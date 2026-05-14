/50 रुपये में बनते हैं पोस्टर, फोटो खिंचवाने से कोई बेईमान नहीं होता- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

टीकाराम जूली ने ट्वीट कर साधा निशाना

भाजपा से अपराधी निकलना कोई नई बात नहीं है परन्तु भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जिस तरह NEET पेपर लीक के आरोपी दिनेश बिंवाल से पल्ला झाड़ने के लिए झूठ बोल रहे हैं वह आश्चर्यजनक है।

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भाजपा के जमवारामगढ़ के विधायक श्री महेन्द्र पाल मीणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस आरोपी को भाई लिखते हैं और जन्मदिन व शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं। आरोपी दिनेश बिंवाल केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भाजपा युवा मोर्चा की जयपुर देहात इकाई का जिला मंत्री है। सच स्वीकार कीजिए मदन जी।

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Madan Dilawar on Paper Leak: प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पेपर लीक मामले में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केवल फोटो या पोस्टर में किसी के दिखाई देने से वह दोषी नहीं हो जाता. गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पोस्टर तो 50 में बन जाते हैं. कोई भी पोस्टर छपवाकर खुद को भाजपा का बता सकता है.

उन्होंने कहा कि भाजपा का एक भी नेता या कार्यकर्ता पेपर लीक प्रकरण में शामिल नहीं है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी स्थिति कांग्रेस की है. उन्होंने यह भी कहा कि उनका खुद का फोटो कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा के साथ है, लेकिन केवल फोटो होने से कोई व्यक्ति बेईमान नहीं हो जाता.