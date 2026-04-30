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राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Rajasthan News: राजस्थान में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है.

Edited byAman SinghReported byDinesh Tiwari
Published: Apr 30, 2026, 01:16 PM|Updated: Apr 30, 2026, 01:16 PM
राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी
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Rajasthan News: राजस्थान में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में कई गतिविधियों और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं.

खुले मैदान में पीटी, ड्रिल, खेल प्रशिक्षण और अन्य शारीरिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. साथ ही प्रार्थना सभा अब खुले मैदान के बजाय छायादार स्थान या कक्षाओं के भीतर आयोजित करने को कहा गया है. विभाग ने स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी कक्षाएं हवादार हों तथा विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त ठंडे पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध रहे.

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एडवाइजरी में स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स और प्राथमिक उपचार की सुविधा अनिवार्य करने के साथ गर्मी से प्रभावित बच्चों की तुरंत चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने को कहा गया है. विद्यार्थियों को तेज धूप से बचाने के लिए स्कूल परिसर में छाया की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं. बच्चों पर बढ़ते शारीरिक बोझ को देखते हुए भारी स्कूल बैग कम करने तथा केवल जरूरी किताबें और कॉपियां ही लाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

वहीं स्कूल बसों में ओवरलोडिंग नहीं करने और परिवहन व्यवस्था में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. मिड-डे मील में ताजा, हल्का और पौष्टिक भोजन देने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही विद्यार्थियों को पर्याप्त पानी पीने, ORS, छाछ और नींबू पानी का सेवन करने तथा धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से गर्मी के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखने को कहा है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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