Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा अभियान, 25 मार्च से सघन प्रवेशोत्सव अभियान शुरू

Rajasthan Praveshotsav 2026: राजस्थान में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे इस लक्ष्य को लेकर शिक्षा विभाग 25 मार्च से प्रवेशोत्सव सघन अभियान की शुरुआत करने जा रहा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Mar 21, 2026, 11:34 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 11:34 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में धूमधाम से मनाया गया गणगौर का त्योहार, देखें कई जिलों में सुंदर तस्वीरें
9 Photos
Gangaur 2026

राजस्थान में धूमधाम से मनाया गया गणगौर का त्योहार, देखें कई जिलों में सुंदर तस्वीरें

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची भजिया, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Mirchi Bhajiya

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची भजिया, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान का वो गांव, जहां LPG की नहीं है कोई किल्लत!
8 Photos
Bhilawara news

राजस्थान का वो गांव, जहां LPG की नहीं है कोई किल्लत!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा अभियान, 25 मार्च से सघन प्रवेशोत्सव अभियान शुरू

Rajasthan Praveshotsav 2026: राजस्थान में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे इस लक्ष्य को लेकर शिक्षा विभाग 25 मार्च से प्रवेशोत्सव सघन अभियान की शुरुआत करने जा रहा है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारियों के तहत यह अभियान गांवों और शहरों में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षक और विभागीय कर्मचारी घर-घर जाकर सर्वे करेंगे.

अभियान के तहत 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों की पहचान की जाएगी, जो कभी स्कूल नहीं गए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं. सर्वे के दौरान प्रत्येक घर की जानकारी एकत्र कर उसे डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा छूटने न पाए. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे बच्चों को स्कूल से जोड़ने की ठोस कार्रवाई भी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के निर्देश पर अभियान को गंभीरता से लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर इसकी नियमित निगरानी की जाएगी. यदि किसी कारणवश कोई घर सर्वे से छूट जाता है, तो संबंधित कार्मिक को पांच दिनों के भीतर पुनः जाकर जानकारी जुटानी होगी.

अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को विशेष सर्वे दिवस घोषित किए गए हैं. इन दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग और साक्षरता विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा. आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े छोटे बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ा जा सके.

दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी और दूरदराज क्षेत्रों में इस अभियान से विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है. सर्वे के बाद चिन्हित बच्चों को नजदीकी स्कूलों में प्रवेश दिलाने, पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी. इससे अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news