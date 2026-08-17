/सरकारी स्कूलों में फोटो-वीडियो बनाने पर रोक, बिना अनुमति एंट्री बैन, विजिटर के लिए नए नियम लागू

Rajasthan Education Department: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं. शिक्षा विभाग के नए निर्देशों के अंतर्गत स्कूल परिसर में बिना पूर्व अनुमति के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी. इसके साथ ही बाहरी लोगों के स्कूल परिसर में प्रवेश को भी नियंत्रित किया गया है.

स्कूल में रील और फोटोग्राफी पर शिक्षा विभाग सख्त

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राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि स्कूल परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से पहले प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की अनुमति लेनी होगी. अनुमति के बाद भी आगंतुक को विजिटर रजिस्टर में अपनी एंट्री दर्ज करनी होगी. इसके बाद ही उसे स्कूल परिसर में प्रवेश दिया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि स्कूल परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पूर्व लिखित अनुमति लेना होगा. यह अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेनी होगी. विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

विद्यार्थियों का फोटो, वीडियो या उनकी व्यक्तिगत जानकारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित या प्रसारित नहीं की जा सकेगी. इसके साथ ही स्कूल समय के दौरान अनुशासन और शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए शिक्षकों, स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा मनोरंजन के उद्देश्य से सोशल मीडिया रील या शॉर्ट वीडियो बनाने पर रोक रहेगी.

बाहरी व्यक्तियों के एंट्री पर सख्त नियम

शिक्षा विभाग के नए निर्देश के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति- चाहे वो मीडियाकर्मी, यूट्यूबर या आम नागरिक हो, सीधे स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. परिसर में प्रवेश के लिए उसे प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति लोनी होगी. साथ ही स्कूल परिसर में आने वाले हर एक बाहरी व्यक्ति को एंट्री से पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी साझा करनी होगी.

वहीं अनुमति मिलने के बाद भी कोई बाहरी व्यक्ति कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान या विद्यार्थियों की गतिविधियों वाले अन्य क्षेत्रों में अकेले प्रवेश नहीं कर सकेगा. उसे अधिकृत विद्यालय अधिकारी या कर्मचारी के साथ ही परिसर में जाना होगा.

ये आदेश क्यों जरूरी

शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के पीछे का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, निजता और गरिमा सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्कूल में अनुशासन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना है. स्कूल परिसर में वीडियो बनाने, फोटोग्राफी करने या लाइव स्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियों से पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो सकता है. नए निर्देशों से ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी.