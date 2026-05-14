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50 रुपये में बनते हैं पोस्टर, फोटो खिंचवाने से कोई बेईमान नहीं होता- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

Neet Paper Leak:  राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नीट पेपर लीक मामले में भाजपा नेताओं के नाम आने संबंधी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 14, 2026, 02:19 PM|Updated: May 14, 2026, 02:19 PM
50 रुपये में बनते हैं पोस्टर, फोटो खिंचवाने से कोई बेईमान नहीं होता- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
Image Credit: Madan Dilawar on Paper Leak

टीकाराम जूली ने ट्वीट कर साधा निशाना

भाजपा से अपराधी निकलना कोई नई बात नहीं है परन्तु भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जिस तरह NEET पेपर लीक के आरोपी दिनेश बिंवाल से पल्ला झाड़ने के लिए झूठ बोल रहे हैं वह आश्चर्यजनक है।

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भाजपा के जमवारामगढ़ के विधायक श्री महेन्द्र पाल मीणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस आरोपी को भाई लिखते हैं और जन्मदिन व शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं। आरोपी दिनेश बिंवाल केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भाजपा युवा मोर्चा की जयपुर देहात इकाई का जिला मंत्री है। सच स्वीकार कीजिए मदन जी।

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Madan Dilawar on Paper Leak: प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पेपर लीक मामले में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केवल फोटो या पोस्टर में किसी के दिखाई देने से वह दोषी नहीं हो जाता. गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पोस्टर तो 50 में बन जाते हैं. कोई भी पोस्टर छपवाकर खुद को भाजपा का बता सकता है.

उन्होंने कहा कि भाजपा का एक भी नेता या कार्यकर्ता पेपर लीक प्रकरण में शामिल नहीं है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी स्थिति कांग्रेस की है. उन्होंने यह भी कहा कि उनका खुद का फोटो कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा के साथ है, लेकिन केवल फोटो होने से कोई व्यक्ति बेईमान नहीं हो जाता.

राजस्थानी भाषा को स्कूलों में पढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए नीति बनाएगी और कोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी. वहीं पेट्रोल बचाने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर राज्य सरकार गंभीरता से काम करेगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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