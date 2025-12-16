Rajasthan: शिक्षा विभाग ने लॉन्च की 'My Career Advisor' एप, यहां हैं 1500 से ज्यादा ऑप्शन

Rajasthan News: विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर रूप से तैयार करने और सही कॅरियर विकल्प चुनने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा 'My Career Advisor' मोबाइल एप लॉन्च किया गया है.

यह आधुनिक, एआई आधारित कॅरियर अवेयरनेस एवं गाइडेंस एप कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों, अभिभावकों और काउंसलर्स के लिए भी उपयोगी साबित होगा. इसके लिए शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी पीएसएससीआईवीई द्वारा माय कैरियर एप तैयार किया है.

इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी रुचि, योग्यता और कौशल के अनुरूप पर्सनलाइज्ड कॅरियर सलाह प्रदान की जाती है. 'My Career Advisor' पर 1500 से अधिक कॅरियर विकल्पों और जॉब रोल्स की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जिनमें आर्ट एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग, बिजनेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स, मीडिया, साइंस, एजुकेशन, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और एनवायरनमेंट जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शिक्षा विभाग के इस एप से विद्यार्थियों के लिए सेल्फ-रिव्यू की सुविधा भी दी गई है. इसके तहत एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और वैल्यूज टेस्ट के माध्यम से छात्र स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं. इन परीक्षणों के आधार पर ऐप एआई तकनीक से कॅरियर इनसाइट्स और उपयुक्त कॅरियर विकल्प सुझाता है. खास बात यह है कि इसमें कॉलेज डिग्री के साथ-साथ बिना डिग्री वाले रोजगार विकल्प भी शामिल किए गए हैं.

विद्यार्थियों को कॅरियर की सही दिशा देगा 'My Career Advisor' एप

इसके उपयोग के लिए विद्यार्थी एप पर अपनी प्रोफाइल बनाकर पसंदीदा कॅरियर विकल्प चुन सकते हैं और अपनी रिपोर्ट अभिभावकों, शिक्षकों व काउंसलर्स के साथ साझा कर सकते हैं. उपायुक्त गुणवत्ता एवं व्यावसायिक शिक्षा संतोष कुमार मीणा ने बताया कि यह ऐप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को सही दिशा देने और उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा. इस एप की मदद से बच्चों को काफी फायदा होगा और उनको घर पर बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी.

क्या है एआई?

AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एक ऐसी तकनीक है, जो मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे ऐसे काम कर सकें जिनके लिए पहले मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती थी, जैसे भाषा समझना, पैटर्न पहचानना और नई जानकारी से खुद को बेहतर बनाना.