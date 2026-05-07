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राजस्थान में खत्म हुई स्कूटी वितरण व्यवस्था, जानिए अब छात्राओं को कैसे मिलेगा लाभ

Rajasthan Scooty Scheme: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने स्कूटी वितरण योजना में बड़ा बदलाव किया है. अब छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी की जगह सीधा उनके खाते में नगद राशि का भुगतान किया जाएगा.

Edited byAman SinghReported byDinesh Tiwari
Published: May 07, 2026, 01:46 PM|Updated: May 07, 2026, 01:46 PM
राजस्थान में खत्म हुई स्कूटी वितरण व्यवस्था, जानिए अब छात्राओं को कैसे मिलेगा लाभ
Image Credit: Rajasthan Scooty Scheme

Rajasthan Scooty Scheme: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने स्कूटी वितरण योजना में बड़ा बदलाव किया है. अब छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी की जगह सीधा उनके खाते में नगद राशि का भुगतान किया जाएगा. राज्य सरकार ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में बड़ा बदलाव किया है.

अब छात्राओं को कॉलेजों के माध्यम से स्कूटी वितरित नहीं की जाएगी, बल्कि स्कूटी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी. शिक्षा विभाग द्वारा की गई इस नई व्यवस्था के तहत छात्राओं पर किसी विशेष कंपनी की स्कूटी खरीदने की बाध्यता नहीं रहेगी.

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छात्राएं अपनी पसंद की किसी भी कंपनी की स्कूटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीद सकेंगी. यदि वे महंगी स्कूटी या अन्य मॉडल लेना चाहें तो अपनी ओर से अतिरिक्त राशि जोड़कर भी खरीद कर सकेंगी. नगद राशि लेने के लिए अब पात्र छात्रों को सत्र 2024-25 की चयनित छात्राओं को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र अपडेट करने होंगे.

आवेदन अपडेट की अंतिम तिथि 7 मई निर्धारित की गई है. छात्राओं को आवेदन में बैंक खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. साथ ही बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की फोटो कॉपी भी अपलोड करनी होगी. बैंक खाता छात्रा के नाम से होना अनिवार्य किया गया है.

स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव

प्रदेश की छात्राओं को अब स्कूटी नहीं, सीधे 70 हजार रुपये मिलेंगे. उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी वितरण व्यवस्था खत्म की. कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में बड़ा फैसला. 2024-25 की 26 हजार छात्राओं के खाते में राशि जाएगी. 2025-26 में भी 25 हजार से ज्यादा छात्राएं लाभान्वित होंगी.

करीब 350 करोड़ रुपए सीधे DBT से ट्रांसफर होंगे. टेंडर, खरीद और भंडारण की लंबी प्रक्रिया से विभाग को राहत मिली है. पात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन नोडल कॉलेजों में 9 मई तक जांच की जाएगी. प्रदेश भर में 25000 से अधिक छात्राओं को स्कूटी के रूप में नगद राशि का भुगतान किया जाएगा.

इसके लिए 10 में को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा तकरीबन 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. ऐसे में शिक्षा विभाग की खरीद भंडारण देखरेख जैसी जिम्मेदारियां से मुक्ति मिलेगी. साथ ही छात्राएं भी अपने मनपसंद की स्कूटी खरीद पाएगी.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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