राजस्थान के शिक्षकों को नई जिम्मेदारी, अब स्कूल से आवारा कुत्ते भी भगाने होंगे

Jaipur News : शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार स्कूल परिसर में आने वाले आवारा कुत्तों को शिक्षकों को भगाना होगा.
Jaipur News : राजस्थान के शिक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गयी है. अब शिक्षकों को स्कूल परिसरों से आवारा कुत्ते भगाने का काम भी करना होगा.
शिक्षा विभाग ने छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किये है. स्कूलों से आवारा कुत्तों को भगाने और संबंधित विभागों से समन्वय कर पकड़वाने के आदेश जारी हुए हैं.
आदेशों की अवहेलना पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है.
उसी आदेश की पालना में शिक्षा विभाग ने जारी किए सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किये हैं. स्कूलों को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर कुत्तों के प्रवेश को रोकना होगा.
नगर निगम, विकास प्राधिकरण और प्रशासन से समन्वय के निर्देश है. अब पहले से ही शिक्षकों पर 50 से अधिक योजनाओं और कार्यों का बोझ है. उसमें ये एक नया काम भी जोड़ दिया गया है. शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है.
