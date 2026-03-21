राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा अभियान, 25 मार्च से सघन प्रवेशोत्सव अभियान शुरू

Rajasthan Praveshotsav 2026: राजस्थान में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे इस लक्ष्य को लेकर शिक्षा विभाग 25 मार्च से प्रवेशोत्सव सघन अभियान की शुरुआत करने जा रहा है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारियों के तहत यह अभियान गांवों और शहरों में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षक और विभागीय कर्मचारी घर-घर जाकर सर्वे करेंगे.

अभियान के तहत 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों की पहचान की जाएगी, जो कभी स्कूल नहीं गए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं. सर्वे के दौरान प्रत्येक घर की जानकारी एकत्र कर उसे डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा छूटने न पाए. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे बच्चों को स्कूल से जोड़ने की ठोस कार्रवाई भी की जाएगी.

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माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के निर्देश पर अभियान को गंभीरता से लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर इसकी नियमित निगरानी की जाएगी. यदि किसी कारणवश कोई घर सर्वे से छूट जाता है, तो संबंधित कार्मिक को पांच दिनों के भीतर पुनः जाकर जानकारी जुटानी होगी.

अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को विशेष सर्वे दिवस घोषित किए गए हैं. इन दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग और साक्षरता विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा. आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े छोटे बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ा जा सके.

दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी और दूरदराज क्षेत्रों में इस अभियान से विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है. सर्वे के बाद चिन्हित बच्चों को नजदीकी स्कूलों में प्रवेश दिलाने, पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी. इससे अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने की संभावना है.

