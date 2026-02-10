Zee Rajasthan
टेंशन फ्री होंगे Student, मुस्कुराते हुए देंगे एग्जाम, राजस्थान में 'मनोदर्पण' से सजेगा सफलता का रास्ता, पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को परीक्षा तनाव से बचाने के लिए मनोदर्पण योजना लागू की गई है. टोल-फ्री नंबर 844-844-0632 और लाइव सत्रों के माध्यम से विशेषज्ञ बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, ताकि वे सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के साथ बोर्ड परीक्षाएं दे सकें.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 10, 2026, 10:54 AM IST | Updated: Feb 10, 2026, 11:03 AM IST

Manodarpan Yojana Rajasthan: बोर्ड परीक्षाओं की आहट के साथ ही अक्सर विद्यार्थियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगती हैं. लेकिन इस बार राजस्थान के सरकारी स्कूलों का नजारा कुछ अलग होने वाला है. प्रदेश में आगामी बोर्ड एवं स्कूली परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी पहल की है.

क्या है 'मनोदर्पण'
अक्सर देखा जाता है कि बेहतर परिणाम के दबाव में विद्यार्थी तनाव (Stress) और चिंता (Anxiety) का शिकार हो जाते हैं.बच्चों में परीक्षा के दौरान बढ़ने वाले तनाव, दबाव और चिंता को दूर करने के उद्देश्य से सभी सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की ‘मनोदर्पण’ पहल को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. इसका मकसद विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत, सकारात्मक और तनावमुक्त बनाए रखना है.इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक ऐसा सुरक्षित माहौल देना है जहां वे अपनी समस्याओं पर खुलकर बात कर सकें.

शिक्षा विभाग के अनुसार, स्कूलों में अब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता, काउंसलिंग और सहयोग सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनोदर्पण कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें. परीक्षाओं से पहले यह पहल विद्यार्थियों को मानसिक संबल प्रदान करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध हो सकेगी.

मदद के लिए 'टोल-फ्री नंबर

इस पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 844-844-0632 जारी किया गया है. इस हेल्पलाइन पर परीक्षा तनाव, पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक समस्याएं और भावनात्मक चुनौतियों से जुड़े मामलों में परामर्श दिया जाएगा. यह सेवा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध रहेगी. विशेषज्ञ काउंसलर बच्चों की समस्याएं सुनकर उन्हें व्यावहारिक समाधान सुझाएंगे.

इसके अलावा, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक सहयोग सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें तनाव प्रबंधन, पारिवारिक और शैक्षिक चुनौतियों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे.

लाइव संवाद

वहीं हर शुक्रवार दोपहर 2:30 से 4 बजे तक पीएम ई-विद्या चैनल और एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पर लाइव परिचर्चा और संवाद कार्यक्रम होंगे, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ विद्यार्थियों और अभिभावकों से सीधा संवाद करेंगे. मनोदर्पण पहल के माध्यम से अभिभावकों को भी यह समझाया जाएगा कि वे बच्चों पर अंकों का दबाव बनाने के बजाय उन्हें भावनात्मक संबल प्रदान करें. शिक्षा विभाग का मानना है कि मनोदर्पण पहल से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे परीक्षा को सकारात्मक मानसिकता के साथ दे सकेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

