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम की कड़ी निगरानी में युवती का लक्षणात्मक उपचार आइसोलेशन वार्ड में ही जारी है. इसके साथ ही एहतियात के तौर पर प्रशासन ने उस फ्लाइट के उन यात्रियों को भी चिन्हित कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिन्होंने इस विदेशी युवती के साथ युगांडा से भारत तक की यात्रा की थी, ताकि संक्रमण के किसी भी संभावित फैलाव को समय रहते रोका जा सके.